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Право

Призыв на военную службу цифровизируют в Казахстане

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2026 11:38 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Правительство постановлением от 22 июня 2026 года внесло поправки в Правила организации и проведения призыва граждан Республики Казахстан на воинскую службу, сообщает Zakon.kz.

Вводится понятие:

  • цифровая система Министерства обороны Республики Казахстан (ЦС МО РК) – автоматизированная система учета мобилизационных ресурсов, предназначенная для ведения персонального воинского учета граждан и интеграционного взаимодействия с цифровыми системами.

В управлениях (отделах) по делам обороны для проведения изучения призывников запрашиваются сведения посредством обеспечения взаимодействия государственных цифровых систем государственных органов.

В случае отсутствия взаимодействия между государственными цифровыми системами сведения получают по соответствующим запросам в течение трех рабочих дней.

Установлено, что отбор и изучение призывников допускаются совместно с участием представителей Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, специальных государственных органов.

Отбор и изучение призывников для комплектования Службы государственной охраны (СГО) и Пограничной службы Комитета национальной безопасности РК (ПС КНБ) осуществляются в приоритетном порядке.

При этом отбор и изучение призывников для комплектования Национальной гвардии осуществляются после комплектования СГО и ПС КНБ.

Списки отобранных призывников представителями направляются в комплектующие местные органы военного управления не позднее 15 дней до начала комплектования соответствующих воинских частей (учреждений).

С 12 июля:

Из решений, принимаемых районной (городов областного значения), а также областной призывной комиссией по результатам медицинского освидетельствования, формируются протоколы заседаний в электронном виде в ЦС МО РК. В протокол заседаний вносятся призывники, рассмотренные в течение дня, который заверяется ЭЦП председателя, членов и секретаря комиссии.

В случаях отсутствия либо технического сбоя ЦС МО РК протоколы заседаний оформляются в книге протоколов районной (городов областного значения), областной призывной комиссии.

При подготовке доставки на сборный пункт граждан, которые в соответствии с решениями районной (города областного значения) призывной комиссии и областной (города республиканского значения или столицы) призывной комиссии признаны подлежащими призыву на срочную воинскую службу, в управлениях (отделах) по делам обороны распечатываются с ЦС МО РК их учетные карты и дополняются следующими материалами:

  • картами медицинского освидетельствования с результатами медицинского освидетельствования и контрольного медицинского осмотра;
  • справками о наличии либо отсутствии судимости;
  • копиями документов, сведения о которых отсутствуют в учетной карте.

В рамках второго этапа изучения в отношении граждан, прибывших на сборный пункт согласно именным спискам, перед направлением на психологическое изучение проводится сверка содержания материалов учетной карты с актуализированными сведениями, содержащимися в ЦС МО РК, с парафированием каждого сверенного документа сверившим, с указанием времени и даты проведения сверки.

В случаях выявления сведений в отношении рассматриваемого гражданина:

  • не являющихся основаниями для предоставления отсрочки либо освобождения от призыва на срочную воинскую службу, указанные сведения распечатываются с ЦС МО РК и приобщаются к учетной карте.

После завершения формирования воинской команды в отношении призывников, зачисленных в воинскую команду, издается приказ начальника департамента по делам обороны о призыве на срочную воинскую службу и присвоении воинского звания с использованием ЦС МО РК.

В случае возникновения технических сбоев (неполадок) при формировании приказа о призыве допускается издание приказа на бумажном носителе с последующим повторным изданием приказа в ЦС МО РК с ранее определенными реквизитами.

Также говорится, что в целях внесения сведений в ЦС МО РК граждане, призываемые на срочную воинскую службу, на сборном пункте перед отправкой подписывают согласие на сбор, обработку и передачу персональных данных, которое приобщается к цифровой учетной карте в ЦС МО РК.

Результаты медицинского освидетельствования (степень годности) вносятся в цифровую учетную карту ЦС МО РК.

Сканированная копия карты медицинского освидетельствования с заключением о степени годности загружается в раздел "Документы" цифровой учетной карты, а также вносятся соответствующие изменения в поле "Степень годности" в ЦС МО РК.

При проведении воинских сборов на территории области (города республиканского значения, столицы) после завершения формирования воинской команды в отношении военнообязанных, зачисленных в воинскую команду, издается приказ начальника управления (отдела) по делам обороны о призыве на воинские сборы с использованием ЦС МО РК.

В случае возникновения технических сбоев (неполадок) при формировании приказа о призыве допускается издание приказа на бумажном носителе с последующим повторным изданием приказа в ЦС МО РК с ранее определенными реквизитами.

При проведении воинских сборов за пределами территории области (города республиканского значения, столицы) после завершения формирования воинской команды на сборном пункте в отношении военнообязанных, зачисленных в воинскую команду, издается приказ начальника департамента по делам обороны о призыве на воинские сборы с использованием ЦС МО РК.

Управления (отделы) по делам обороны по завершении воинских сборов с получением личных дел, характеризующих материалов и ходатайств к присвоению воинских званий в течение пяти рабочих дней:

  • осуществляют внесение в учетные карты военнообязанных, прошедших воинские сборы, в ЦС МО РК актуальных кодов военно-учетных специальностей и должностей.

Постановление вводится в действие с 4 июля, за исключением норм, которые вводятся с 12 июля.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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