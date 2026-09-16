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Право

У Министерства обороны изменился ряд функций

Министерство обороны РК, МО РК, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2026 08:55 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Правительство постановлением от 11 сентября 2026 года внесло изменения и дополнения в Положение о Министерстве обороны Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Уточнена одна из задач ведомства:

  • обеспечение боевой готовности и боеспособности Вооруженных сил для отражения агрессии, вооруженной защиты территориальной целостности и Суверенитета Республики Казахстан, охраны и обороны государственных и военных объектов, охраны воздушного пространства, а также выполнения задач в соответствии с международными договорами, ратифицированными РК.

Министерству добавили несколько новых функций:

  • определяет порядок и методы определения профессиональных компетенций, ключевых показателей и расчета показателя конкурентоспособности (цифрового рейтинга) военнослужащего;
  • утверждает квалификационные требования к административным государственным должностям корпуса "Б" по согласованию с уполномоченным органом по делам государственной службы на основе типовых квалификационных требований к административным государственным должностям;
  • утверждает правила трудового распорядка на основе типовых правил трудового распорядка государственных служащих;
  • утверждает квалификационные требования к должностям, связанным с исполнением управленческих функций в государственных юридических лицах, по согласованию с уполномоченным органом по делам государственной службы на основе типовых квалификационных требований.

Отдельные функции министерства изменены:

  • определяет оперативное предназначение и задачи видов Вооруженных сил, Сил специальных операций, родов войск, специальных войск, их применение во взаимодействии с другими войсками и воинскими формированиями, а также с вооруженными силами иностранных государств в соответствии с международными договорами, ратифицированными РК;
  • осуществляет руководство территориальными войсками Вооруженных сил во взаимодействии с местными исполнительными органами столицы, области, города республиканского значения;
  • утверждает правила организации деятельности и условия прохождения службы военнослужащими аппарата военных атташе и аппарата военных представителей;
  • утверждает правила отбора военнослужащих Вооруженных сил для подготовки в зарубежных военных учебных заведениях;
  • принимает меры по отражению воздушного нападения или предотвращению и (или) прекращению нарушения Государственной границы РК в воздушном пространстве, а также по ликвидации применения силы или угрозы применения силы против Суверенитета, территориальной целостности и безопасности РК.

Помимо этого, некоторые функции исключены.

Постановление вводится в действие с 25 сентября.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Обозреватель отдела "Право"
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