Какие задачи будет решать Совет Безопасности РК: утверждено положение

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 10 сентября 2026 года "О некоторых вопросах Аппарата Совета Безопасности РК и внесении изменений и дополнений в некоторые акты Президента РК", сообщает Zakon.kz.

В частности, утверждены:

Положение об Аппарате Совета Безопасности РК;

структура Аппарата.

Так, говорится, что Аппарат Совета Безопасности РК – государственный орган, непосредственно подчиненный и подотчетный президенту РК.

Деятельность Аппарата направлена на усиление и совершенствование контроля над рисками национальной безопасности, обеспечение устойчивости государственного управления, институциональную поддержку и выполнение решений президента РК (председателя Совета Безопасности), Совета Безопасности РК.

Задачами Аппарата являются:

обеспечение деятельности Совета Безопасности, председателя Совета Безопасности, заместителя председателя Совета Безопасности;

обеспечение межведомственной координации по вопросам выявления, оценки, прогнозирования системных вызовов и угроз, согласованности действий по их предупреждению и ликвидации;

обеспечение реализации полномочий председателя Совета Безопасности:

в области обороноспособности и национальной безопасности;

в области соблюдения законности и правопорядка, противодействия коррупции, экономической преступности;

в сфере защиты информационной безопасности РК;

иные задачи в соответствии с законодательством РК, решениями президента РК (председателя Совета Безопасности) и заместителя председателя Совета Безопасности.

В соответствии с задачами на Аппарат возлагаются следующие функции:

в сфере обеспечения деятельности Совета Безопасности:

подготовка плана работы Совета Безопасности;

подготовка материалов к заседаниям и оперативным совещаниям Совета Безопасности, проектов решений Совета Безопасности, оперативных совещаний Совета Безопасности, актов по их реализации;

обеспечение контроля над исполнением решений Совета Безопасности, оперативных совещаний Совета Безопасности с оценкой их фактического результата и возможных последствий;

координация деятельности межведомственных комиссий Совета Безопасности;

внесение предложений по созданию, задачам и должностному составу консультативно-совещательных органов, деятельность которых непосредственно касается работы Аппарата;

регистрация решений Совета Безопасности, оперативных совещаний Совета Безопасности, обеспечение их рассылки и хранения;

в сфере мониторинга состояния национальной безопасности и оценки рисков:

организация секторального мониторинга состояния национальной безопасности и обороноспособности страны, соблюдения законности и правопорядка, противодействия коррупции, экономической преступности, а также гражданской защиты;

интеграция информации о состоянии национальной безопасности, сопоставление ведомственных оценок, оперативная аналитическая обработка данных для обнаружения и оценки рисков;

обеспечение согласованности действий государственных органов в работе разведывательного сообщества;

в сфере анализа и прогнозирования угроз национальной безопасности:

разработка и применение оценочных данных относительно угроз национальной безопасности, моделирование планов, сценариев эффективных мер по нейтрализации рисков и угроз;

обеспечение применения цифровых инструментов и искусственного интеллекта с целью идентификации всех аспектов и cути внутренних и внешних угроз национальной безопасности;

координация деятельности научных организаций и аналитических структур в сфере обеспечения национальной безопасности и обороноспособности страны, а также проведение целеполагающих мероприятий по вопросам безопасности, обороноспособности, законности и правопорядка, противодействия коррупции, экономической преступности, гражданской защиты;

в сфере долгосрочного планирования с фокусом на вопросы национальной безопасности следующего характера:

координация процесса разработки и реализации Стратегии национальной безопасности РК;

подготовка предложений председателю Совета Безопасности, заместителю председателя Совета Безопасности по:

защите Суверенитета и Независимости РК, территориальной целостности, основ конституционного строя;

государственной политике в области национальной безопасности, обороноспособности, соблюдения законности и правопорядка, противодействия коррупции, экономической преступности;

анализ проектов законов, документов стратегического планирования на стадии их разработки, а также других важных общественно-политических инициатив по вопросам национальной безопасности и обороноспособности, соблюдения законности и правопорядка, защиты информационной безопасности, противодействия коррупции, экономической преступности, гражданской защиты, представление по данным вопросам рекомендаций председателю Совета Безопасности, заместителю председателя Совета Безопасности;

организация контроля над полным исполнением законов РК в сфере национальной безопасности, обороноспособности, соблюдения законности и правопорядка, противодействия коррупции, экономической преступности, укрепления гражданской защиты, внесение предложений председателю Совета Безопасности, заместителю председателя Совета Безопасности о мерах по устранению выявляемых рабочих недостатков, а также причин и условий, способствующих их возникновению;

в сфере информационной безопасности:

спектральный и комплексный анализ международной и внутренней информационной среды с применением цифровых инструментов и искусственного интеллекта, иных новых высоких технологий, алгоритмических, квантовых методологий для обеспечения защиты граждан страны и всего населения от деструктивного информационного воздействия с последующими угрозами национальной безопасности;

осуществление сводного мониторинга состояния информационной безопасности с целью выявления, предупреждения, ликвидации ситуативных, системных и стратегических угроз национальной безопасности;

разработка комплексной межведомственной методологии оценки характера, масштаба, динамики информационных угроз и их возможных негативных последствий;

подготовка информационно-аналитических и прогнозных материалов, предложений, рекомендаций относительно оперативного и эффективного реагирования на вызовы, угрозы национальной безопасности;

объективная оценка эффективности мер государственных органов, профессиональный анализ всех негативных тенденций в отношении национальной безопасности;

внесение конструктивных предложений по совершенствованию системы информационной безопасности и подготовке четкого алгоритма межведомственного реагирования как единого и безотказного механизма;

в сфере инноваций и научно-технологической безопасности:

координация и контроль над эффективным применением искусственного интеллекта для анализа данных, оценки, прогнозирования и моделирования угроз национальной безопасности, а также выработки мер по их выявлению, предупреждению, нейтрализации;

подготовка комплексного анализа всех аспектов применения искусственного интеллекта, других высокотехнологичных инструментов с точки зрения существующих и возможных угроз национальной безопасности различного характера;

разработка и внесение предложений по разработке и внедрению научно обоснованных подходов к обеспечению научно-технологической безопасности, укреплению национальной безопасности и обороноспособности, развитию передовой научно-исследовательской инфраструктуры, подготовке кадров;

в сфере военной безопасности и обороны:

внесение предложений председателю Совета Безопасности, заместителю председателя Совета Безопасности по основным направлениям государственной политики страны в сфере обеспечения военной безопасности и обороны, мобилизационной готовности государства, вооруженной защиты Суверенитета, Независимости, территориальной целостности, границы РК, координации сил и средств для обеспечения военной безопасности, а также по совершенствованию деятельности Вооруженных Сил РК, других войск и воинских формирований, предотвращению и оперативному прекращению кризисных ситуаций, создающих угрозы военной безопасности государства;

координация и контроль над реализацией государственной политики в области мобилизационной подготовки и мобилизации в Казахстане;

осуществление в установленном законодательством РК порядке контроля над проведением призыва граждан на срочную воинскую службу, обеспечением комплектования Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, функционированием и развитием оборонно-промышленного комплекса и государственной авиации, реализации государственного оборонного заказа;

организация профессионального мониторинга развития передовых военных технологий, изменений методов участия в вооруженных конфликтах и их эволюции;

в сфере соблюдения законности и обеспечения правопорядка, противодействия коррупции, экономической преступности:

оценка эффективности принимаемых мер в процессе реализации конституционного принципа Закон и Порядок, внесение предложений председателю Совета Безопасности, заместителю председателя Совета Безопасности по совершенствованию деятельности в данном направлении;

координация деятельности государственных органов и контроль над осуществлением государственной политики, соблюдением законодательства Республики Казахстан, реализацией программных документов, актов и поручений председателя Совета Безопасности в данной сфере;

прогнозирование и выявление угроз в сфере общественной безопасности с использованием искусственного интеллекта и "больших данных", с основной целью ликвидации рисков подрыва внутриполитической стабильности;

прогнозирование криминогенной обстановки с фокусом на раскрытие преступной деятельности международных организованных преступных сообществ в Республике Казахстан;

мониторинг и анализ трансформации организованной преступности, ее транснационализации, использования цифровых инструментов, дистанционных способов совершения преступлений, других серьезных правонарушений, включая электронные платежи, криптоактивы, цифровые платформы и иные технологические решения;

обеспечение деятельности председателя Совета Безопасности, заместителя председателя Совета Безопасности по вопросам кадровой политики в правоохранительных органах и их подведомственных организациях, а также развития ведомственного образования;

в сфере внешней безопасности:

спектральный анализ международной безопасности, геополитических и геоэкономических факторов, влияющих на ее состояние, идентификация вызовов и угроз региональной и международной безопасности, разработка предложений по защите и продвижению национальных интересов РК на мировой арене;

взаимодействие с международными, иностранными, правительственными и неправительственными организациями по вопросам, входящим в компетенцию Совета Безопасности, проведение мероприятий, направленных на укрепление международного сотрудничества в области обеспечения безопасности, обороноспособности, соблюдения законности и правопорядка, противодействия коррупции, экономической преступности, гражданской защиты;

участие в подготовке материалов к международным мероприятиям с участием президента РК, заместителя председателя Совета Безопасности в рамках полномочий, определенных настоящим Положением;

в области иных сфер и направлений национальной безопасности:

обеспечение реализации полномочий председателя Совета Безопасности, заместителя председателя Совета Безопасности, руководства Аппарата Совета Безопасности и деятельности Совета Безопасности в сферах экономической безопасности (включая финансовую, продовольственную, энергетическую, транспортную безопасность), информационной безопасности (в том числе в отношении применения современных технологий искусственного интеллекта для незаконного распространения дезинформации ("фейков") с целью дискредитации государственных деятелей, государственных институтов и ведомств), общественно-политической стабильности (в том числе в сферах миграции населения, общественного здоровья, биологической, духовной и культурной безопасности), экологической, водной безопасности, гражданской защиты;

мониторинг, координация и инспектирование деятельности Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, правоохранительных и специальных государственных органов, а также иных государственных органов, задействованных в обеспечении национальной безопасности и обороноспособности страны, правопорядка, соблюдения законности, противодействия коррупции, экономической преступности, гражданской защиты;

обеспечение деятельности Комиссии при президенте РК по вопросам противодействия коррупции;

обеспечение деятельности Комиссии по вопросам кадровой политики в правоохранительных органах РК;

организация и координация работы по формированию президентского кадрового резерва органов национальной безопасности;

рассмотрение в установленном законодательством РК порядке предложений государственных органов по кандидатурам должностных лиц Генеральной прокуратуры, органов национальной безопасности, Службы государственной охраны, органов внутренних дел, Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, органов финансового мониторинга, гражданской защиты и иных государственных органов РК;

обеспечение реализации полномочий президента РК по присвоению высших воинских и иных званий, классных чинов и их лишению;

организация информационного сопровождения деятельности Совета Безопасности и Аппарата;

разработка мобилизационного плана Аппарата;

иные функции, установленные законодательством РК и определяемые председателем Совета Безопасности, заместителем председателя Совета Безопасности.

Также обновлено Положение о Совете Безопасности.

Структура Аппарата Совета Безопасности РК

Руководитель Аппарата Совета Безопасности

Первый заместитель Руководителя Аппарата Совета Безопасности

Заместители Руководителя Аппарата Совета Безопасности

Аналитический отдел

Отдел информационной безопасности

Отдел актуальных вопросов безопасности

Отдел военной безопасности и обороны

Отдел правоохранительной системы

Ситуационный центр

Секретариат.

Указ вводится в действие со дня его подписания.