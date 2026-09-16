Установлен минимальный уровень цен на отдельные виды товаров

Комитет государственных доходов МФ РК опубликовал Перечень отдельных видов товаров, импортируемых с территории государств-членов ЕАЭС, в отношении которых применяется минимальный уровень цен (МУЦ), на четвертый квартал 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Размеры МУЦ обновляются ежеквартально. Это обусловлено сезонностью цен на некоторые товары и волатильностью цен на импорт.

В частности, минимальный уровень цен установлен на такие товары, как:

молоко, йогурты, молочная продукция;

яйца, колбасы;

картофель свежий, капуста белокочанная, морковь свежая;

орехи грецкие, яблоки;

мука пшеничная, подсолнечное масло; макаронные изделия;

спиртосодержащая продукция;

косметические средства;

постельные принадлежности и т.д.

Всего в перечне 89 наименований различной продукции.

Перечень отдельных видов товаров, в отношении которых применяется МУЦ и Правила определения МУЦ утверждены приказом и.о. министра финансов РК от 31 октября 2025 года.



