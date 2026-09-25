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#Школа
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Право

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Законодательство, закон, законы, законодательные акты, правовые акты, правовая система, законодательная база, права, правовые нормы, весы Фемиды, правосудие, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2026 17:04 Фото: Zakon.kz
Цифровая система "PRG." подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Токаев утвердил состав Қазақстан Халық Кеңесі: в него вошли 126 членов.
  • Служба государственной охраны получила ряд новых полномочий.
  • В Казахстане обновили правила ведения реестра казахстанских товаропроизводителей.
  • Ветеринарные паспорта начнут оформлять казахстанским пасекам: приняты правила.
  • Как будут оценивать воздействие ветровых электростанций на животных.
  • В минтруда утвердили форму информированного согласия получателя психологической помощи.
  • Методику утверждения планов развития сельских округов приняли в Казахстане.
  • Что изменилось в правилах адресации недвижимости на территории РК.
  • Минюст изменил правила проведения судебных экспертиз.
  • Порядок ведения реестра независимых экспертов медико-социальной экспертизы изменило Министерство труда.
  • Минздрав актуализировал правила выдачи медицинской справки о допуске к управлению автомобилем, а также правила выдачи больничных листов и справок.
  • Обновлено типовое соглашение о прохождении стажировки кандидатом в судьи.
  • Как подать документы в предшкольный класс: новые правила.
  • В Казахстане изменились правила сбора, обработки персональных данных.
  • Кто и с какой периодичностью должен проходить обязательные медосмотры: Минздрав расширил целевые группы.
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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Обозреватель отдела "Право"
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