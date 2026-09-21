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Право

Оценка ущерба ресурсам недр при добыче нефти: внесены изменения

Добыча нефти, нефтедобыча, нефть, нефтяная скважина, нефтедобывающее оборудование, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 10:56 Фото: pixabay
Совместным приказом председателя Агентства по атомной энергии, министра энергетики, министра промышленности и строительства внесены изменения в Методику экономической оценки ущерба ресурсам недр, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что размер ущерба, причиненного вследствие нарушения требований по рациональному и комплексному использованию недр при разведке и добыче углеводородов определяется в соответствии с Правилами определения размера ущерба, причиненного вследствие нарушения требований по рациональному и комплексному использованию недр при разведке и добыче углеводородов.

Также размер ущерба, причиненного вследствие нарушения требований по рациональному и комплексному использованию недр при добыче урана определяется в порядке, установленном в соответствии с пунктом 5 статьи 174 Кодекса "О недрах и недропользовании".

Указывается, что в случае недостаточных сведений, необходимых для определения размера экономической оценки ущерба, причиненного в результате незаконного пользования недрами, в том числе незаконного изъятия (добычи) полезных ископаемых должностными лицами уполномоченного органа в области твердых полезных ископаемых, уполномоченного органа в области углеводородов и уполномоченного органа в области урана, местных исполнительных органов столицы, областей, города республиканского значения запрашиваются дополнительные материалы.

Размер ущерба в результате незаконного пользования недрами при добыче общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ), определяется местным исполнительным органом столицы, области, города республиканского значения по следующей формуле:

У=(ОдобСдоб)+(ОдобСдобРбст),

где:

У – размер ущерба ресурсам недр;

Одоб – объем незаконно добытых полезных ископаемых, тонна/кубические метры;

Сдоб – стоимость незаконно добытых ОПИ;

Рбст – размер базовой ставки, установленной Национальным Банком Республики Казахстан на первый рабочий день месяца, в котором определяется размер ущерба, %.

Приказ вводится в действие с 7 сентября 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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