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Право

Правила адресации недвижимости: что изменилось

Адресные таблички на домах, адресная табличка, адрес, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2026 11:30 Фото: Zakon.kz
Совместным приказом министра промышленности и строительства и заместителя премьер-министра – министра ИИ и цифрового развития внесены изменения в Правила адресации объектов недвижимости на территории Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Так, в новой редакции изложены некоторые понятия, в том числе:

административно-территориальная единица – часть территории Республики Казахстан, в границах которой в порядке, установленном законодательством РК, осуществляются местное государственное управление и местное самоуправление.

К административно-территориальной единице относятся область, район, город, район в городе, сельский округ, поселок, село.

Населенный пункт – часть компактно заселенной территории РК, предназначенной для постоянного проживания, с численностью населения не менее 50 человек;

составные части населенных пунктов – районы в городе, микрорайоны, кварталы, проспекты, улицы, переулки, жилые массивы, площади, бульвары, парки, скверы, мосты и другие части;

улица (проезжая часть улицы) – автомобильная дорога в пределах границ населенных пунктов;

кладовка – место, предусмотренное проектно-сметной документацией многоквартирного жилого дома, не являющееся нежилым помещением, предназначенное для хранения имущества с соблюдением норм пожарной безопасности и иных требований, располагаемое вне квартиры, не имеющее в совокупности общедомовых инженерных систем, а также отдельной входной группы и находящееся в индивидуальной (раздельной) собственности.

парковочное место – место для стоянки автотранспортного средства в паркинге (гараже при наличии), не являющееся нежилым помещением и находящееся в индивидуальной (раздельной) собственности;

жилое помещение (квартира) – отдельное помещение, предназначенное и используемое для постоянного проживания, включающее как жилую площадь, так и нежилую площадь жилища;

микрорайон – градообразующий структурно-планировочный элемент застройки.

В правилах уточняется, что адрес не присваивается:

  • самовольно возведенным объектам;
  • объектам временного назначения, хозяйственным постройкам, гаражам, размещенным на земельном участке, выделенном гражданам РК для индивидуального жилищного строительства, объектам инженерной инфраструктуры населенных пунктов, очистным сооружениям, нефтеперегонным сооружениям, отдельно стоящим рекламным, антенно-мачтовым сооружениям, мобильным павильонам, киоскам, навесам, остановкам, паркам, скверам.

Вторичным объектам недвижимости в зависимости от категории (внутреннее, встроенное, встроенное-пристроенное) присваивается тип вторичного объекта (квартира, нежилое помещение, парковочное место, кладовка).

Приказ вводится в действие с 5 октября 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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