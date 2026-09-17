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Право

Утверждены правила формирования аналитического отчета о налоговых расходах

Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, тенге, инвестирование, инвестиции, капитал, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2026 09:46 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Постановлением правительства РК от 11 сентября 2026 года утверждены Правила формирования аналитического отчета о налоговых расходах, сообщает Zakon.kz.

Аналитический отчет содержит результаты оценки эффективности налоговых льгот и целесообразности их дальнейшего применения, а также включает показатель налогового разрыва, используемый для анализа налоговой политики, налогового администрирования и эффективности собираемости налогов.

Основой для разработки аналитического отчета являются данные налоговой и бюджетной отчетности, включая отчеты об исполнении республиканского и местных бюджетов, сведения уполномоченных государственных органов по курируемым отраслям, официальные государственные статистические, ведомственные и иные данные государственных органов, цифровые базы, а также информация, размещенная на сайтах уполномоченных органов и организаций.

Аналитический отчет формируется ежегодно при разработке проекта закона о республиканском бюджете на очередной плановый период:

уполномоченные государственные органы не позднее 1 июня текущего финансового года представляют в уполномоченный орган сведения по мониторингу и контролю налоговых льгот по курируемым отраслям, включая:

  • информацию о степени достижения критериев социально-экономических целей применения налоговых льгот, установленных правительством РК;
  • паспорта налоговых льгот РК с указанием нормативных, целевых и фискальных характеристик налоговых льгот, формируемых уполномоченным государственным органом по курируемой отрасли;
  • центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета не позднее 1 июня текущего финансового года представляет в уполномоченный орган сведения об объеме примененных налогоплательщиками налоговых льгот, их влиянии на поступления в бюджет, а также иные данные, необходимые для расчета показателей фискальной эффективности налоговых льгот.

Уполномоченный орган запрашивает дополнительную информацию у соответствующих уполномоченных государственных органов для формирования аналитического отчета с установлением срока предоставления информации не позднее 10 рабочих дней с даты получения запроса.

Уполномоченный орган на основании информации, представленной уполномоченными государственными органами по курируемым отраслям, центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета, а также налоговой и бюджетной отчетности, официальных статистических, ведомственных и иных данных государственных органов формирует аналитический отчет и направляет не позднее 1 августа текущего финансового года в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию.

Формирование аналитического отчета осуществляется последовательно и включает:

  • идентификацию налоговых льгот посредством определения отклонений от базового (референтного) налогового режима;
  • классификацию налоговых по целям их предоставления;

оценку эффективности налоговых льгот и целесообразности их дальнейшего применения, включающую:

  • оценку фискальной эффективности налоговых льгот;
  • оценку социально-экономической эффективности налоговых льгот;
  • оценку целесообразности дальнейшего применения налоговых льгот;
  • ранжирование налоговых льгот по совокупным интегральным показателям эффективности и целесообразности дальнейшего применения;
  • расчет объема налоговых расходов;
  • расчет налогового потенциала;
  • расчет налогового разрыва;
  • анализ полученных результатов.

Также утверждена структура аналитического отчета.

Постановление вводится в действие с 1 января 2027 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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