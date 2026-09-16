Часть лекарств в Казахстане будут продавать без госрегулирования цен

Министр здравоохранения приказом от 4 сентября 2026 года внес изменения в перечень лекарственных средств, подлежащих ценовому регулированию для оптовой и розничной реализации, сообщает Zakon.kz.

В частности, перечень изложен в новой редакции.

Согласно обновленному перечню, количество позиций, подлежащих государственному ценовому регулированию, сокращено с 3 039 до 1 827.

Минздрав поэтапно выводит из-под государственного ценового регулирования лекарственные средства стоимостью до 1 МРП – 4 325 теңге.

В результате более 1 200 наименований перейдут на рыночное ценообразование: цены на них будут формироваться с учетом спроса и предложения.

За ценами на рынке продолжат следить Минздрав и Агентство по защите и развитию конкуренции, в том числе с использованием системы маркировки и прослеживаемости лекарств.

Если выявлено превышение установленной предельной розничной цены, сообщить об этом можно через приложение DariKZ, приложив чек и упаковку препарата.

В Минздраве заключили, что таким образом государственное регулирование становится более адресным и сосредотачивается на лекарственных средствах, в отношении которых необходимо обеспечить дополнительную защиту доступности для населения.

Приказ вводится в действие с 21 сентября 2026 года.