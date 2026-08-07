Систему оценивания знаний школьников предлагают пересмотреть
Фото: Министерство просвещения РК
Министерство просвещения разработало проект изменений в Типовые правила проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся для организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, сообщает Zakon.kz.
В проект приказа включены изменения, согласно которым во 2 – 4 классах оценивание учебных достижений обучающихся будут проводить при помощи формативного оценивания, тематического и итогового контроля.
В свою очередь в 5 – 11 (12) классах контролировать знания будут путем формативного и суммативного оценивания.
В министерстве пояснили, что четвертные оценки будут выставлять на основании результатов оценивания и направлены на обеспечение объективной оценки учебных достижений обучающихся.
Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 21 августа.
Мы сообщали, что в Министерстве просвещения прорабатывают вопрос отмены критериального оценивания в начальной школе.
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