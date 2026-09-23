Обновлены правила выпуска ценных бумаг акиматами

Министр финансов приказом от 16 сентября 2026 года внес поправки в приказ "О некоторых вопросах государственного, гарантированного государством заимствования, поручительств государства", сообщает Zakon.kz.

В частности, в новой редакции изложены Правила выпуска ценных бумаг для обращения на внутреннем рынке местным исполнительным органом столицы, области, города республиканского значения.

Заимствование местными исполнительными органами столицы, областей, городов республиканского значения осуществляется в виде:

получения бюджетных кредитов из республиканского бюджета;

получения бюджетных кредитов из вышестоящего бюджета на покрытие прогнозного дефицита наличности на контрольном счете наличности в течение финансового года;

выпуска местными исполнительными органами государственных ценных бумаг для обращения на внутреннем рынке для финансирования расходов в соответствии с перечнем целей заимствований.

выпуска местными исполнительными органами столицы, городов республиканского значения государственных ценных бумаг для обращения на внутреннем рынке для финансирования дефицита бюджета;

выпуска местным исполнительным органом города республиканского значения с особым статусом, определенным законом РК, государственных ценных бумаг в национальной валюте для обращения на территории МФЦА, а также заимствования у международных финансовых организаций в национальной валюте для финансирования проектов, отнесенных к "зеленым".

Заимствование осуществляется на основе:

установления ограничения заимствования в пределах лимита долга на очередной финансовый год и объема средств местного бюджета, направляемых на погашение и обслуживание долга соответствующего местного исполнительного органа;

определения инвестиционных приоритетов заимствования;

формирования перечня приоритетных (республиканских или местных) бюджетных инвестиционных проектов.

Предложения по заимствованию направляются на рассмотрение соответствующей бюджетной комиссии.

Заимствование осуществляется в форме договора займа, а также выпуска государственных ценных бумаг для обращения на внутреннем рынке.

На основании решения Бюджетной комиссии местный уполномоченный орган по исполнению бюджета определяет и согласовывает с центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета условия, объемы и целевое назначение выпуска государственных ценных бумаг, внешних государственных займов, а также размеры погашения и обслуживания долга.

Подписанные договоры займа вместе с графиками погашения, выплаты вознаграждения и другими приложениями подлежат регистрации центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета. При этом договор займа вступает в силу только после его регистрации.

Приказ вводится в действие с 3 октября.

Мы сообщали, что в Казахстане изменились правила выпуска ценных бумаг акиматами.