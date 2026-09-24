#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+22°
$
445.65
508.71
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+22°
$
445.65
508.71
5.3
Право

Обучение в школах: что изменилось и для кого

Школьные занятия, уроки, школа, школы, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 11:39 Фото: akorda.kz
Приказом и.о. министра просвещения от 17 сентября 2026 года внесены изменения в некоторые приказы, сообщает Zakon.kz.

Так, в Типовых правилах проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в организациях образования, реализующих общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего, общего среднего образования, уточняется:

  • итоговая аттестация обучающихся – процедура, проводимая с целью определения степени освоения ими объема учебных предметов, учебных дисциплин и модулей, предусмотренных государственным общеобязательным стандартом соответствующего уровня образования.

При получении оценки "2" за дополнительное суммативное оценивание за учебный год учащиеся 11 (12) класса не допускаются к итоговой аттестации и получают справку.

В Типовых правилах проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной итоговой аттестации обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования говорится, что компьютерное тестирование проводится с помощью инструментов, встроенных в цифровые системы, или с помощью отдельных инструментов.

Процесс тестирования автоматизирован. Обеспечивается автоматизированная обработка и хранение результатов тестирования.

В Типовых правилах деятельности дошкольных организаций уточняются их задачи.

Так, задачами дошкольных организаций являются:

  • охрана жизни и здоровья воспитанников;
  • создание оптимальных условий, обеспечивающих физическое, интеллектуальное и личностное развитие воспитанников, в том числе для детей с особыми образовательными потребностями и индивидуальными возможностями;
  • обеспечение качественной предшкольной подготовки;
  • вовлечение родителей в процесс воспитания и обучения для обеспечения полноценного развития воспитанника;
  • оказание консультативной и методической помощи родителям по вопросам ухода, воспитания, обучения, развития воспитанников и охраны здоровья; осуществление поддержки семьи по вопросам воспитания и обучения детей;
  • создание инклюзивной развивающей среды, трансформируемые игровые и тематические зоны, ориентированные на поддержку индивидуальности и субъектности ребенка.

Также уточняется, что дошкольные организации оказывают психолого-педагогическое сопровождение воспитанникам, в том числе лицам (детям) с особыми образовательными потребностями в соответствии с Правилами деятельности службы психолого-педагогического сопровождения в организациях образования.

Зачисление детей в дошкольные организации на территории Республики Казахстан осуществляется посредством единой базы учета, очередности и выдачи направлений через цифровой объект в области образования.

В Типовых правилах деятельности организаций среднего образования (начального, основного среднего и общего среднего) в новой редакции изложены ряд понятий, в том числе:

специальная школа – организация образования, создающая специальные условия для обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями, реализующая специальные учебные программы начального, основного среднего и общего среднего образования;

военная школа-интернат – организация образования, обеспечивающая получение общего среднего образования и дополнительные образовательные программы углубленной допризывной и физической подготовки, возможность продолжения обучения по военно-техническим специальностям на последующих уровнях образования, на конкурсной основе осуществляет прием детей мужского пола в возрасте 15-16 лет по показателям медицинского освидетельствования, по завершению основного среднего образования;

начальная школа – организация образования, реализующая общеобразовательные учебные программы начального образования, а также учебные программы дополнительного образования обучающихся и воспитанников;

профильная школа – учебное заведение, реализующее общеобразовательную учебную программу общего среднего образования;

гимназия – учебное заведение, реализующее общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего и общего среднего образования и образовательные программы дополнительного образования, обеспечивающие расширенное и углубленное образование по общественно-гуманитарному и иным направлениям обучения в соответствии со склонностями и способностями обучающихся;

учебно-консультационный пункт при общеобразовательных и вечерних школах – пункт, который создается на предприятиях, в учреждениях и организациях образования по решению местных органов управления для получения, гарантированного Конституцией РК среднего образования в соответствии с государственными общеобязательными стандартами образования;

общеобразовательная школа – организация образования, реализующая программы дошкольного воспитания и обучения, общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего и общего среднего образования, специальные учебные и индивидуально развивающие программы, а также образовательные программы дополнительного образования обучающихся и воспитанников;

интернат при общеобразовательной школе – организация образования, обеспечивающая получение общего среднего образования обучающимися, проживающими в населенных пунктах, не имеющих соответствующих общеобразовательных школ;

сетевые школы – организации среднего образования, реализующие единую специализированную общеобразовательную учебную программу независимо от их места нахождения.

школа-интернат для детей из многодетных и малообеспеченных семей – организация образования, обеспечивающая получение общего среднего образования детям из семей, получающих государственное пособие, детям из семей, не получающих государственную социальную помощь, детям из семей с доходом ниже прожиточного минимума, с оказанием помощи семье по условиям жизни, труда, состояния здоровья родителей или лиц, их заменяющих;

школа-центр дополнительного образования – средняя общеобразовательная школа, имеющая структурным подразделением центр дополнительного образования;

лицей – учебное заведение, реализующее общеобразовательные учебные программы основного среднего и общего среднего образования и образовательные программы дополнительного образования, обеспечивающие расширенное и углубленное естественно-математическое образование обучающихся в соответствии с их склонностями и способностями;

школа-интернат – организация образования, обеспечивающая получение общего среднего образования обучающимися, проживающими в населенных пунктах с малой численностью жителей;

школа-интернат-колледж – самостоятельное юридическое лицо, обеспечивающее получение общего среднего, технического и профессионального образования с предоставлением места для проживания;

основная школа – организация образования, реализующая общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего образования, а также учебные программы дополнительного образования обучающихся и воспитанников.

санаторная школа-интернат – организация образования, обеспечивающая получение обучающимися общего среднего образования с соблюдением установленного режима, восстановительное лечение, проведение медицинской реабилитации и отдыха, лечебно-профилактических противотуберкулезных мероприятий.

Указывается, что порядок приема в школу и перевод с одной организации среднего образования в другую осуществляется согласно Типовым правилам приема на обучение в организации образования, реализующие общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего и общего среднего образования, за исключением республиканских, областных, городов республиканского значения и столицы специализированных школ-интернатов-колледжей олимпийского резерва и областных, городов республиканского значения и столицы школ-интернатов для одаренных в спорте детей.

Организации образования, реализующие общеобразовательные учебные программы среднего образования, обеспечивают автоматизированный обмен информацией и актуализацию данных с цифровой системой уполномоченного органа в области образования, и актуализацию данных в национальной образовательной базе данных.

В документе говорится, что учебные центры создаются как структурные подразделения управлений образования в области цифровизации.

Целью деятельности учебного центра является обеспечение поддержки и координация процесса внедрения цифровизации.

Для осуществления указанной цели учебный центр реализует следующие задачи:

  • формирование, обеспечение функционирования и развитие цифровой инфраструктуры, и координация на соответствующей территории;
  • оказание информационных, аналитических, консалтинговых услуг, проведение интерактивных уроков;
  • интеграция малокомплектных и опорных школ (ресурсных центров) в единое образовательное пространство и обеспечение межсессионного взаимодействия в дистанционном обучении.

Учебный центр разрабатывает методические рекомендации по использованию и повышению эффективности дистанционного обучения, осуществляет сбор и анализ от организаций образования в установленном порядке необходимых материалов по вопросам цифровизации, иные цифровые материалы по обмену опытом, рекомендации по проблемам дистанционного обучения, изучает и анализирует состояние и уровень эффективности внедрения цифровизации.

Центр реализует ряд задач, в том числе:

  • формирование системы сетевого взаимодействия и единого цифрового пространства по работе с одаренными детьми;
  • создание цифровой базы данных одаренных детей – Единого реестра одаренных детей.

Внесены и другие изменения в ряд правил.

Приказ вводится в действие с 4 октября 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
Читайте также
Ноутбук, работа за ноутбуком, дистанционная работа, работа на ноутбуке, удаленная работа, фриланс, цифровые документы, интернет, сеть, цифровизация
11:50, Сегодня
Утверждена форма информированного согласия получателя психологической помощи
Школьники, ученики, школа, школы, школьные занятия, уроки
11:32, 18 сентября 2026
Изменились госстандарты обучения в школах и колледжах
Студенты, образование, абитуриенты, выпускники, вуз, университет
10:38, 06 июня 2024
Дуальное обучение в Казахстане: что изменилось
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Рахимжан завершил своё выступление на АИ-2026 по стрельбе из пневматического пистолета
12:26, Сегодня
Рахимжан завершил своё выступление на АИ-2026 по стрельбе из пневматического пистолета
Артём Матусевич после финиша на Азиаде
12:23, Сегодня
Артём Матусевич занял четвёртое место в финале по академической гребле на Азиаде-2026
Казахстанские киберспортсмены не сумели добыть медали на Азиатских играх
12:16, Сегодня
Казахстанские киберспортсмены не сумели добыть медали на Азиатских играх
Шмелёва на дистанции на Азиаде
12:13, Сегодня
Казахстан выступит ещё в двух финалах в гребле на байдарках и каноэ на Азиаде в Японии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: