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Право

Сколько стоит контрольный знак для маркировки товаров легкой промышленности

Швейный цех, швейное производство, швея, швеи, текстильное производство, пошив, швейная фабрика , фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 09:25 Фото: akorda.kz
Министр промышленности и строительства подписал приказ от 30 июля 2026 года "Об определении предельного размера стоимости контрольного (идентификационного) знака, средства идентификации, применяемых в маркировке товаров легкой промышленности", сообщает Zakon.kz.

В документе говорится:

Определить предельный размер стоимости контрольного (идентификационного) знака, средства идентификации, применяемых в маркировке товаров легкой промышленности в размере 3,14 теңге за единицу без НДС.

Приказ вводится в действие с 17 августа.

Мы сообщали, что в Казахстане установлен предельный размер стоимости контрольного знака при маркировке рогов сайгака.

Также мы рассказывали, сколько стоит маркировка отдельных видов смазочных масел, смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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