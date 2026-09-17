В Казахстане изменят подходы к выявлению вирусных гепатитов
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Подготовлен приказ Минздрава, которым вносятся поправки в целевые группы лиц, подлежащих скрининговым исследованиям, а также правила и периодичность проведения данных исследований, сообщает Zakon.kz.
Изменения вносятся в части порядка проведения скрининга на вирусные гепатиты В и С.
В Минздраве отмечают, что для казахстанцев ожидаемым результатом является улучшение доступности и своевременности скрининга, повышение информированности, что позволит увеличить охват в течение трех лет.
Для работодателей и бизнес-сообщества изменения создают долгосрочный эффект за счет снижения потерь рабочего времени и улучшения здоровья работников без увеличения финансовой нагрузки.
В целом поправки позволят повысить эффективность скрининга, его завершение в установленные сроки, снизить число поздних обращений и улучшить качество профилактической помощи населению.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 1 октября.
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