Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Цифровая система "PRG." подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Президент утвердил положения о Совете Безопасности и его Аппарате.
- Как будет работать Курултай: опубликован регламент.
- Формировать отчет об эффективности налоговых льгот начнут с 2027 года: правительство утвердило правила.
- Изменились правила призыва казахстанцев на воинскую службу: в частности, определен порядок организации призыва сержантов запаса.
- Какую отчетность и как будут сдавать эмитенты цифровых финансовых активов.
- В Казахстане вводят маркировку товаров легкой промышленности.
- Как будут контролировать успеваемость школьников: правила изменили.
- Через какие организации будут выплачивать жилищную помощь казахстанцам.
- ОСИ, КСК и управляющие компании смогут получать выплаты за сбор, сортировку и вывоз отходов.
- Подтверждать подлинность ЭЦП будут через цифровые системы.
- В Казахстане обновили правила оплаты труда научных работников.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript