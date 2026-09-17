Утверждены правила формирования аналитического отчета о налоговых расходах
Аналитический отчет содержит результаты оценки эффективности налоговых льгот и целесообразности их дальнейшего применения, а также включает показатель налогового разрыва, используемый для анализа налоговой политики, налогового администрирования и эффективности собираемости налогов.
Основой для разработки аналитического отчета являются данные налоговой и бюджетной отчетности, включая отчеты об исполнении республиканского и местных бюджетов, сведения уполномоченных государственных органов по курируемым отраслям, официальные государственные статистические, ведомственные и иные данные государственных органов, цифровые базы, а также информация, размещенная на сайтах уполномоченных органов и организаций.
Аналитический отчет формируется ежегодно при разработке проекта закона о республиканском бюджете на очередной плановый период:
уполномоченные государственные органы не позднее 1 июня текущего финансового года представляют в уполномоченный орган сведения по мониторингу и контролю налоговых льгот по курируемым отраслям, включая:
- информацию о степени достижения критериев социально-экономических целей применения налоговых льгот, установленных правительством РК;
- паспорта налоговых льгот РК с указанием нормативных, целевых и фискальных характеристик налоговых льгот, формируемых уполномоченным государственным органом по курируемой отрасли;
- центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета не позднее 1 июня текущего финансового года представляет в уполномоченный орган сведения об объеме примененных налогоплательщиками налоговых льгот, их влиянии на поступления в бюджет, а также иные данные, необходимые для расчета показателей фискальной эффективности налоговых льгот.
Уполномоченный орган запрашивает дополнительную информацию у соответствующих уполномоченных государственных органов для формирования аналитического отчета с установлением срока предоставления информации не позднее 10 рабочих дней с даты получения запроса.
Уполномоченный орган на основании информации, представленной уполномоченными государственными органами по курируемым отраслям, центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета, а также налоговой и бюджетной отчетности, официальных статистических, ведомственных и иных данных государственных органов формирует аналитический отчет и направляет не позднее 1 августа текущего финансового года в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию.
Формирование аналитического отчета осуществляется последовательно и включает:
- идентификацию налоговых льгот посредством определения отклонений от базового (референтного) налогового режима;
- классификацию налоговых по целям их предоставления;
оценку эффективности налоговых льгот и целесообразности их дальнейшего применения, включающую:
- оценку фискальной эффективности налоговых льгот;
- оценку социально-экономической эффективности налоговых льгот;
- оценку целесообразности дальнейшего применения налоговых льгот;
- ранжирование налоговых льгот по совокупным интегральным показателям эффективности и целесообразности дальнейшего применения;
- расчет объема налоговых расходов;
- расчет налогового потенциала;
- расчет налогового разрыва;
- анализ полученных результатов.
Также утверждена структура аналитического отчета.
Постановление вводится в действие с 1 января 2027 года.