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Право

Что изменилось в правилах призыва казахстанцев в армию

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2026 10:34 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Правительство постановлением от 11 сентября 2026 года внесло изменения в Правила организации и проведения призыва граждан Республики Казахстан на воинскую службу, сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что правила, помимо прочего, определяют порядок организации и проведения призыва граждан на воинскую службу офицеров запаса и сержантов запаса.

В соответствии с этим изменен ряд пунктов правил.

Так, говорится, что призыв на воинскую службу офицеров запаса и сержантов запаса на должности офицерского и сержантского составов соответственно проводится в соответствии со статьей 32 закона.

Призыву на воинскую службу подлежат офицеры запаса и сержанты запаса, окончившие военную подготовку по программам офицеров запаса и сержантов запаса на военных кафедрах (военных факультетах) при вузах РК, в возрасте до двадцати девяти лет и офицеры запаса медицинской службы в возрасте до тридцати двух лет, годные к воинской службе по состоянию здоровья и не имеющие права на отсрочку или освобождение от призыва.

Офицеры запаса и сержанты запаса в мирное время призываются в соответствии с постановлением правительства для прохождения воинской службы на должностях офицерского и сержантского составов соответственно по заявкам уполномоченных органов, в структуре которых предусмотрено прохождение воинской службы.

Управления по делам обороны проводят работу по изучению и отбору офицеров запаса и сержантов запаса, соответствующих требованиям.

Процедура изучения и отбора офицеров запаса и сержантов запаса проводится в два этапа.

На первом этапе в течение десяти рабочих дней после получения задания на призыв офицеров запаса и сержантов запаса в управлениях по делам обороны проводятся следующие мероприятия:

  • составляется план подготовки и проведения изучения и отбора.
  • издается приказ об организации и проведении изучения и отбора;
  • составляются списки офицеров запаса и сержантов запаса, подлежащих изучению, с закреплением должностных лиц, проводящих изучение и отбор;
  • составляется график проведения изучения и отбора;
  • запрашиваются сведения посредством обеспечения взаимодействия государственных цифровых систем государственных органов.

В случае отсутствия взаимодействия между государственными цифровыми системами сведения, управления по делам обороны получают по соответствующим запросам в течение трех рабочих дней.

В рамках второго этапа изучения:

  • офицеры запаса и сержанты запаса направляются на медицинское освидетельствование.

Результаты медицинского освидетельствования (степень годности) вносятся в цифровую учетную карту ЦС МО РК;

  • проводится актуализация цифровой учетной карты в ЦС МО РК;
  • с офицером запаса и сержантом запаса проводится беседа, результаты которой вносятся в лист беседы;
  • оформляются и направляются материалы для проведения специальной проверки.

Решения о соответствии офицера запаса и сержанта запаса к призыву на воинскую службу принимаются по результатам изучения, медицинского освидетельствования и специальной проверки.

Отсрочка от призыва на воинскую службу офицерам запаса и сержантам запаса предоставляется по следующим основаниям:

  • по семейным обстоятельствам в случаях, предусмотренных статьей 35 закона;
  • для продолжения образования;
  • по состоянию здоровья;
  • по другим причинам.

Отсрочка от призыва на воинскую службу предоставляется в соответствии с правилами оказания государственных услуг.

Офицерам запаса и сержантам запаса, которым при медицинском освидетельствовании определена степень годности "Временно не годен к воинской службе", предоставляется отсрочка от призыва на воинскую службу по состоянию здоровья на срок до одного года.

Сканированная копия карты медицинского освидетельствования с заключением о степени годности загружается в раздел "Документы" цифровой учетной карты, а также соответствующие изменения вносятся в поле "Степень годности" в ЦС МО РК.

Офицеры запаса и сержанты запаса, которым при медицинском освидетельствовании определена степень годности:

  • "Не годен к воинской службе в мирное время, ограниченно годен в военное время", освобождаются от призыва на воинскую службу;
  • "Не годен к воинской службе с исключением с воинского учета", исключаются с воинского учета.

Сканированная копия медицинского освидетельствования с заключением о степени годности загружается в раздел "Документы" цифровой учетной карты, а также соответствующие изменения вносятся в поле "Степень годности" в ЦС МО РК.

Офицеры запаса и сержанты запаса вправе отказаться от предоставленной отсрочки от призыва на воинскую службу:

  • для продолжения образования и по другим причинам – путем подачи личного заявления на имя начальника соответствующего управления по делам обороны;
  • по семейным обстоятельствам – путем подачи личного заявления на имя начальника соответствующего управления по делам обороны с приложением соответствующего нотариально заверенного документа от заинтересованных лиц.

Заинтересованными лицами являются члены семьи, нуждающиеся в посторонней помощи и уходе.

Офицеры запаса и сержанты запаса, имеющие право на освобождение от призыва на воинскую службу, могут быть призваны на воинскую службу по их желанию, за исключением признанных не годными к воинской службе по состоянию здоровья, путем предоставления личного заявления на имя начальника соответствующего управления по делам обороны.

Управления по делам обороны направляют в департаменты по делам обороны для последующей отправки в уполномоченный орган на офицеров запаса и сержантов запаса, отобранных для призыва на воинскую службу, следующие материалы:

  • послужную карту;
  • медицинскую карту;
  • копию документа об образовании;
  • уведомление о наличии либо отсутствии судимости;
  • копию результатов проведения специальной проверки, заверенную начальником управления по делам обороны.

Руководитель уполномоченного органа по представленным из департаментов по делам обороны материалам на офицеров запаса и сержантов запаса, отобранных для призыва на воинскую службу, издает приказ об их призыве.

Выписки из приказов о призыве офицеров запаса и сержантов запаса направляются в соответствующие воинские части и департаменты по делам обороны.

С момента получения выписки из приказа о призыве офицеров запаса и сержантов запаса командир воинской части осуществляет контроль за их прибытием путем организации взаимодействия с соответствующим местным органом военного управления.

На основании выписки из приказа о призыве офицера запаса, сержанта запаса начальник соответствующего управления по делам обороны в течение 7 рабочих дней с момента ее получения издает приказ об убытии к месту прохождения воинской службы призванного офицера, сержанта.

Офицер запаса, сержант запаса с момента издания приказа начальника управления по делам обороны об его убытии приобретает статус военнослужащего.

Начальник управления по делам обороны вручает предписание призванному офицеру, сержанту и осуществляет контроль его убытия в воинскую часть.

Дата прибытия к месту прохождения воинской службы, указываемая в предписании, определяется с учетом времени, необходимого для увольнения с места работы и нахождения в пути. Общий срок прибытия к месту прохождения воинской службы, исчисляемый с даты вручения предписания, не может превышать десяти календарных дней.

Информация об убытии призванного офицера, сержанта сообщается в департамент по делам обороны и воинскую часть, в которую он направлен для прохождения воинской службы.

В случае неприбытия призванного офицера, сержанта для получения предписания по истечении трех рабочих дней с момента издания приказа об убытии начальник управления по делам обороны информирует органы военной полиции и департамент по делам обороны об отсутствии результата принятых мер, направленных на своевременное вручение предписания.

В течение трех рабочих дней с момента убытия призванного офицера, сержанта в соответствующую воинскую часть направляется личное дело, которое должно содержать следующие материалы:

  • послужной список;
  • послужную карту;
  • аттестационный лист;
  • выписку из приказа министра обороны о присвоении воинского звания офицерского состава или выписку из приказа руководителя местного органа военного управления (столицы, области и города республиканского значения) о присвоении воинского звания сержантского состава;
  • выписку из приказа руководителя уполномоченного органа о призыве на воинскую службу;
  • выписку из приказа начальника управления по делам обороны об убытии к месту прохождения воинской службы;
  • копию карты медицинского освидетельствования с приложением результатов лабораторных и инструментальных исследований, а также справок с центров динамического наблюдения за пациентами с хроническими заболеваниями;
  • сведения из органов внутренних дел о наличии либо отсутствии административных правонарушений;
  • уведомление о наличии либо отсутствии судимости;
  • уведомление о принятии или непринятии налоговой отчетности установленной формы органом государственных доходов в электронном виде, в том числе супруги;
  • копию документа об образовании;
  • автобиографию (написанную собственноручно и отпечатанную);
  • лист изучения;
  • жетон с личным номером офицера.

Кадровые подразделения воинских частей в случае неприбытия к месту службы призванного офицера, сержанта для уточнения причин направляют запросы в соответствующие местные органы военного управления.

Постановление вводится в действие с 27 сентября.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Обозреватель отдела "Право"
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