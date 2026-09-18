Эльвира Азимова переназначена председателем Конституционного суда

18 сентября 2026 года президент переназначил Эльвиру Азимову председателем Конституционного суда, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщила Акорда:

"Указом главы государства Азимова Эльвира Абилхасимовна назначена председателем Конституционного суда Республики Казахстан".

Эльвира Азимова родилась 15 февраля 1973 года. Окончила Международный Казахско-турецкий университет имени Х.А. Яссауи (1996) по специальности "Юрист-международник".

Трудовую деятельность начала с должности дежурного оператора пульта управления Дзержинского районного отдела внутренних дел города Шымкента.

В Министерстве юстиции работала ведущим, главным консультантом Управления международного правового обеспечения (1996-1999). Занимала различные руководящие должности в департаментах законодательства, международного права и протокола Министерства юстиции (1999-2005).

Возглавляла Департамент подзаконных актов и международного права, защиты имущественных прав государства, договоров и претензионно-исковой работы Министерства юстиции (2005-2010).

Работала директором Департамента экспертизы международных договоров Министерства юстиции (2010-2013). Занимала пост заместителя министра юстиции (2013-2019).

Являлась уполномоченным по правам человека Республики Казахстан (2019-2022). Была членом Комиссии по правам человека при президенте Республики Казахстан (2021) и Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте Республики Казахстан (2022).

Должность председателя Конституционного суда занимает с 2023 года.

18 сентября глава государства также оставил на своих должностях Алихана Смаилова и Нурлана Абдирова.