В Казахстане утвердили порядок зачисления детей в предшкольный класс
В частности, государственная услуга "Прием документов и зачисление в предшкольный класс общеобразовательных школ, лицеев и гимназий" оказывается организациями среднего образования.
Прием документов для зачисления детей в предшкольный класс общеобразовательных школ, лицеев и гимназий проводится с 1 по 31 августа.
Услуга доступна через портал "цифрового правительства" или напрямую в организации образования.
Для получения госуслуги по зачислению в предшкольный класс нужно предоставить:
- заявление
- паспорт иммунизации;
- паспорт здоровья;
- цифровую фотографию.
Если документы подаются в школу, то еще потребуется свидетельство о рождении ребенка и документ, удостоверяющий личность родителя.
При полном пакете документов уведомление о зачислении с 1 сентября выдается в течение одного рабочего дня.
Приказ о зачислении издается школой не ранее 25 августа.
Приказ вводится в действие с 3 октября 2026 года.
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