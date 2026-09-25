Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Цифровая система "PRG." подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Токаев утвердил состав Қазақстан Халық Кеңесі: в него вошли 126 членов.
- Служба государственной охраны получила ряд новых полномочий.
- В Казахстане обновили правила ведения реестра казахстанских товаропроизводителей.
- Ветеринарные паспорта начнут оформлять казахстанским пасекам: приняты правила.
- Как будут оценивать воздействие ветровых электростанций на животных.
- В минтруда утвердили форму информированного согласия получателя психологической помощи.
- Методику утверждения планов развития сельских округов приняли в Казахстане.
- Что изменилось в правилах адресации недвижимости на территории РК.
- Минюст изменил правила проведения судебных экспертиз.
- Порядок ведения реестра независимых экспертов медико-социальной экспертизы изменило Министерство труда.
- Минздрав актуализировал правила выдачи медицинской справки о допуске к управлению автомобилем, а также правила выдачи больничных листов и справок.
- Обновлено типовое соглашение о прохождении стажировки кандидатом в судьи.
- Как подать документы в предшкольный класс: новые правила.
- В Казахстане изменились правила сбора, обработки персональных данных.
- Кто и с какой периодичностью должен проходить обязательные медосмотры: Минздрав расширил целевые группы.
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