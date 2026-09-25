Выплата пенсий недееспособным: внесены изменения

Министр труда и социальной защиты населения приказом от 11 сентября 2026 года внес изменения в Правила использования центрами оказания специальных социальных услуг пенсионных выплат по возрасту, за выслугу лет и государственных социальных пособий, сообщает Zakon.kz.

В частности, заголовок документа изложен в новой редакции – "Правила использования бюджетных средств, поступающих (находящихся) в распоряжении центров оказания специальных социальных услуг".

Сами правила также изложены в новой редакции.

Так, говорится, что для использования бюджетных средств, предоставляемых в виде части пенсионных выплат по возрасту и за выслугу лет и государственных социальных пособий недееспособных лиц, опекуном назначается руководитель центра оказания специальных социальных услуг в условиях стационара (ЦОССУ).

Для открытия текущего счета опекун представляет в уполномоченную организацию по выдаче пенсий и пособий копию решения суда о признании лица недееспособным, решение органа опеки и попечительства об установлении над недееспособным лицом опеки, а также документы, предусмотренные Правилами открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов.

Для использования бюджетных средств, предоставляемых опекаемым в виде части пенсионных выплат по возрасту и за выслугу лет и государственных социальных пособий, в ЦОССУ создается комиссия. Комиссия состоит из нечетного числа, но не менее семи человек.

В состав комиссии входят руководитель ЦОССУ или его заместитель, представители местного исполнительного органа (столицы, областей, городов республиканского значения) по вопросам занятости и социальных программ и неправительственных организаций в сфере специальных социальных услуг, заведующий медицинским отделением, бухгалтер, медицинская сестра по диетическому питанию, специалист по социальной работе ЦОССУ.

Комиссия заседает не менее 1 раза в месяц, для использования бюджетных средств, предоставляемых опекаемым в виде части пенсионных выплат по возрасту и за выслугу лет и государственных социальных пособий, на приобретение опекаемым дополнительного питания и предметов первой необходимости.

По результатам заседания комиссии принятое решение в течение одного рабочего дня подписывается членами комиссии и оформляется по форме.

В случае введения чрезвычайного положения или ограничительных мероприятий, в том числе карантина, чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, члены комиссии принимают участие в заседании комиссии в онлайн-режиме.

В этом случае их позиции касательно использования бюджетных средств направляются в ЦОССУ в течение одного рабочего дня со дня проведения заседания комиссии посредством единой системы электронного документооборота государственных органов или в письменной форме на электронную почту секретаря комиссии.

Сведения об использовании бюджетных средств на личные нужды опекаемых отражаются в журнале.

Бюджетные средства, предоставляемые лицам в виде части пенсионных выплат по возрасту и за выслугу лет и государственных социальных пособий, расходуются самостоятельно.

ЦОССУ осуществляет бюджетный учет и предоставляет бюджетную отчетность в соответствии с бюджетным законодательством РК.

Приказ вводится в действие с 1 января 2027 года.