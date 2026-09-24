#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+23°
$
445.65
508.71
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+23°
$
445.65
508.71
5.3
Право

В Казахстане упорядочат процедуру выдачи путевок на рыболовство

Рыболовство, рыбак, рыбаки, рыбалка, ловля рыбы, рыба, рыбы, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 16:11 Фото: unsplash
Министерство сельского хозяйства подготовило приказ "Об утверждении типовой формы путевки, а также порядка ее выдачи субъектами рыбного хозяйства", сообщает Zakon.kz.

Принятие приказа направлено на упорядочение процедуры выдачи путевок на любительское и спортивное рыболовство и обеспечение единообразия их формы.

В МСХ отметили, что внедрение типовой формы и правил выдачи позволит государству усилить контроль за использованием водных биоресурсов и сократить случаи незаконного рыболовства, бизнес-сообществу – упростить документооборот и повысить прозрачность учета, а населению – получить понятный и доступный порядок оформления путевок.

Кроме того, реализация проекта обеспечит создание единой системы учета и контроля в течение первого года после вступления приказа в силу.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 8 октября.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
Читайте также
МВД РК
16:36, Сегодня
МВД усилило контроль по всему Казахстану: за два дня – тысячи нарушений
охотники идут по лесу
14:24, 13 октября 2025
Изменились правила выдачи путевок на охоту
В Казахстане готовятся к созданию резервата для тюленей
12:53, 19 сентября 2024
В Казахстане готовятся к созданию природного резервата для тюленей
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Александр Шевченко в матче за сборную Казахстана в Кубке Дэвиса
17:27, Сегодня
Александр Шевченко не сумел выйти во второй круг турнира в Китае
Мария Ефремова
17:24, Сегодня
Легкоатлетка Мария Ефремова не попала в тройку призёров на Азиаде. "Золото" взяла узбечка
Почетный член УЕФА Вячеслав Колосков посетит конгресс УЕФА в Астане в 2027 году
17:19, Сегодня
Почетный член УЕФА Вячеслав Колосков посетит конгресс УЕФА в Астане в 2027 году
Усман Нурмагомедов
16:58, Сегодня
Усман Нурмагомедов назвал причину поражения чемпиона Олимпиады Стивсона
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: