Постановлением правительства РК от 11 сентября 2026 года утверждены Правила формирования аналитического отчета о налоговых расходах, сообщает Zakon.kz.

Аналитический отчет содержит результаты оценки эффективности налоговых льгот и целесообразности их дальнейшего применения, а также включает показатель налогового разрыва, используемый для анализа налоговой политики, налогового администрирования и эффективности собираемости налогов.

Основой для разработки аналитического отчета являются данные налоговой и бюджетной отчетности, включая отчеты об исполнении республиканского и местных бюджетов, сведения уполномоченных государственных органов по курируемым отраслям, официальные государственные статистические, ведомственные и иные данные государственных органов, цифровые базы, а также информация, размещенная на сайтах уполномоченных органов и организаций.

Аналитический отчет формируется ежегодно при разработке проекта закона о республиканском бюджете на очередной плановый период:

уполномоченные государственные органы не позднее 1 июня текущего финансового года представляют в уполномоченный орган сведения по мониторингу и контролю налоговых льгот по курируемым отраслям, включая:

информацию о степени достижения критериев социально-экономических целей применения налоговых льгот, установленных правительством РК;

паспорта налоговых льгот РК с указанием нормативных, целевых и фискальных характеристик налоговых льгот, формируемых уполномоченным государственным органом по курируемой отрасли;

центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета не позднее 1 июня текущего финансового года представляет в уполномоченный орган сведения об объеме примененных налогоплательщиками налоговых льгот, их влиянии на поступления в бюджет, а также иные данные, необходимые для расчета показателей фискальной эффективности налоговых льгот.

Уполномоченный орган запрашивает дополнительную информацию у соответствующих уполномоченных государственных органов для формирования аналитического отчета с установлением срока предоставления информации не позднее 10 рабочих дней с даты получения запроса.

Уполномоченный орган на основании информации, представленной уполномоченными государственными органами по курируемым отраслям, центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета, а также налоговой и бюджетной отчетности, официальных статистических, ведомственных и иных данных государственных органов формирует аналитический отчет и направляет не позднее 1 августа текущего финансового года в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию.

Формирование аналитического отчета осуществляется последовательно и включает:

идентификацию налоговых льгот посредством определения отклонений от базового (референтного) налогового режима;

классификацию налоговых по целям их предоставления;

оценку эффективности налоговых льгот и целесообразности их дальнейшего применения, включающую:

оценку фискальной эффективности налоговых льгот;

оценку социально-экономической эффективности налоговых льгот;

оценку целесообразности дальнейшего применения налоговых льгот;

ранжирование налоговых льгот по совокупным интегральным показателям эффективности и целесообразности дальнейшего применения;

расчет объема налоговых расходов;

расчет налогового потенциала;

расчет налогового разрыва;

анализ полученных результатов.

Также утверждена структура аналитического отчета.

Постановление вводится в действие с 1 января 2027 года.