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Право

Систему оценивания знаний школьников предлагают пересмотреть

Школьный учитель, учитель, педагог, школьный преподаватель, школа, школьники, ученики, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2026 08:56 Фото: Министерство просвещения РК
Министерство просвещения разработало проект изменений в Типовые правила проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся для организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, сообщает Zakon.kz.

В проект приказа включены изменения, согласно которым во 2 – 4 классах оценивание учебных достижений обучающихся будут проводить при помощи формативного оценивания, тематического и итогового контроля.

В свою очередь в 5 – 11 (12) классах контролировать знания будут путем формативного и суммативного оценивания.

В министерстве пояснили, что четвертные оценки будут выставлять на основании результатов оценивания и направлены на обеспечение объективной оценки учебных достижений обучающихся.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 21 августа.

Мы сообщали, что в Министерстве просвещения прорабатывают вопрос отмены критериального оценивания в начальной школе.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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