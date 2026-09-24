Утверждены правила оценки воздействия ветровых электростанций на животных и птиц
Оценка воздействия ветровых электростанций на биологическое разнообразие животного мира проводится для выявления и прогнозирования возможного воздействия на объекты животного мира, а также определения мероприятий по предотвращению или снижению воздействия, определяемых по результатам оценки, с учетом особенностей территории размещения и характеристик проектируемого объекта.
При проектировании ветровых электростанций проводится оценка воздействия на биологическое разнообразие животного мира. Оценка включает сбор и анализ исходных данных, проведение полевых обследований, выявление объектов животного мира и участков, имеющих значение для животного мира, определение возможного воздействия, прогноз его характера и степени, а также разработку мероприятий по его предотвращению или снижению.
Результаты оценки воздействия используются при разработке проектной документации для определения и обоснования мероприятий по предотвращению или снижению воздействия, определенных по результатам оценки, обеспечивающих сохранение среды обитания, условий размножения, путей миграции, мест концентрации животных и предотвращение их гибели. Дополнительные мероприятия разрабатываются, если по результатам оценки установлена необходимость их применения с учетом характера и степени выявленного воздействия.
Как проводится оценка воздействия
Проведение оценки воздействия обеспечивается заказчиком (инициатором) проекта ветровой электростанции.
Оценка воздействия проводится на стадии разработки проектной документации до утверждения основных проектных решений о размещении ветроэнергетических установок, подъездных дорог и иной инфраструктуры ветровой электростанции, способной оказать воздействие на биологическое разнообразие животного мира.
Оценка воздействия проводится независимо от наличия предварительных сведений о редких и находящихся под угрозой исчезновения видах животных, если территория проектирования и зона возможного воздействия используются либо могут использоваться объектами животного мира как среда обитания, места размножения, кормления, отдыха, зимовки, концентрации или пути миграции.
Оценка воздействия проводится в отношении редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, мигрирующих, колониальных и хищных видов птиц, рукокрылых, а также иных видов животных, чувствительных к воздействию ветровых электростанций, и других объектов животного мира, если территория проектирования или зона возможного воздействия используются ими как среда обитания, места размножения, кормления, отдыха, зимовки, концентрации либо пути миграции.
При отсутствии сведений о редких и находящихся под угрозой исчезновения видах животных, а также видах животных, чувствительных к воздействию ветровых электростанций, в материалах оценки воздействия указываются использованные источники информации, результаты полевых обследований, а также ограничения и неопределенности, которые могли повлиять на полноту и достоверность результатов оценки воздействия.
При подготовке материалов оценки воздействия допускается использование результатов ранее проведенных исследований, а также сведений государственных информационных систем, государственного мониторинга животного мира и иных государственных информационных ресурсов при условии их актуальности, достоверности и относимости к территории проектирования.
Предварительная зона обследования определяется в радиусе не менее 5 километров от крайних проектируемых объектов ветровой электростанции. Если до начала полевых обследований получены документально подтвержденные сведения о местах обитания, размножения, кормления, отдыха, зимовки, концентрации либо путях миграции редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, а также другие достоверные сведения, обосновывающие необходимость расширения зоны обследования, границы зоны обследования увеличиваются до территории, охватывающей указанные места или пути миграции.
Решение о расширении зоны обследования содержит указание на использованные сведения и причины увеличения ее границ.
Полевые обследования проводятся в объеме, позволяющем установить наличие объектов животного мира, их распределение на территории проектирования и в зоне возможного воздействия, а также места их обитания, размножения, кормления, отдыха, зимовки и концентрации, и пути миграции.
Оценка воздействия включает выявление и прогноз потенциального воздействия проектируемой ветровой электростанции на биологическое разнообразие животного мира на этапах строительства, эксплуатации и ликвидации, включая риски столкновения и травмирования животных, нарушения путей миграции, утраты или фрагментации мест обитания, вытеснения животных из мест обитания, беспокойства, шумового, светового, вибрационного и других видов воздействия, непосредственно связанных со строительством, эксплуатацией или ликвидацией ветровой электростанции и способных оказать воздействие на объекты животного мира.
Если в материалах оценки воздействия по результатам сбора исходных данных или полевых обследований выявлены сведения о путях миграции, местах концентрации животных, местах размножения, участках обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, такие участки отображаются на картографических материалах с указанием расстояния до проектируемых объектов.
Если объема исходных данных недостаточно для достоверного определения характера или степени воздействия, в материалах проектирования указываются отсутствующие или недостаточные сведения и причины их отсутствия, а также оценивается влияние недостаточности данных на результаты оценки воздействия.
При необходимости получения недостающих сведений о видах животных, их распределении, сезонном использовании территории или иных обстоятельствах, влияющих на результаты оценки, в материалах оценки воздействия указывается необходимость проведения дополнительных полевых обследований, мониторинга или получения иных исходных данных.
Выводы оценки воздействия учитываются при выборе и изменении проектных решений, включая размещение ветроэнергетических установок, подъездных дорог и иной инфраструктуры ветровой электростанции, сроки проведения строительных работ и мероприятия по предотвращению или снижению воздействия, предусмотренные по результатам оценки.
Если изменены проектные решения и вследствие этого может измениться зона возможного воздействия либо характер и степень воздействия на биологическое разнообразие животного мира, результаты оценки воздействия подлежат уточнению. Уточнение проводится в объеме, необходимом для оценки последствий внесенных изменений и проверки ранее сделанных выводов.
Результаты оценки воздействия используются при реализации проектных решений при условии отсутствия изменений проектных решений, характеристик территории проектирования и иных обстоятельств, способных повлиять на результаты оценки воздействия.
Если такие изменения произошли, результаты оценки воздействия подлежат уточнению.
Приказ вводится в действие с 4 октября 2026 года.