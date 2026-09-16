Установлен минимальный уровень цен на отдельные виды товаров
Фото: Zakon.kz
Комитет государственных доходов МФ РК опубликовал Перечень отдельных видов товаров, импортируемых с территории государств-членов ЕАЭС, в отношении которых применяется минимальный уровень цен (МУЦ), на четвертый квартал 2026 года, сообщает Zakon.kz.
Размеры МУЦ обновляются ежеквартально. Это обусловлено сезонностью цен на некоторые товары и волатильностью цен на импорт.
В частности, минимальный уровень цен установлен на такие товары, как:
- молоко, йогурты, молочная продукция;
- яйца, колбасы;
- картофель свежий, капуста белокочанная, морковь свежая;
- орехи грецкие, яблоки;
- мука пшеничная, подсолнечное масло; макаронные изделия;
- спиртосодержащая продукция;
- косметические средства;
- постельные принадлежности и т.д.
Всего в перечне 89 наименований различной продукции.
Перечень отдельных видов товаров, в отношении которых применяется МУЦ и Правила определения МУЦ утверждены приказом и.о. министра финансов РК от 31 октября 2025 года.
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