Обучение в школах: что изменилось и для кого
Так, в Типовых правилах проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в организациях образования, реализующих общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего, общего среднего образования, уточняется:
- итоговая аттестация обучающихся – процедура, проводимая с целью определения степени освоения ими объема учебных предметов, учебных дисциплин и модулей, предусмотренных государственным общеобязательным стандартом соответствующего уровня образования.
При получении оценки "2" за дополнительное суммативное оценивание за учебный год учащиеся 11 (12) класса не допускаются к итоговой аттестации и получают справку.
В Типовых правилах проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной итоговой аттестации обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования говорится, что компьютерное тестирование проводится с помощью инструментов, встроенных в цифровые системы, или с помощью отдельных инструментов.
Процесс тестирования автоматизирован. Обеспечивается автоматизированная обработка и хранение результатов тестирования.
В Типовых правилах деятельности дошкольных организаций уточняются их задачи.
Так, задачами дошкольных организаций являются:
- охрана жизни и здоровья воспитанников;
- создание оптимальных условий, обеспечивающих физическое, интеллектуальное и личностное развитие воспитанников, в том числе для детей с особыми образовательными потребностями и индивидуальными возможностями;
- обеспечение качественной предшкольной подготовки;
- вовлечение родителей в процесс воспитания и обучения для обеспечения полноценного развития воспитанника;
- оказание консультативной и методической помощи родителям по вопросам ухода, воспитания, обучения, развития воспитанников и охраны здоровья; осуществление поддержки семьи по вопросам воспитания и обучения детей;
- создание инклюзивной развивающей среды, трансформируемые игровые и тематические зоны, ориентированные на поддержку индивидуальности и субъектности ребенка.
Также уточняется, что дошкольные организации оказывают психолого-педагогическое сопровождение воспитанникам, в том числе лицам (детям) с особыми образовательными потребностями в соответствии с Правилами деятельности службы психолого-педагогического сопровождения в организациях образования.
Зачисление детей в дошкольные организации на территории Республики Казахстан осуществляется посредством единой базы учета, очередности и выдачи направлений через цифровой объект в области образования.
В Типовых правилах деятельности организаций среднего образования (начального, основного среднего и общего среднего) в новой редакции изложены ряд понятий, в том числе:
специальная школа – организация образования, создающая специальные условия для обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями, реализующая специальные учебные программы начального, основного среднего и общего среднего образования;
военная школа-интернат – организация образования, обеспечивающая получение общего среднего образования и дополнительные образовательные программы углубленной допризывной и физической подготовки, возможность продолжения обучения по военно-техническим специальностям на последующих уровнях образования, на конкурсной основе осуществляет прием детей мужского пола в возрасте 15-16 лет по показателям медицинского освидетельствования, по завершению основного среднего образования;
начальная школа – организация образования, реализующая общеобразовательные учебные программы начального образования, а также учебные программы дополнительного образования обучающихся и воспитанников;
профильная школа – учебное заведение, реализующее общеобразовательную учебную программу общего среднего образования;
гимназия – учебное заведение, реализующее общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего и общего среднего образования и образовательные программы дополнительного образования, обеспечивающие расширенное и углубленное образование по общественно-гуманитарному и иным направлениям обучения в соответствии со склонностями и способностями обучающихся;
учебно-консультационный пункт при общеобразовательных и вечерних школах – пункт, который создается на предприятиях, в учреждениях и организациях образования по решению местных органов управления для получения, гарантированного Конституцией РК среднего образования в соответствии с государственными общеобязательными стандартами образования;
общеобразовательная школа – организация образования, реализующая программы дошкольного воспитания и обучения, общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего и общего среднего образования, специальные учебные и индивидуально развивающие программы, а также образовательные программы дополнительного образования обучающихся и воспитанников;
интернат при общеобразовательной школе – организация образования, обеспечивающая получение общего среднего образования обучающимися, проживающими в населенных пунктах, не имеющих соответствующих общеобразовательных школ;
сетевые школы – организации среднего образования, реализующие единую специализированную общеобразовательную учебную программу независимо от их места нахождения.
школа-интернат для детей из многодетных и малообеспеченных семей – организация образования, обеспечивающая получение общего среднего образования детям из семей, получающих государственное пособие, детям из семей, не получающих государственную социальную помощь, детям из семей с доходом ниже прожиточного минимума, с оказанием помощи семье по условиям жизни, труда, состояния здоровья родителей или лиц, их заменяющих;
школа-центр дополнительного образования – средняя общеобразовательная школа, имеющая структурным подразделением центр дополнительного образования;
лицей – учебное заведение, реализующее общеобразовательные учебные программы основного среднего и общего среднего образования и образовательные программы дополнительного образования, обеспечивающие расширенное и углубленное естественно-математическое образование обучающихся в соответствии с их склонностями и способностями;
школа-интернат – организация образования, обеспечивающая получение общего среднего образования обучающимися, проживающими в населенных пунктах с малой численностью жителей;
школа-интернат-колледж – самостоятельное юридическое лицо, обеспечивающее получение общего среднего, технического и профессионального образования с предоставлением места для проживания;
основная школа – организация образования, реализующая общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего образования, а также учебные программы дополнительного образования обучающихся и воспитанников.
санаторная школа-интернат – организация образования, обеспечивающая получение обучающимися общего среднего образования с соблюдением установленного режима, восстановительное лечение, проведение медицинской реабилитации и отдыха, лечебно-профилактических противотуберкулезных мероприятий.
Указывается, что порядок приема в школу и перевод с одной организации среднего образования в другую осуществляется согласно Типовым правилам приема на обучение в организации образования, реализующие общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего и общего среднего образования, за исключением республиканских, областных, городов республиканского значения и столицы специализированных школ-интернатов-колледжей олимпийского резерва и областных, городов республиканского значения и столицы школ-интернатов для одаренных в спорте детей.
Организации образования, реализующие общеобразовательные учебные программы среднего образования, обеспечивают автоматизированный обмен информацией и актуализацию данных с цифровой системой уполномоченного органа в области образования, и актуализацию данных в национальной образовательной базе данных.
В документе говорится, что учебные центры создаются как структурные подразделения управлений образования в области цифровизации.
Целью деятельности учебного центра является обеспечение поддержки и координация процесса внедрения цифровизации.
Для осуществления указанной цели учебный центр реализует следующие задачи:
- формирование, обеспечение функционирования и развитие цифровой инфраструктуры, и координация на соответствующей территории;
- оказание информационных, аналитических, консалтинговых услуг, проведение интерактивных уроков;
- интеграция малокомплектных и опорных школ (ресурсных центров) в единое образовательное пространство и обеспечение межсессионного взаимодействия в дистанционном обучении.
Учебный центр разрабатывает методические рекомендации по использованию и повышению эффективности дистанционного обучения, осуществляет сбор и анализ от организаций образования в установленном порядке необходимых материалов по вопросам цифровизации, иные цифровые материалы по обмену опытом, рекомендации по проблемам дистанционного обучения, изучает и анализирует состояние и уровень эффективности внедрения цифровизации.
Центр реализует ряд задач, в том числе:
- формирование системы сетевого взаимодействия и единого цифрового пространства по работе с одаренными детьми;
- создание цифровой базы данных одаренных детей – Единого реестра одаренных детей.
Внесены и другие изменения в ряд правил.
Приказ вводится в действие с 4 октября 2026 года.