Какие задачи будет решать Совет Безопасности РК: утверждено положение
В частности, утверждены:
- Положение об Аппарате Совета Безопасности РК;
- структура Аппарата.
Так, говорится, что Аппарат Совета Безопасности РК – государственный орган, непосредственно подчиненный и подотчетный президенту РК.
Деятельность Аппарата направлена на усиление и совершенствование контроля над рисками национальной безопасности, обеспечение устойчивости государственного управления, институциональную поддержку и выполнение решений президента РК (председателя Совета Безопасности), Совета Безопасности РК.
Задачами Аппарата являются:
- обеспечение деятельности Совета Безопасности, председателя Совета Безопасности, заместителя председателя Совета Безопасности;
- обеспечение межведомственной координации по вопросам выявления, оценки, прогнозирования системных вызовов и угроз, согласованности действий по их предупреждению и ликвидации;
обеспечение реализации полномочий председателя Совета Безопасности:
- в области обороноспособности и национальной безопасности;
- в области соблюдения законности и правопорядка, противодействия коррупции, экономической преступности;
- в сфере защиты информационной безопасности РК;
- иные задачи в соответствии с законодательством РК, решениями президента РК (председателя Совета Безопасности) и заместителя председателя Совета Безопасности.
В соответствии с задачами на Аппарат возлагаются следующие функции:
в сфере обеспечения деятельности Совета Безопасности:
- подготовка плана работы Совета Безопасности;
- подготовка материалов к заседаниям и оперативным совещаниям Совета Безопасности, проектов решений Совета Безопасности, оперативных совещаний Совета Безопасности, актов по их реализации;
- обеспечение контроля над исполнением решений Совета Безопасности, оперативных совещаний Совета Безопасности с оценкой их фактического результата и возможных последствий;
- координация деятельности межведомственных комиссий Совета Безопасности;
- внесение предложений по созданию, задачам и должностному составу консультативно-совещательных органов, деятельность которых непосредственно касается работы Аппарата;
- регистрация решений Совета Безопасности, оперативных совещаний Совета Безопасности, обеспечение их рассылки и хранения;
в сфере мониторинга состояния национальной безопасности и оценки рисков:
- организация секторального мониторинга состояния национальной безопасности и обороноспособности страны, соблюдения законности и правопорядка, противодействия коррупции, экономической преступности, а также гражданской защиты;
- интеграция информации о состоянии национальной безопасности, сопоставление ведомственных оценок, оперативная аналитическая обработка данных для обнаружения и оценки рисков;
- обеспечение согласованности действий государственных органов в работе разведывательного сообщества;
в сфере анализа и прогнозирования угроз национальной безопасности:
- разработка и применение оценочных данных относительно угроз национальной безопасности, моделирование планов, сценариев эффективных мер по нейтрализации рисков и угроз;
- обеспечение применения цифровых инструментов и искусственного интеллекта с целью идентификации всех аспектов и cути внутренних и внешних угроз национальной безопасности;
- координация деятельности научных организаций и аналитических структур в сфере обеспечения национальной безопасности и обороноспособности страны, а также проведение целеполагающих мероприятий по вопросам безопасности, обороноспособности, законности и правопорядка, противодействия коррупции, экономической преступности, гражданской защиты;
в сфере долгосрочного планирования с фокусом на вопросы национальной безопасности следующего характера:
- координация процесса разработки и реализации Стратегии национальной безопасности РК;
подготовка предложений председателю Совета Безопасности, заместителю председателя Совета Безопасности по:
- защите Суверенитета и Независимости РК, территориальной целостности, основ конституционного строя;
- государственной политике в области национальной безопасности, обороноспособности, соблюдения законности и правопорядка, противодействия коррупции, экономической преступности;
- анализ проектов законов, документов стратегического планирования на стадии их разработки, а также других важных общественно-политических инициатив по вопросам национальной безопасности и обороноспособности, соблюдения законности и правопорядка, защиты информационной безопасности, противодействия коррупции, экономической преступности, гражданской защиты, представление по данным вопросам рекомендаций председателю Совета Безопасности, заместителю председателя Совета Безопасности;
- организация контроля над полным исполнением законов РК в сфере национальной безопасности, обороноспособности, соблюдения законности и правопорядка, противодействия коррупции, экономической преступности, укрепления гражданской защиты, внесение предложений председателю Совета Безопасности, заместителю председателя Совета Безопасности о мерах по устранению выявляемых рабочих недостатков, а также причин и условий, способствующих их возникновению;
в сфере информационной безопасности:
- спектральный и комплексный анализ международной и внутренней информационной среды с применением цифровых инструментов и искусственного интеллекта, иных новых высоких технологий, алгоритмических, квантовых методологий для обеспечения защиты граждан страны и всего населения от деструктивного информационного воздействия с последующими угрозами национальной безопасности;
- осуществление сводного мониторинга состояния информационной безопасности с целью выявления, предупреждения, ликвидации ситуативных, системных и стратегических угроз национальной безопасности;
- разработка комплексной межведомственной методологии оценки характера, масштаба, динамики информационных угроз и их возможных негативных последствий;
- подготовка информационно-аналитических и прогнозных материалов, предложений, рекомендаций относительно оперативного и эффективного реагирования на вызовы, угрозы национальной безопасности;
- объективная оценка эффективности мер государственных органов, профессиональный анализ всех негативных тенденций в отношении национальной безопасности;
- внесение конструктивных предложений по совершенствованию системы информационной безопасности и подготовке четкого алгоритма межведомственного реагирования как единого и безотказного механизма;
в сфере инноваций и научно-технологической безопасности:
- координация и контроль над эффективным применением искусственного интеллекта для анализа данных, оценки, прогнозирования и моделирования угроз национальной безопасности, а также выработки мер по их выявлению, предупреждению, нейтрализации;
- подготовка комплексного анализа всех аспектов применения искусственного интеллекта, других высокотехнологичных инструментов с точки зрения существующих и возможных угроз национальной безопасности различного характера;
- разработка и внесение предложений по разработке и внедрению научно обоснованных подходов к обеспечению научно-технологической безопасности, укреплению национальной безопасности и обороноспособности, развитию передовой научно-исследовательской инфраструктуры, подготовке кадров;
в сфере военной безопасности и обороны:
- внесение предложений председателю Совета Безопасности, заместителю председателя Совета Безопасности по основным направлениям государственной политики страны в сфере обеспечения военной безопасности и обороны, мобилизационной готовности государства, вооруженной защиты Суверенитета, Независимости, территориальной целостности, границы РК, координации сил и средств для обеспечения военной безопасности, а также по совершенствованию деятельности Вооруженных Сил РК, других войск и воинских формирований, предотвращению и оперативному прекращению кризисных ситуаций, создающих угрозы военной безопасности государства;
- координация и контроль над реализацией государственной политики в области мобилизационной подготовки и мобилизации в Казахстане;
- осуществление в установленном законодательством РК порядке контроля над проведением призыва граждан на срочную воинскую службу, обеспечением комплектования Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, функционированием и развитием оборонно-промышленного комплекса и государственной авиации, реализации государственного оборонного заказа;
- организация профессионального мониторинга развития передовых военных технологий, изменений методов участия в вооруженных конфликтах и их эволюции;
в сфере соблюдения законности и обеспечения правопорядка, противодействия коррупции, экономической преступности:
- оценка эффективности принимаемых мер в процессе реализации конституционного принципа Закон и Порядок, внесение предложений председателю Совета Безопасности, заместителю председателя Совета Безопасности по совершенствованию деятельности в данном направлении;
- координация деятельности государственных органов и контроль над осуществлением государственной политики, соблюдением законодательства Республики Казахстан, реализацией программных документов, актов и поручений председателя Совета Безопасности в данной сфере;
- прогнозирование и выявление угроз в сфере общественной безопасности с использованием искусственного интеллекта и "больших данных", с основной целью ликвидации рисков подрыва внутриполитической стабильности;
- прогнозирование криминогенной обстановки с фокусом на раскрытие преступной деятельности международных организованных преступных сообществ в Республике Казахстан;
- мониторинг и анализ трансформации организованной преступности, ее транснационализации, использования цифровых инструментов, дистанционных способов совершения преступлений, других серьезных правонарушений, включая электронные платежи, криптоактивы, цифровые платформы и иные технологические решения;
- обеспечение деятельности председателя Совета Безопасности, заместителя председателя Совета Безопасности по вопросам кадровой политики в правоохранительных органах и их подведомственных организациях, а также развития ведомственного образования;
в сфере внешней безопасности:
- спектральный анализ международной безопасности, геополитических и геоэкономических факторов, влияющих на ее состояние, идентификация вызовов и угроз региональной и международной безопасности, разработка предложений по защите и продвижению национальных интересов РК на мировой арене;
- взаимодействие с международными, иностранными, правительственными и неправительственными организациями по вопросам, входящим в компетенцию Совета Безопасности, проведение мероприятий, направленных на укрепление международного сотрудничества в области обеспечения безопасности, обороноспособности, соблюдения законности и правопорядка, противодействия коррупции, экономической преступности, гражданской защиты;
- участие в подготовке материалов к международным мероприятиям с участием президента РК, заместителя председателя Совета Безопасности в рамках полномочий, определенных настоящим Положением;
в области иных сфер и направлений национальной безопасности:
- обеспечение реализации полномочий председателя Совета Безопасности, заместителя председателя Совета Безопасности, руководства Аппарата Совета Безопасности и деятельности Совета Безопасности в сферах экономической безопасности (включая финансовую, продовольственную, энергетическую, транспортную безопасность), информационной безопасности (в том числе в отношении применения современных технологий искусственного интеллекта для незаконного распространения дезинформации ("фейков") с целью дискредитации государственных деятелей, государственных институтов и ведомств), общественно-политической стабильности (в том числе в сферах миграции населения, общественного здоровья, биологической, духовной и культурной безопасности), экологической, водной безопасности, гражданской защиты;
- мониторинг, координация и инспектирование деятельности Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, правоохранительных и специальных государственных органов, а также иных государственных органов, задействованных в обеспечении национальной безопасности и обороноспособности страны, правопорядка, соблюдения законности, противодействия коррупции, экономической преступности, гражданской защиты;
- обеспечение деятельности Комиссии при президенте РК по вопросам противодействия коррупции;
- обеспечение деятельности Комиссии по вопросам кадровой политики в правоохранительных органах РК;
- организация и координация работы по формированию президентского кадрового резерва органов национальной безопасности;
- рассмотрение в установленном законодательством РК порядке предложений государственных органов по кандидатурам должностных лиц Генеральной прокуратуры, органов национальной безопасности, Службы государственной охраны, органов внутренних дел, Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, органов финансового мониторинга, гражданской защиты и иных государственных органов РК;
- обеспечение реализации полномочий президента РК по присвоению высших воинских и иных званий, классных чинов и их лишению;
- организация информационного сопровождения деятельности Совета Безопасности и Аппарата;
- разработка мобилизационного плана Аппарата;
- иные функции, установленные законодательством РК и определяемые председателем Совета Безопасности, заместителем председателя Совета Безопасности.
Также обновлено Положение о Совете Безопасности.
Структура Аппарата Совета Безопасности РК
- Руководитель Аппарата Совета Безопасности
- Первый заместитель Руководителя Аппарата Совета Безопасности
- Заместители Руководителя Аппарата Совета Безопасности
- Аналитический отдел
- Отдел информационной безопасности
- Отдел актуальных вопросов безопасности
- Отдел военной безопасности и обороны
- Отдел правоохранительной системы
- Ситуационный центр
- Секретариат.
Указ вводится в действие со дня его подписания.