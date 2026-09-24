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Политика

Халық Кеңесі займется разработкой новой Концепции единства и согласия народа Казахстана

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Разработкой новой Концепции единства и согласия народа Казахстана займется Қазақстан Халық Кеңесі. Об этом сегодня, 24 сентября 2026 года, стало известно из выступления главы государства Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что "этнокультурные объединения широко представлены в Қазақстан Халық Кеңесі, получившем высокий конституционный статус".

"Если ранее по парламентской квоте в Сенат входило 5 членов АНК, то теперь в составе Халық Кеңесі – 42 представителя этнокультурных объединений. Это треть всего состава, что является убедительным подтверждением важности миссии АНК для устойчивого и успешного развития Казахстана".Касым-Жомарт Токаев

Сейчас, как подчеркнул глава государства, "основная задача – настроиться на продуктивную деятельность".

"Прежде всего, следует обеспечить долгосрочную преемственность в подходах к укреплению межэтнического и межконфессионального согласия. Халық Кеңесі мог бы стать центром разработки новой Концепции единства и согласия. Другими словами, Халық Кеңесі предстоит заняться консолидацией этнокультурных объединений и других общественных организаций, работающих в этой сфере".Касым-Жомарт Токаев

По словам президента, на региональном уровне продолжит свою работу сеть "Қоғамдық келісім" на базе Домов дружбы.

"Этнокультурные объединения будут представлены в местных общественных советах, смогут участвовать в работе постоянных комитетов, отраслевых комиссий и консультативно-совещательных органов Қазақстан Халық Кеңесі. Однако новые возможности – это и особая ответственность. Вопросов, требующих правильных решений, немало".Касым-Жомарт Токаев

Ранее Касым-Жомарт Токаев рассказал, как изменился Казахстан за последние 7 лет и назвал рекордные показатели. Кроме того, президент назвал главную цель своей работы.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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