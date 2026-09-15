Казахстанцев обяжут страховаться от землетрясений, наводнений и лесных пожаров: проект закона

Агентство по регулированию и развитию финрынка разработало проект закона о рынке страхования и сопутствующий законопроект, сообщает Zakon.kz.

Целью проекта закона является комплексное совершенствование законодательства в сфере страхования, направленное на повышение уровня страховой защиты граждан и бизнеса, развитие страхового рынка и усиление его роли в покрытии рисков и возмещении ущерба.

Основными задачами проекта закона являются комплексное совершенствование регулирования страхового рынка, формирование современной и гибкой регуляторной среды, расширение страховой защиты населения и бизнеса, развитие добровольного страхования, инфраструктуры и цифровизации страхового сектора, а также повышение доступности и качества страховых услуг.

Основные положения проекта закона структурированы по следующим направлениям.

Первое направление предусматривает оптимизацию нормативной базы и устранение устаревших и дублирующих норм. Будет проведена комплексная ревизия действующего страхового законодательства, предусматривающая систематизацию и унификацию требований, устранение правовых пробелов и противоречий, а также исключение устаревших и дублирующих положений.

Консолидация норм страхового законодательства в рамках единого Закона позволит сформировать целостную систему регулирования страхового рынка, повысить правовую определенность и упростить применение законодательства участниками рынка.

Второе и третье направления предполагают совершенствование системы обязательного страхования, а также систематизацию отраслей, классов и видов страхования.

Ключевой инициативой является формирование единой модели обязательного страхования с гибкими принципами регулирования. Предлагается сформировать единый перечень обязательных классов страхования, включающий действующие 8 обязательных классов и 10 вмененных видов страхования.

В рамках новой модели основные условия и гарантии страховой защиты будут определяться на уровне Закона, а отдельные параметры страхования, требующие оперативного изменения с учетом экономических условий и уровня рисков, на уровне подзаконных нормативных правовых актов и договоров страхования.

Четвертое направление связано с совершенствованием инфраструктуры страхового рынка и развитием профессиональных институтов.

В частности, предусматривается создание Центрального актуария на базе дочерней организации АО "Единый накопительный пенсионный фонд" для формирования единых подходов к оценке страховых рисков и долгосрочных обязательств, а также участия в расчете и пересмотре тарифов по обязательным классам страхования.

На базе дочерней организации АО "Фонд гарантирования страховых выплат" предлагается создать Центр развития страховых компетенций, ориентированный на повышение профессиональных стандартов и внедрение независимой сертификации специалистов. Дополнительно предусматривается создание обязательной саморегулируемой организации страховщиков, которая будет участвовать в формировании и внедрении единых профессиональных и этических стандартов отрасли.

В целях расширения охвата страхованием предлагается четче разграничить функции агентов и брокеров: первые будут ориентированы преимущественно на работу с населением по добровольным и обязательным продуктам, вторые — на профессиональное сопровождение и урегулирование страховых выплат.

При этом планируется совершенствовать требования к деятельности агентов и урегулировать работу посредников, сопровождающих клиентов при получении выплат, в том числе установить требования по раскрытию порядка взаимодействия со страховщиком и размера вознаграждения, а также запретить приобретение ими права требования страховой выплаты.

Пятое направление предусматривает дальнейшее развитие системы гарантирования страховых выплат. Предлагается расширить полномочия ФГСВ по участию в урегулировании обязательств ликвидируемых страховых организаций, а также наделить его полномочиями по анализу рисков, связанных с финансовой устойчивостью участников рынка, в целях своевременного выявления потенциальных рисков и повышения устойчивости системы гарантирования.

Шестое направление связано с развитием накопительного и инвестиционного страхования.

Предлагается внедрение инвестиционно-связанного пенсионного аннуитета (unit-linked), сочетающего страховую защиту с возможностью получения инвестиционного дохода. Размер инвестиционной составляющей будет зависеть от результатов выбранного инвестиционного портфеля или рыночного индекса с последующим переходом к гарантированным пожизненным выплатам.

Также предусматривается внедрение гибридного пенсионного аннуитета, при котором средства будут распределяться между гарантированной и инвестиционной составляющими. Это позволит одновременно обеспечить пожизненный гарантированный доход и предоставить гражданам возможность получения дополнительного инвестиционного дохода.

Седьмое направление предусматривает модернизацию условий доступа на страховой рынок и развитие конкуренции. В рамках данного направления предлагается либерализация лицензионных процедур для филиалов иностранных страховых организаций.

Так, предусматривается пересмотр минимального требования к размеру совокупных активов иностранной страховой организации, необходимого для открытия филиала в Казахстане, а также исключение требования о наличии 10-летнего опыта страховой деятельности во всех отраслях и классах страхования.

Для филиалов иностранных страховых организаций, имеющих международный рейтинг не ниже "A-", предлагается внедрить упрощенный порядок лицензирования. В частности, информация, содержащаяся в отчетности международной страховой группы либо доступная иностранному регулятору, не будет требоваться повторно при наличии возможности проверки ее достоверности.

Восьмое направление предполагает расширение страховой защиты населения от катастрофических рисков.

Предлагается введение обязательного страхования жилищ от землетрясений, наводнений (паводков) и лесных пожаров. Это позволит повысить уровень страховой защиты населения от катастрофических рисков и снизить зависимость возмещения ущерба от бюджетного финансирования.

Девятое направление предусматривает развитие цифровизации страхового рынка.

В добровольном страховании предлагается определить электронный договор в качестве основного формата заключения договоров по массовым страховым продуктам.

Для повышения прозрачности страхового рынка и снижения рисков использования поддельных страховых полисов предусматривается внедрение уникальной идентификации всех договоров обязательного страхования в Единой страховой базе данных.

Одновременно предлагается упростить порядок получения разрешения Агентства на осуществление деятельности в качестве страхового маркетплейса и определить базовые требования к деятельности таких платформ.

Как считают в агентстве, реализация данных инициатив позволит расширить дистанционные каналы получения страховых услуг, повысить прозрачность страховых операций и создать условия для дальнейшего развития цифровых страховых продуктов.

Десятое направление связано с развитием риск-ориентированного надзора в сфере страхования.

Предусматривается переход к современной модели оценки платежеспособности на принципах Solvency II, основанной на риск-ориентированной оценке капитала с учетом финансовых, операционных и страховых рисков каждой организации, а также экономической оценке обязательств с учетом рыночных условий. Предлагается усилить требования к управлению рисками, корпоративному управлению и прозрачности отчетности, внедрить механизмы раннего выявления рисков неплатежеспособности и расширить инструменты поведенческого надзора и мотивированного суждения.

Одиннадцатое направление предусматривает развитие инновационных страховых продуктов в рамках особого режима регулирования. Предлагается расширить круг участников особого режима за счет страховых посредников, разработчиков цифровых решений на основе искусственного интеллекта, цифровых страховых продуктов и систем скоринга клиентов.

Планируется внедрение специализированных режимов тестирования, позволяющих апробировать новые модели страхования, цифровое урегулирование убытков, использование больших данных и телематики при андеррайтинге, параметрическое страхование и автоматизированное принятие решений с применением технологий искусственного интеллекта.

Сопутствующий законопроект предусматривает внесение изменений в 11 Кодексов РК и 36 Законов.

Ключевые поправки включают:

приведение положений Кодексов и Законов в соответствие с проектом Закона "О рынке страхования" в связи с консолидацией регулирования обязательных видов страхования в едином законодательном акте о рынке страхования;

уточнение приоритетности регулирования процедур создания, лицензирования, реорганизации и ликвидации страховой (перестраховочной) организации отраслевым законодательством, предусмотренным проектом Закона "О рынке страхования";

внедрение гибкого риск-ориентированного подхода к ценообразованию в сфере обязательного страхования с возможностью оперативной адаптации его параметров к изменению уровня рисков и рыночной ситуации;

совершенствование регулирования деятельности страховых посредников и расширение полномочий страховых брокеров;

определение особого правового статуса активов Фонда обязательного страхования жилищ, предполагающего недопущение установления ограничений на распоряжение, совершение операций с активами, их изъятие и наложение на них ареста;

неприменение к Фонду обязательного страхования жилища лицензионных и иных определенных проектом Закона требований, регулирующих деятельность страховых организаций, при осуществлении страхования и перестрахования;

определение правового статуса, порядка создания и деятельности финансовых маркетплейсов (платформ);

поправки уточняющего и редакционного характера, связанные с переносом положений Законов "О Фонде гарантирования страховых выплат" и об обязательных классах страхования в Закон "О рынке страхования";

иные поправки по вопросам регулирования и развития страхового рынка.

Его реализация позволит адаптировать страховой сектор к меняющимся экономическим условиям, повысить эффективность государственного регулирования и создать условия для его устойчивого долгосрочного развития.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 7 октября.