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Право

Обновлены правила подтверждения подлинности ЭЦП цифровой системой

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2026 16:20 Фото: freepik
Приказом и. о. министра искусственного интеллекта и цифрового развития от 9 сентября 2026 года утверждены Правила подтверждения подлинности электронной цифровой подписи доверенной третьей стороной РК, сообщает Zakon.kz.

Доверенная третья сторона РК (ДТС РК) – цифровая система, осуществляющая в рамках трансграничного взаимодействия подтверждение подлинности иностранной электронной цифровой подписи и электронной цифровой подписи, выданной на территории республики.

Участниками информационного обмена с ДТС РК являются:

  • удостоверяющий центр (УЦ);
  • иностранные УЦ;
  • ДТС иностранных государств;
  • пользователи цифровых систем, интегрированных с ДТС РК.

Подлинность ЭЦП, сформированной с использованием сертификатов, выданных иностранным УЦ, проверяется в ДТС РК на основе запросов от пользователей и цифровых систем.

ДТС РК проверяет подлинность ЭЦП при выполнении следующих условий:

  • проверяемый электронный документ удостоверен ЭЦП физического или юридического лица;
  • в ДТС РК зарегистрирован ДТС иностранного государства или УЦ иностранного государства, выдавший проверяемый сертификат.

Для проверки подлинности ЭЦП пользователь или цифровая система отправляет в ДТС РК, один из следующих запросов:

  • электронный запрос VSD;
  • электронный запрос XML;

Электронная квитанция проверки ЭЦП, сформированная на основании ответа УЦ, иностранного УЦ или ДТС иностранного государства, подтверждает результат проверки подлинности ЭЦП и является необходимой и достаточной для подтверждения подлинности ЭЦП на территории РК.

Подтверждение подлинности ЭЦП или сертификата ДТС РК осуществляется бесплатно.

Подлинность ЭЦП и сертификата считается подтвержденной ДТС РК, в случае наличия квитанции со статусом "Проверено", полученной пользователем или цифровой системой от ДТС РК.

По истечении срока хранения информация о полученных запросах, процессе их обработки и сформированные квитанции проверки ЭЦП поступает на архивное хранение в ДТС РК.

ДТС РК осуществляет проверку сертификатов, выданных удостоверяющими центрами, аккредитованными в Республике Казахстан для возможности предоставления квитанции с результатами проверки в ДТС иностранного государства.

ДТС РК осуществляет проверку сертификатов, выданных иностранными УЦ центрами, зарегистрированными в доверенной третьей стороне РК, а так же сертификатов, выданных другими иностранными УЦ, которые возможно проверять с помощью ДТС иностранных государств, зарегистрированных в ДТС РК, для предоставления квитанции с результатами проверки заинтересованным сторонам.

Цифровые системы, интегрированные с ДТС РК, при получении квитанции проверки ЭЦП сформированных ДТС РК должны выполнять как минимум следующие проверки:

  • проверку подлинности ЭЦП ДТС РК, подтверждающую подлинность квитанции;
  • проверку соответствия полученной квитанции заверяемому электронному документу и ЭЦП.

Приказ вводится в действие с 27 сентября 2026 года.

При этом ранее действовавшие правила утрачивают силу.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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