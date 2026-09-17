В Казахстане изменят подходы к выявлению вирусных гепатитов

Подготовлен приказ Минздрава, которым вносятся поправки в целевые группы лиц, подлежащих скрининговым исследованиям, а также правила и периодичность проведения данных исследований, сообщает Zakon.kz.

Изменения вносятся в части порядка проведения скрининга на вирусные гепатиты В и С.

В Минздраве отмечают, что для казахстанцев ожидаемым результатом является улучшение доступности и своевременности скрининга, повышение информированности, что позволит увеличить охват в течение трех лет.

Для работодателей и бизнес-сообщества изменения создают долгосрочный эффект за счет снижения потерь рабочего времени и улучшения здоровья работников без увеличения финансовой нагрузки.

В целом поправки позволят повысить эффективность скрининга, его завершение в установленные сроки, снизить число поздних обращений и улучшить качество профилактической помощи населению.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 1 октября.