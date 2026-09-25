Проведение технического аудита на системах водоснабжения: внесены изменения

Министр промышленности и строительства приказом от 22 сентября 2026 года внес изменения в Правила проведения технического аудита на системах водоснабжения и водоотведения населенных пунктов, сообщает Zakon.kz.

В частности, следующие понятия изложены в новой редакции:

организация по водоснабжению или водоотведению – водохозяйственная организация, осуществляющая технологическую и техническую эксплуатацию систем водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах, находящихся на ее балансе или иных законных основаниях;

– водохозяйственная организация, осуществляющая технологическую и техническую эксплуатацию систем водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах, находящихся на ее балансе или иных законных основаниях; аккредитованная организация – юридическое лицо в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", имеющее разрешение (свидетельство об аккредитации) на осуществление технического обследования надежности и устойчивости зданий и сооружений.

При этом уточняется, что аккредитованная организация обеспечивает привлечение и участие в техническом аудите следующих специалистов, имеющих опыт работы по соответствующему направлению не менее трех лет:

эксперты по обследованию строительных конструкций и зданий (инженер-строитель; инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений; инженер-гидрогеолог);

эксперты по диагностике трубопроводов (техник по эксплуатации сетей и сооружений водопроводно-канализационного хозяйства; специалист по телеинспекции (оператор телеинспекции); специалист по неразрушающему контролю);

эксперты по технологическому и энергетическому оборудованию (инженер-механик (общий профиль); инженер по ремонту и обслуживанию технологического оборудования; инженер-энергетик);

эксперты по оценке технического состояния, надежности, износа и остаточного ресурса зданий, сооружений, систем и оборудования (инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений; инженер по эксплуатации и ремонту сооружений и оборудования водопроводно-канализационного хозяйства);

эксперты по автомобильному и специализированному транспорту (инженер по эксплуатации и ремонту автотранспорта (инженер-автомеханик); инженер по диагностике технического состояния автотранспортных средств; инженер-конструктор).

Правила также дополнены новым пунктом, в котором говорится, что технический аудит систем водоснабжения и водоотведения проводится аккредитованными организациями при наличии в их составе специалистов, указанных выше.

Заключение по техническому аудиту, выдаваемое аккредитованной организацией, подписывается всеми специалистами, проводившими технический аудит, и утверждается уполномоченным лицом аккредитованной организации, к чьей компетенции отнесены данные функции.

Приказ вводится в действие с 5 октября 2026 года.