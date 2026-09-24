В Казахстане утвердили порядок зачисления детей в предшкольный класс

Приказом и.о. министра просвещения от 17 сентября 2026 года утверждены правила оказания государственных услуг в сфере дошкольного образования, сообщает Zakon.kz.

В частности, государственная услуга "Прием документов и зачисление в предшкольный класс общеобразовательных школ, лицеев и гимназий" оказывается организациями среднего образования.

Прием документов для зачисления детей в предшкольный класс общеобразовательных школ, лицеев и гимназий проводится с 1 по 31 августа.

Услуга доступна через портал "цифрового правительства" или напрямую в организации образования.

Для получения госуслуги по зачислению в предшкольный класс нужно предоставить:

заявление

паспорт иммунизации;

паспорт здоровья;

цифровую фотографию.

Если документы подаются в школу, то еще потребуется свидетельство о рождении ребенка и документ, удостоверяющий личность родителя.

При полном пакете документов уведомление о зачислении с 1 сентября выдается в течение одного рабочего дня.

Приказ о зачислении издается школой не ранее 25 августа.

Приказ вводится в действие с 3 октября 2026 года.

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