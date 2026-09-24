#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+24°
$
445.65
508.71
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+24°
$
445.65
508.71
5.3
Право

В Казахстане утвердили порядок зачисления детей в предшкольный класс

Школьники, ученики, школа, школы, школьные занятия, уроки , фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 09:10 Фото: akorda.kz
Приказом и.о. министра просвещения от 17 сентября 2026 года утверждены правила оказания государственных услуг в сфере дошкольного образования, сообщает Zakon.kz.

В частности, государственная услуга "Прием документов и зачисление в предшкольный класс общеобразовательных школ, лицеев и гимназий" оказывается организациями среднего образования.

Прием документов для зачисления детей в предшкольный класс общеобразовательных школ, лицеев и гимназий проводится с 1 по 31 августа.

Услуга доступна через портал "цифрового правительства" или напрямую в организации образования.

Для получения госуслуги по зачислению в предшкольный класс нужно предоставить:

  • заявление
  • паспорт иммунизации;
  • паспорт здоровья;
  • цифровую фотографию.

Если документы подаются в школу, то еще потребуется свидетельство о рождении ребенка и документ, удостоверяющий личность родителя.

При полном пакете документов уведомление о зачислении с 1 сентября выдается в течение одного рабочего дня.

Приказ о зачислении издается школой не ранее 25 августа.

Приказ вводится в действие с 3 октября 2026 года.

Ранее мы рассказали, что изменились правила постановки на очередь в детский сад.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
Читайте также
Детский сад, детские сады, детсады, детский садик, детские садики, дети, няни, няня
16:01, 23 сентября 2026
Изменились правила постановки на очередь в детский сад
Детский сад, детские сады, детсады, детский садик, детские садики, дети, няни, няня
11:32, 13 августа 2025
В Казахстане изменили правила зачисления детей в организации дополнительного образования
Дети, ребенок, детский сад, дошкольный возраст
11:42, 05 июня 2024
Как поставить ребенка на очередь в детсад: обновленные правила
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Валерий Рахимжан вышел в финал по стрельбе на дистанции 10 метров на Азиатских играх
09:24, Сегодня
Валерий Рахимжан вышел в финал Азиатских игр по стрельбе из пневматического пистолета
Иван Чернухин улыбается после финиша
09:22, Сегодня
Иван Чернухин прокомментировал историческое "золото" в мужской двойке на Азиаде-2026
Максим Самородов на поле в форме &quot;Ахмата&quot;
09:00, Сегодня
Самородов самый дорогой: обновлены ценники казахстанских футболистов в РПЛ
Судьа поднимает руку Ферузе Казаковой (архивное фото)
08:50, Сегодня
Узбекистан с уверенной победы стартовал на Азиатских играх в боксе: отличилась Казакова
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: