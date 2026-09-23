Как будут разрабатывать планы развития сельских округов

Министр национальной экономики приказом от 18 сентября 2026 года утвердил Методику разработки и утверждения плана развития города районного значения, села, поселка, сельского округа, сообщает Zakon.kz.

План развития сельского округа – это документ, который разрабатывается на срок полномочий акима и определяет приоритетные направления развития города районного значения, села, поселка, сельского округа, а также содержит комплекс мероприятий, направленных на решение вопросов местного значения.

Процесс разработки плана развития сельского округа состоит из этапов:

инициирование,

анализ текущего состояния территории города районного значения, села, поселка, сельского округа,

выявление актуальных проблем,

формирование видения,

определение приоритетов, целей, целевых индикаторов, задач и показателей результатов, путей их достижения, ресурсного обеспечения.

План развития сельского округа формируется по единой структуре, обеспечивающей последовательное изложение результатов анализа, целей развития, комплекса мероприятий.

Структура Плана развития состоит из следующих разделов:

паспорт;

анализ текущей ситуации;

приоритетные направления развития;

целевые индикаторы и ожидаемые результаты;

план мероприятий.

При этом все разделы должны быть взаимосвязаны. Выводы, содержащиеся в аналитической части, являются основанием для определения приоритетных направлений развития, разработки мероприятий и системы целевых показателей.

В разделе "Паспорт" излагаются основные параметры, включающие:

основание для разработки (реквизиты (статья, пункт) нормативно правового документа), в реализацию которого обеспечивается разработка плана развития;

наименование разработчика;

цель;

ожидаемые результаты.

Формулировка цели излагается кратко, ясно и не содержит:

терминов, понятий и выражений, которые допускают произвольное или неоднозначное толкование;

описания путей, средств и методов достижения цели.

В разделе "Целевые индикаторы и ожидаемые результаты" отражаются индикаторы и ожидаемые результаты, характеризующие достижение цели плана развития и положительные изменения, которые будут достигнуты в результате реализации плана развития сельского округа.

План мероприятий является неотъемлемой частью плана развития. В него включаются мероприятия, реализация которых направлена на решение вопросов местного значения, достижение целей Плана развития сельского округа, а также мероприятия предвыборной программы акима.

При подготовке перечня мероприятий учитываются:

наличие проектной (проектно-сметной) документации;

степень готовности мероприятия к реализации;

возможность финансирования в плановом периоде;

социальная значимость мероприятия;

ожидаемый социально-экономический эффект.

Проект Плана развития сельского округа разрабатывается аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа на четырехлетний период.

Проект плана развития сельского округа рассматривается уполномоченным органом по государственному планированию района или города областного значения в срок, не превышающий 15 календарных дней со дня поступления.

Проект плана развития сельского округа вносится на рассмотрение собрания местного сообщества при наличии положительного заключения уполномоченного органа по государственному планированию района и подлежит утверждению протоколом собрания местного сообщества в течение 15 рабочих дней со дня внесения проекта.

Мониторинг реализации плана развития сельского округа проводится аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа ежегодно.

Корректировку плана проводят в случаях:

в течение тридцати календарных дней со дня принятия новых либо внесения изменений или дополнений в план развития района или города областного значения;

со дня принятия новых либо внесения изменений или дополнений в план развития района или города областного значения; в течение тридцати календарных дней со дня избрания акима города районного значения, села, поселка, сельского округа, в том числе для включения мероприятий предвыборной программы;

дней со дня избрания акима города районного значения, села, поселка, сельского округа, в том числе для включения мероприятий предвыборной программы; по итогам рассмотрения проекта плана развития и предложений собрания местного сообщества.

Приказ вводится в действие с 3 октября.