НПО и Общественные советы: что изменилось

Министр культуры и информации приказом от 10 сентября 2026 года внес изменения в некоторые НПА, касающиеся работы неправительственных организаций, сообщает Zakon.kz.

Так, в Правилах предоставления сведений о своей деятельности неправительственными организациями и формирования Базы данных о них уточняется:

Для осуществления проверки сведений о неправительственных организациях, предоставленных в Базу данных, местные исполнительные органы столицы, области, города республиканского значения предоставляют ежегодно до 10 апреля в уполномоченный орган обобщенные сведения о неправительственных организациях (дата регистрации/перерегистрации, местонахождение, учредители, руководители и их контактные данные, дата предоставления налоговой отчетности за последний отчетный период) соответствующей административно-территориальной единицы, полученные от территориальных органов юстиции и органов государственных доходов.

В Правилах организации и проведения общественного контроля говорится, что Общественными советами являются консультативно-совещательные, наблюдательные органы, образуемые министерствами, органами, непосредственно подчиненными и подотчетными Президенту РК, органами местного государственного управления, субъектами квазигосударственного сектора по вопросам их компетенции, за исключением государственных органов, указанных в части второй настоящего пункта, совместно с некоммерческими организациями, гражданами РК.

Общественные советы не образуются с участием Верховного Суда РК, Конституционного Совета РК, органов прокуратуры, Администрации Президента РК, Национального Банка РК, Министерства обороны РК, Управления делами Президента РК, Аппарата Правительства РК, Департамента хозяйственного обеспечения Курултая РК, Национального центра по правам человека РК, Высшей аудиторской палаты РК, Центральной избирательной комиссии РК, Высшего Судебного Совета РК, уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, специальных государственных органов РК.

Указывается, что общественный мониторинг осуществляется членами Общественного совета, а также представителями некоммерческих организаций и гражданами РК.

Объектами общественной экспертизы являются проекты принимаемых решений государственных органов, субъектов квазигосударственного сектора на предмет соблюдения прав и законных интересов физических и юридических лиц, сохранения благоприятной для жизни и здоровья граждан РК окружающей среды, а также исключения факторов, оказывающих негативное воздействие на обеспечение безопасности физических лиц, населенных пунктов и производственных объектов.

В Типовом положении об Общественном совете уточняется, что Общественными советами являются консультативно-совещательные, наблюдательные органы, образуемые министерствами или органами, непосредственно подчиненными и подотчетными Президенту РК, органами местного государственного управления, национальными управляющими холдингами, национальными холдингами, национальными компаниями по вопросам их компетенции, за исключением государственных органов, указанных в части второй пункта 1 статьи 1 Закона, совместно с некоммерческими организациями, гражданами РК.

Состав рабочей группы по формированию Общественного совета формируется из числа представителей государственных органов, субъектов квазигосударственного сектора и на конкурсной основе из числа представителей некоммерческих организаций, граждан РК.

Представительство от гражданского общества составляет не менее двух третей от общего числа членов рабочей группы и формируется на основе предложений некоммерческих организаций и граждан РК в соответствии с Типовым положением.

Государственный орган, субъект квазигосударственного сектора на республиканском уровне или местный представительный орган на местном уровне публикует в средствах массовой информации или размещает на своем интернет-ресурсе объявление о проведении конкурса по отбору членов рабочей группы с указанием количественного состава рабочей группы из числа представителей государственных органов и некоммерческих организаций, граждан РК, сроков подачи документов, а также почтовый и электронные адреса, на которые направляются документы.

Граждане РК, представители некоммерческих организаций, желающие принять участие в конкурсе в течение пяти рабочих дней со дня размещения объявления о проведении конкурса по отбору членов рабочей группы, подают нарочно или направляют на электронный адрес государственного органа, субъекта квазигосударственного сектора или местного представительного органа, указанного в объявлении, необходимые документы.

Отбор членов в состав рабочей группы осуществляется большинством голосов кандидатов в члены рабочей группы от некоммерческих организаций и граждан РК, принимающих участие в открытом голосовании. Кандидат от некоммерческой организации, гражданин РК не принимает участие в голосовании за свою кандидатуру.

Общественный совет формируется рабочей группой из числа представителей государственных органов, субъектов квазигосударственного сектора и на конкурсной основе – представителей некоммерческих организаций, граждан РК.

Кандидатуры в члены Общественного совета выдвигаются некоммерческими организациями, гражданами РК, в том числе путем самовыдвижения. Срок полномочий Общественного совета составляет три года.

Общественный совет рассматривает проекты нормативных правовых актов, касающихся прав, свобод и обязанностей граждан Республики Казахстан, направленные центральными государственными органами, местными представительными или местными исполнительными органами.

Приказ вводится в действие с 27 сентября 2026 года.