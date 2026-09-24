В Казахстане упорядочат процедуру выдачи путевок на рыболовство

Министерство сельского хозяйства подготовило приказ "Об утверждении типовой формы путевки, а также порядка ее выдачи субъектами рыбного хозяйства", сообщает Zakon.kz.

Принятие приказа направлено на упорядочение процедуры выдачи путевок на любительское и спортивное рыболовство и обеспечение единообразия их формы.

В МСХ отметили, что внедрение типовой формы и правил выдачи позволит государству усилить контроль за использованием водных биоресурсов и сократить случаи незаконного рыболовства, бизнес-сообществу – упростить документооборот и повысить прозрачность учета, а населению – получить понятный и доступный порядок оформления путевок.

Кроме того, реализация проекта обеспечит создание единой системы учета и контроля в течение первого года после вступления приказа в силу.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 8 октября.