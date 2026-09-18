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Право

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Законодательство, закон, законы, законодательные акты, правовые акты, правовая система, законодательная база, права, правовые нормы, весы Фемиды, правосудие, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2026 17:04 Фото: Zakon.kz
Цифровая система "PRG." подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Президент утвердил положения о Совете Безопасности и его Аппарате.
  • Как будет работать Курултай: опубликован регламент.
  • Формировать отчет об эффективности налоговых льгот начнут с 2027 года: правительство утвердило правила.
  • Изменились правила призыва казахстанцев на воинскую службу: в частности, определен порядок организации призыва сержантов запаса.
  • Какую отчетность и как будут сдавать эмитенты цифровых финансовых активов.
  • В Казахстане вводят маркировку товаров легкой промышленности.
  • Как будут контролировать успеваемость школьников: правила изменили.
  • Через какие организации будут выплачивать жилищную помощь казахстанцам.
  • ОСИ, КСК и управляющие компании смогут получать выплаты за сбор, сортировку и вывоз отходов.
  • Подтверждать подлинность ЭЦП будут через цифровые системы.
  • В Казахстане обновили правила оплаты труда научных работников.
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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Обозреватель отдела "Право"
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