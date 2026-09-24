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Право

Утверждены правила оценки воздействия ветровых электростанций на животных и птиц

Ветрогенераторы, ветряная мельница, ветряные мельницы, альтернативные источники энергии, электроэнергетика, ветряная электростанция , фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 15:17 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр экологии и природных ресурсов приказом от 18 сентября 2026 года утвердил Правила оценки воздействия ветровых электростанций на биологическое разнообразие животного мира, сообщает Zakon.kz.

Оценка воздействия ветровых электростанций на биологическое разнообразие животного мира проводится для выявления и прогнозирования возможного воздействия на объекты животного мира, а также определения мероприятий по предотвращению или снижению воздействия, определяемых по результатам оценки, с учетом особенностей территории размещения и характеристик проектируемого объекта.

При проектировании ветровых электростанций проводится оценка воздействия на биологическое разнообразие животного мира. Оценка включает сбор и анализ исходных данных, проведение полевых обследований, выявление объектов животного мира и участков, имеющих значение для животного мира, определение возможного воздействия, прогноз его характера и степени, а также разработку мероприятий по его предотвращению или снижению.

Результаты оценки воздействия используются при разработке проектной документации для определения и обоснования мероприятий по предотвращению или снижению воздействия, определенных по результатам оценки, обеспечивающих сохранение среды обитания, условий размножения, путей миграции, мест концентрации животных и предотвращение их гибели. Дополнительные мероприятия разрабатываются, если по результатам оценки установлена необходимость их применения с учетом характера и степени выявленного воздействия.

Как проводится оценка воздействия

Проведение оценки воздействия обеспечивается заказчиком (инициатором) проекта ветровой электростанции.

Оценка воздействия проводится на стадии разработки проектной документации до утверждения основных проектных решений о размещении ветроэнергетических установок, подъездных дорог и иной инфраструктуры ветровой электростанции, способной оказать воздействие на биологическое разнообразие животного мира.

Оценка воздействия проводится независимо от наличия предварительных сведений о редких и находящихся под угрозой исчезновения видах животных, если территория проектирования и зона возможного воздействия используются либо могут использоваться объектами животного мира как среда обитания, места размножения, кормления, отдыха, зимовки, концентрации или пути миграции.

Оценка воздействия проводится в отношении редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, мигрирующих, колониальных и хищных видов птиц, рукокрылых, а также иных видов животных, чувствительных к воздействию ветровых электростанций, и других объектов животного мира, если территория проектирования или зона возможного воздействия используются ими как среда обитания, места размножения, кормления, отдыха, зимовки, концентрации либо пути миграции.

При отсутствии сведений о редких и находящихся под угрозой исчезновения видах животных, а также видах животных, чувствительных к воздействию ветровых электростанций, в материалах оценки воздействия указываются использованные источники информации, результаты полевых обследований, а также ограничения и неопределенности, которые могли повлиять на полноту и достоверность результатов оценки воздействия.

При подготовке материалов оценки воздействия допускается использование результатов ранее проведенных исследований, а также сведений государственных информационных систем, государственного мониторинга животного мира и иных государственных информационных ресурсов при условии их актуальности, достоверности и относимости к территории проектирования.

Предварительная зона обследования определяется в радиусе не менее 5 километров от крайних проектируемых объектов ветровой электростанции. Если до начала полевых обследований получены документально подтвержденные сведения о местах обитания, размножения, кормления, отдыха, зимовки, концентрации либо путях миграции редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, а также другие достоверные сведения, обосновывающие необходимость расширения зоны обследования, границы зоны обследования увеличиваются до территории, охватывающей указанные места или пути миграции.

Решение о расширении зоны обследования содержит указание на использованные сведения и причины увеличения ее границ.

Полевые обследования проводятся в объеме, позволяющем установить наличие объектов животного мира, их распределение на территории проектирования и в зоне возможного воздействия, а также места их обитания, размножения, кормления, отдыха, зимовки и концентрации, и пути миграции.

Оценка воздействия включает выявление и прогноз потенциального воздействия проектируемой ветровой электростанции на биологическое разнообразие животного мира на этапах строительства, эксплуатации и ликвидации, включая риски столкновения и травмирования животных, нарушения путей миграции, утраты или фрагментации мест обитания, вытеснения животных из мест обитания, беспокойства, шумового, светового, вибрационного и других видов воздействия, непосредственно связанных со строительством, эксплуатацией или ликвидацией ветровой электростанции и способных оказать воздействие на объекты животного мира.

Если в материалах оценки воздействия по результатам сбора исходных данных или полевых обследований выявлены сведения о путях миграции, местах концентрации животных, местах размножения, участках обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, такие участки отображаются на картографических материалах с указанием расстояния до проектируемых объектов.

Если объема исходных данных недостаточно для достоверного определения характера или степени воздействия, в материалах проектирования указываются отсутствующие или недостаточные сведения и причины их отсутствия, а также оценивается влияние недостаточности данных на результаты оценки воздействия.

При необходимости получения недостающих сведений о видах животных, их распределении, сезонном использовании территории или иных обстоятельствах, влияющих на результаты оценки, в материалах оценки воздействия указывается необходимость проведения дополнительных полевых обследований, мониторинга или получения иных исходных данных.

Выводы оценки воздействия учитываются при выборе и изменении проектных решений, включая размещение ветроэнергетических установок, подъездных дорог и иной инфраструктуры ветровой электростанции, сроки проведения строительных работ и мероприятия по предотвращению или снижению воздействия, предусмотренные по результатам оценки.

Если изменены проектные решения и вследствие этого может измениться зона возможного воздействия либо характер и степень воздействия на биологическое разнообразие животного мира, результаты оценки воздействия подлежат уточнению. Уточнение проводится в объеме, необходимом для оценки последствий внесенных изменений и проверки ранее сделанных выводов.

Результаты оценки воздействия используются при реализации проектных решений при условии отсутствия изменений проектных решений, характеристик территории проектирования и иных обстоятельств, способных повлиять на результаты оценки воздействия.

Если такие изменения произошли, результаты оценки воздействия подлежат уточнению.

Приказ вводится в действие с 4 октября 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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