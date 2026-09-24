Утверждена форма информированного согласия получателя психологической помощи

Министр труда и социальной защиты населения приказом от 18 сентября 2026 года утвердил форму информированного согласия получателя психологической помощи или его законного представителя, сообщает Zakon.kz.

Форма содержит сведения о психологе, его регистрационный номер в госреестре, образование и контактные данные.

Форма оказания психологической помощи может быть: очная, дистанционная, смешанная.

Также документом предоставляется согласие либо отказ на:

осуществление аудио- и видеозаписи сессий;

обсуждение случая с супервизором психолога;

использование материалов в обезличенной форме в научных публикациях или учебных целях.

Кроме того, предусмотрено право отказаться от получения психологической помощи на любом этапе ее оказания.

Также в документе психолог обязуется информировать законных представителей несовершеннолетнего о факте посещения, динамике психоэмоционального состояния, рекомендациях по организации взаимодействия в семейной и образовательной среде.

Как отмечается, информированное согласие получателя психологической помощи либо его законного представителя является конфиденциальным документом и не предоставляется третьим лицам без письменного разрешения получателя психологической помощи или его законного представителя, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством РК.

Если в процессе оказания психологической помощи несовершеннолетний достигает 18 лет, психолог получает информированное согласие получателя психологической помощи или его законного представителя повторно.

Информированное согласие получателя психологической помощи либо его законного представителя рекомендуется хранить не менее 5 лет после окончания работы с совершеннолетними получателями психологической помощи и не менее 10 лет после окончания работы с несовершеннолетними.

Приказ вводится в действие с 4 октября 2026 года.