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Право

В Казахстане изменят подходы к выявлению вирусных гепатитов

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, анализы, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2026 09:25 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Подготовлен приказ Минздрава, которым вносятся поправки в целевые группы лиц, подлежащих скрининговым исследованиям, а также правила и периодичность проведения данных исследований, сообщает Zakon.kz.

Изменения вносятся в части порядка проведения скрининга на вирусные гепатиты В и С.

В Минздраве отмечают, что для казахстанцев ожидаемым результатом является улучшение доступности и своевременности скрининга, повышение информированности, что позволит увеличить охват в течение трех лет.

Для работодателей и бизнес-сообщества изменения создают долгосрочный эффект за счет снижения потерь рабочего времени и улучшения здоровья работников без увеличения финансовой нагрузки.

В целом поправки позволят повысить эффективность скрининга, его завершение в установленные сроки, снизить число поздних обращений и улучшить качество профилактической помощи населению.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 1 октября.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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