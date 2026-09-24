Обучение в школах: что изменилось и для кого

Приказом и.о. министра просвещения от 17 сентября 2026 года внесены изменения в некоторые приказы, сообщает Zakon.kz.

Так, в Типовых правилах проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в организациях образования, реализующих общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего, общего среднего образования, уточняется:

итоговая аттестация обучающихся – процедура, проводимая с целью определения степени освоения ими объема учебных предметов, учебных дисциплин и модулей, предусмотренных государственным общеобязательным стандартом соответствующего уровня образования.

При получении оценки "2" за дополнительное суммативное оценивание за учебный год учащиеся 11 (12) класса не допускаются к итоговой аттестации и получают справку.

В Типовых правилах проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной итоговой аттестации обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования говорится, что компьютерное тестирование проводится с помощью инструментов, встроенных в цифровые системы, или с помощью отдельных инструментов.

Процесс тестирования автоматизирован. Обеспечивается автоматизированная обработка и хранение результатов тестирования.

В Типовых правилах деятельности дошкольных организаций уточняются их задачи.

Так, задачами дошкольных организаций являются:

охрана жизни и здоровья воспитанников;

создание оптимальных условий, обеспечивающих физическое, интеллектуальное и личностное развитие воспитанников, в том числе для детей с особыми образовательными потребностями и индивидуальными возможностями;

обеспечение качественной предшкольной подготовки;

вовлечение родителей в процесс воспитания и обучения для обеспечения полноценного развития воспитанника;

оказание консультативной и методической помощи родителям по вопросам ухода, воспитания, обучения, развития воспитанников и охраны здоровья; осуществление поддержки семьи по вопросам воспитания и обучения детей;

создание инклюзивной развивающей среды, трансформируемые игровые и тематические зоны, ориентированные на поддержку индивидуальности и субъектности ребенка.

Также уточняется, что дошкольные организации оказывают психолого-педагогическое сопровождение воспитанникам, в том числе лицам (детям) с особыми образовательными потребностями в соответствии с Правилами деятельности службы психолого-педагогического сопровождения в организациях образования.

Зачисление детей в дошкольные организации на территории Республики Казахстан осуществляется посредством единой базы учета, очередности и выдачи направлений через цифровой объект в области образования.

В Типовых правилах деятельности организаций среднего образования (начального, основного среднего и общего среднего) в новой редакции изложены ряд понятий, в том числе:

специальная школа – организация образования, создающая специальные условия для обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями, реализующая специальные учебные программы начального, основного среднего и общего среднего образования;

военная школа-интернат – организация образования, обеспечивающая получение общего среднего образования и дополнительные образовательные программы углубленной допризывной и физической подготовки, возможность продолжения обучения по военно-техническим специальностям на последующих уровнях образования, на конкурсной основе осуществляет прием детей мужского пола в возрасте 15-16 лет по показателям медицинского освидетельствования, по завершению основного среднего образования;

начальная школа – организация образования, реализующая общеобразовательные учебные программы начального образования, а также учебные программы дополнительного образования обучающихся и воспитанников;

профильная школа – учебное заведение, реализующее общеобразовательную учебную программу общего среднего образования;

гимназия – учебное заведение, реализующее общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего и общего среднего образования и образовательные программы дополнительного образования, обеспечивающие расширенное и углубленное образование по общественно-гуманитарному и иным направлениям обучения в соответствии со склонностями и способностями обучающихся;

учебно-консультационный пункт при общеобразовательных и вечерних школах – пункт, который создается на предприятиях, в учреждениях и организациях образования по решению местных органов управления для получения, гарантированного Конституцией РК среднего образования в соответствии с государственными общеобязательными стандартами образования;

общеобразовательная школа – организация образования, реализующая программы дошкольного воспитания и обучения, общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего и общего среднего образования, специальные учебные и индивидуально развивающие программы, а также образовательные программы дополнительного образования обучающихся и воспитанников;

интернат при общеобразовательной школе – организация образования, обеспечивающая получение общего среднего образования обучающимися, проживающими в населенных пунктах, не имеющих соответствующих общеобразовательных школ;

сетевые школы – организации среднего образования, реализующие единую специализированную общеобразовательную учебную программу независимо от их места нахождения.

школа-интернат для детей из многодетных и малообеспеченных семей – организация образования, обеспечивающая получение общего среднего образования детям из семей, получающих государственное пособие, детям из семей, не получающих государственную социальную помощь, детям из семей с доходом ниже прожиточного минимума, с оказанием помощи семье по условиям жизни, труда, состояния здоровья родителей или лиц, их заменяющих;

школа-центр дополнительного образования – средняя общеобразовательная школа, имеющая структурным подразделением центр дополнительного образования;

лицей – учебное заведение, реализующее общеобразовательные учебные программы основного среднего и общего среднего образования и образовательные программы дополнительного образования, обеспечивающие расширенное и углубленное естественно-математическое образование обучающихся в соответствии с их склонностями и способностями;

школа-интернат – организация образования, обеспечивающая получение общего среднего образования обучающимися, проживающими в населенных пунктах с малой численностью жителей;

школа-интернат-колледж – самостоятельное юридическое лицо, обеспечивающее получение общего среднего, технического и профессионального образования с предоставлением места для проживания;

основная школа – организация образования, реализующая общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего образования, а также учебные программы дополнительного образования обучающихся и воспитанников.

санаторная школа-интернат – организация образования, обеспечивающая получение обучающимися общего среднего образования с соблюдением установленного режима, восстановительное лечение, проведение медицинской реабилитации и отдыха, лечебно-профилактических противотуберкулезных мероприятий.

Указывается, что порядок приема в школу и перевод с одной организации среднего образования в другую осуществляется согласно Типовым правилам приема на обучение в организации образования, реализующие общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего и общего среднего образования, за исключением республиканских, областных, городов республиканского значения и столицы специализированных школ-интернатов-колледжей олимпийского резерва и областных, городов республиканского значения и столицы школ-интернатов для одаренных в спорте детей.

Организации образования, реализующие общеобразовательные учебные программы среднего образования, обеспечивают автоматизированный обмен информацией и актуализацию данных с цифровой системой уполномоченного органа в области образования, и актуализацию данных в национальной образовательной базе данных.

В документе говорится, что учебные центры создаются как структурные подразделения управлений образования в области цифровизации.

Целью деятельности учебного центра является обеспечение поддержки и координация процесса внедрения цифровизации.

Для осуществления указанной цели учебный центр реализует следующие задачи:

формирование, обеспечение функционирования и развитие цифровой инфраструктуры, и координация на соответствующей территории;

оказание информационных, аналитических, консалтинговых услуг, проведение интерактивных уроков;

интеграция малокомплектных и опорных школ (ресурсных центров) в единое образовательное пространство и обеспечение межсессионного взаимодействия в дистанционном обучении.

Учебный центр разрабатывает методические рекомендации по использованию и повышению эффективности дистанционного обучения, осуществляет сбор и анализ от организаций образования в установленном порядке необходимых материалов по вопросам цифровизации, иные цифровые материалы по обмену опытом, рекомендации по проблемам дистанционного обучения, изучает и анализирует состояние и уровень эффективности внедрения цифровизации.

Центр реализует ряд задач, в том числе:

формирование системы сетевого взаимодействия и единого цифрового пространства по работе с одаренными детьми;

создание цифровой базы данных одаренных детей – Единого реестра одаренных детей.

Внесены и другие изменения в ряд правил.

Приказ вводится в действие с 4 октября 2026 года.