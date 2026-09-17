Что изменилось в правилах призыва казахстанцев в армию
Уточняется, что правила, помимо прочего, определяют порядок организации и проведения призыва граждан на воинскую службу офицеров запаса и сержантов запаса.
В соответствии с этим изменен ряд пунктов правил.
Так, говорится, что призыв на воинскую службу офицеров запаса и сержантов запаса на должности офицерского и сержантского составов соответственно проводится в соответствии со статьей 32 закона.
Призыву на воинскую службу подлежат офицеры запаса и сержанты запаса, окончившие военную подготовку по программам офицеров запаса и сержантов запаса на военных кафедрах (военных факультетах) при вузах РК, в возрасте до двадцати девяти лет и офицеры запаса медицинской службы в возрасте до тридцати двух лет, годные к воинской службе по состоянию здоровья и не имеющие права на отсрочку или освобождение от призыва.
Офицеры запаса и сержанты запаса в мирное время призываются в соответствии с постановлением правительства для прохождения воинской службы на должностях офицерского и сержантского составов соответственно по заявкам уполномоченных органов, в структуре которых предусмотрено прохождение воинской службы.
Управления по делам обороны проводят работу по изучению и отбору офицеров запаса и сержантов запаса, соответствующих требованиям.
Процедура изучения и отбора офицеров запаса и сержантов запаса проводится в два этапа.
На первом этапе в течение десяти рабочих дней после получения задания на призыв офицеров запаса и сержантов запаса в управлениях по делам обороны проводятся следующие мероприятия:
- составляется план подготовки и проведения изучения и отбора.
- издается приказ об организации и проведении изучения и отбора;
- составляются списки офицеров запаса и сержантов запаса, подлежащих изучению, с закреплением должностных лиц, проводящих изучение и отбор;
- составляется график проведения изучения и отбора;
- запрашиваются сведения посредством обеспечения взаимодействия государственных цифровых систем государственных органов.
В случае отсутствия взаимодействия между государственными цифровыми системами сведения, управления по делам обороны получают по соответствующим запросам в течение трех рабочих дней.
В рамках второго этапа изучения:
- офицеры запаса и сержанты запаса направляются на медицинское освидетельствование.
Результаты медицинского освидетельствования (степень годности) вносятся в цифровую учетную карту ЦС МО РК;
- проводится актуализация цифровой учетной карты в ЦС МО РК;
- с офицером запаса и сержантом запаса проводится беседа, результаты которой вносятся в лист беседы;
- оформляются и направляются материалы для проведения специальной проверки.
Решения о соответствии офицера запаса и сержанта запаса к призыву на воинскую службу принимаются по результатам изучения, медицинского освидетельствования и специальной проверки.
Отсрочка от призыва на воинскую службу офицерам запаса и сержантам запаса предоставляется по следующим основаниям:
- по семейным обстоятельствам в случаях, предусмотренных статьей 35 закона;
- для продолжения образования;
- по состоянию здоровья;
- по другим причинам.
Отсрочка от призыва на воинскую службу предоставляется в соответствии с правилами оказания государственных услуг.
Офицерам запаса и сержантам запаса, которым при медицинском освидетельствовании определена степень годности "Временно не годен к воинской службе", предоставляется отсрочка от призыва на воинскую службу по состоянию здоровья на срок до одного года.
Сканированная копия карты медицинского освидетельствования с заключением о степени годности загружается в раздел "Документы" цифровой учетной карты, а также соответствующие изменения вносятся в поле "Степень годности" в ЦС МО РК.
Офицеры запаса и сержанты запаса, которым при медицинском освидетельствовании определена степень годности:
- "Не годен к воинской службе в мирное время, ограниченно годен в военное время", освобождаются от призыва на воинскую службу;
- "Не годен к воинской службе с исключением с воинского учета", исключаются с воинского учета.
Сканированная копия медицинского освидетельствования с заключением о степени годности загружается в раздел "Документы" цифровой учетной карты, а также соответствующие изменения вносятся в поле "Степень годности" в ЦС МО РК.
Офицеры запаса и сержанты запаса вправе отказаться от предоставленной отсрочки от призыва на воинскую службу:
- для продолжения образования и по другим причинам – путем подачи личного заявления на имя начальника соответствующего управления по делам обороны;
- по семейным обстоятельствам – путем подачи личного заявления на имя начальника соответствующего управления по делам обороны с приложением соответствующего нотариально заверенного документа от заинтересованных лиц.
Заинтересованными лицами являются члены семьи, нуждающиеся в посторонней помощи и уходе.
Офицеры запаса и сержанты запаса, имеющие право на освобождение от призыва на воинскую службу, могут быть призваны на воинскую службу по их желанию, за исключением признанных не годными к воинской службе по состоянию здоровья, путем предоставления личного заявления на имя начальника соответствующего управления по делам обороны.
Управления по делам обороны направляют в департаменты по делам обороны для последующей отправки в уполномоченный орган на офицеров запаса и сержантов запаса, отобранных для призыва на воинскую службу, следующие материалы:
- послужную карту;
- медицинскую карту;
- копию документа об образовании;
- уведомление о наличии либо отсутствии судимости;
- копию результатов проведения специальной проверки, заверенную начальником управления по делам обороны.
Руководитель уполномоченного органа по представленным из департаментов по делам обороны материалам на офицеров запаса и сержантов запаса, отобранных для призыва на воинскую службу, издает приказ об их призыве.
Выписки из приказов о призыве офицеров запаса и сержантов запаса направляются в соответствующие воинские части и департаменты по делам обороны.
С момента получения выписки из приказа о призыве офицеров запаса и сержантов запаса командир воинской части осуществляет контроль за их прибытием путем организации взаимодействия с соответствующим местным органом военного управления.
На основании выписки из приказа о призыве офицера запаса, сержанта запаса начальник соответствующего управления по делам обороны в течение 7 рабочих дней с момента ее получения издает приказ об убытии к месту прохождения воинской службы призванного офицера, сержанта.
Офицер запаса, сержант запаса с момента издания приказа начальника управления по делам обороны об его убытии приобретает статус военнослужащего.
Начальник управления по делам обороны вручает предписание призванному офицеру, сержанту и осуществляет контроль его убытия в воинскую часть.
Дата прибытия к месту прохождения воинской службы, указываемая в предписании, определяется с учетом времени, необходимого для увольнения с места работы и нахождения в пути. Общий срок прибытия к месту прохождения воинской службы, исчисляемый с даты вручения предписания, не может превышать десяти календарных дней.
Информация об убытии призванного офицера, сержанта сообщается в департамент по делам обороны и воинскую часть, в которую он направлен для прохождения воинской службы.
В случае неприбытия призванного офицера, сержанта для получения предписания по истечении трех рабочих дней с момента издания приказа об убытии начальник управления по делам обороны информирует органы военной полиции и департамент по делам обороны об отсутствии результата принятых мер, направленных на своевременное вручение предписания.
В течение трех рабочих дней с момента убытия призванного офицера, сержанта в соответствующую воинскую часть направляется личное дело, которое должно содержать следующие материалы:
- послужной список;
- послужную карту;
- аттестационный лист;
- выписку из приказа министра обороны о присвоении воинского звания офицерского состава или выписку из приказа руководителя местного органа военного управления (столицы, области и города республиканского значения) о присвоении воинского звания сержантского состава;
- выписку из приказа руководителя уполномоченного органа о призыве на воинскую службу;
- выписку из приказа начальника управления по делам обороны об убытии к месту прохождения воинской службы;
- копию карты медицинского освидетельствования с приложением результатов лабораторных и инструментальных исследований, а также справок с центров динамического наблюдения за пациентами с хроническими заболеваниями;
- сведения из органов внутренних дел о наличии либо отсутствии административных правонарушений;
- уведомление о наличии либо отсутствии судимости;
- уведомление о принятии или непринятии налоговой отчетности установленной формы органом государственных доходов в электронном виде, в том числе супруги;
- копию документа об образовании;
- автобиографию (написанную собственноручно и отпечатанную);
- лист изучения;
- жетон с личным номером офицера.
Кадровые подразделения воинских частей в случае неприбытия к месту службы призванного офицера, сержанта для уточнения причин направляют запросы в соответствующие местные органы военного управления.
Постановление вводится в действие с 27 сентября.