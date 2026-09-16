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Право

Установлен минимальный уровень цен на отдельные виды товаров

Овощи, продукты питания, овощной отдел, картофель, картошка, цены на картофель, цены на картошку, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2026 12:39 Фото: Zakon.kz
Комитет государственных доходов МФ РК опубликовал Перечень отдельных видов товаров, импортируемых с территории государств-членов ЕАЭС, в отношении которых применяется минимальный уровень цен (МУЦ), на четвертый квартал 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Размеры МУЦ обновляются ежеквартально. Это обусловлено сезонностью цен на некоторые товары и волатильностью цен на импорт.

В частности, минимальный уровень цен установлен на такие товары, как:

  • молоко, йогурты, молочная продукция;
  • яйца, колбасы;
  • картофель свежий, капуста белокочанная, морковь свежая;
  • орехи грецкие, яблоки;
  • мука пшеничная, подсолнечное масло; макаронные изделия;
  • спиртосодержащая продукция;
  • косметические средства;
  • постельные принадлежности и т.д.

Всего в перечне 89 наименований различной продукции.

Перечень отдельных видов товаров, в отношении которых применяется МУЦ и Правила определения МУЦ утверждены приказом и.о. министра финансов РК от 31 октября 2025 года.


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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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