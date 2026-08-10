Сколько стоит контрольный знак для маркировки товаров легкой промышленности
Фото: akorda.kz
Министр промышленности и строительства подписал приказ от 30 июля 2026 года "Об определении предельного размера стоимости контрольного (идентификационного) знака, средства идентификации, применяемых в маркировке товаров легкой промышленности", сообщает Zakon.kz.
В документе говорится:
Определить предельный размер стоимости контрольного (идентификационного) знака, средства идентификации, применяемых в маркировке товаров легкой промышленности в размере 3,14 теңге за единицу без НДС.
Приказ вводится в действие с 17 августа.
Мы сообщали, что в Казахстане установлен предельный размер стоимости контрольного знака при маркировке рогов сайгака.
Также мы рассказывали, сколько стоит маркировка отдельных видов смазочных масел, смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей.
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