Предоставление в аренду спортивных сооружений школами и колледжами: внесены изменения

Приказом и.о. министра просвещения от 23 сентября 2026 года внесены изменения в Правила предоставления в имущественный наем (аренду) физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, закрепленных за государственными организациями среднего образования, сообщает Zakon.kz.

В частности, изменен заголовок документа – "Правила предоставления в имущественный наем (аренду) физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, закрепленных за государственными организациями среднего, технического и профессионального, послесреднего образования",

В самих правилах уточняется, что государственная организация среднего, технического и профессионального, послесреднего образования для предоставления объекта в имущественный наем (аренду) размещает на интернет-ресурсе, размещенном в сети Интернет по адресу www.gosreestr.kz, объявление, содержащее следующую информацию:

сведения об объекте с указанием наименования, количества, единицы измерения, срока предоставления в имущественный наем (аренду), краткой характеристики, местонахождения;

сведения о балансодержателе объекта (почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты).

Срок размещения объявления определяется государственной организацией среднего, технического и профессионального, послесреднего образования самостоятельно, но не может быть менее трех рабочих дней.

Государственная организация среднего, технического и профессионального, послесреднего образования рассматривает заявки и приложенные к ним документы в течение трех рабочих дней со дня их поступления в порядке очередности.

Решение государственной организации среднего, технического и профессионального, послесреднего образования о предоставлении объекта в имущественный наем (аренду) является основанием для заключения договора имущественного найма (аренды) объекта, который подлежит регистрации на интернет-ресурсе, размещенном в сети Интернет по адресу www.gosreestr.kz, в течение трех рабочих дней со дня его заключения.

Указывается, что государственные организации среднего, технического и профессионального, послесреднего образования при расчете ставки арендной платы руководствуются базовыми ставками и размерами применяемых коэффициентов, установленными Правилами передачи государственного имущества в имущественный наем (аренду).

Приказ вводится в действие с 5 октября 2026 года.