Процедура казначейского исполнения бюджета и кассового обслуживания: внесены изменения

Министр финансов приказом от 23 сентября 2026 года внес изменения в процедуру казначейского исполнения бюджета и их кассового обслуживания, процедуры казначейского учета и мониторинга, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что при принятии решений о перераспределении средств в объеме не более 15% от объема расходов бюджетной программы между администраторами бюджетных программ или между бюджетными программами на текущий финансовый год по утвержденному (уточненному) бюджету, с обязательным рассмотрением на соответствующей бюджетной комиссии, государственное казначейство, местный уполномоченный орган по исполнению бюджета данные изменения отражает в скорректированном бюджете путем внесения изменений и дополнений в сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на основании справок о внесении изменений в сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам, формируемых уполномоченным органом по исполнению бюджета.

Администраторы республиканских бюджетных программ на основании проведенного бюджетного мониторинга не чаще одного раза в квартал до 25 числа первого месяца квартала, в четвертом квартале – не позднее 1 октября текущего финансового года вносят предложения по перераспределению средств между бюджетными программами на текущий финансовый год с обязательным рассмотрением на Республиканской бюджетной комиссии без изменения структуры бюджета в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию.

Государственным учреждениям, финансируемым из республиканского или местных бюджетов, для проведения расходов из республиканского или местных бюджетов государственным казначейством присваиваются семизначные коды, где первые три знака обозначают код администратора бюджетных программ в соответствии с единой бюджетной классификацией Республики Казахстан, сформированной в модуле "Нормативно-справочная информация" цифровой системы "Государственное планирование", последующие четыре знака являются индивидуальными для каждого государственного учреждения.

Операции по поступлениям на контрольный счет наличности Фонда инфраструктурного развития, центрального или местного уполномоченных органов соответствующей сферы, субъекта квазигосударственного сектора учитываются в соответствии с единой бюджетной классификацией РК.

Средства Фонда инфраструктурного развития перечисляются на контрольный счет наличности центрального уполномоченного органа соответствующей сферы с целью финансирования государственных инвестиционных проектов, разработанных в соответствии с Правилами отбора, критерии инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств Фонда инфраструктурного развития, и одобренных Республиканской бюджетной комиссией для дальнейшего финансирования за счет средств Фонда инфраструктурного развития.

В случае реализации государственных инвестиционных проектов ведомством центрального уполномоченного органа соответствующей сферы, заявку на открытие контрольного счета наличности ведомству в орган государственного казначейства представляет центральный уполномоченный орган соответствующей сферы.

Средства с контрольного счета наличности центрального уполномоченного органа соответствующей сферы перечисляются на контрольный счет наличности местного уполномоченного органа соответствующей сферы и (или) субъекта квазигосударственного сектора, и (или) автономной организации образования либо ее организации в области здравоохранения (в случае, если заказчиком реализации государственного инвестиционного проекта выступает субъект квазигосударственного сектора и (или) автономная организация образования либо ее организация в области здравоохранения) на основании счета к оплате с приложением решения республиканской бюджетной комиссии и одобренного Перечня ГИП.

Порядок открытия и закрытия контрольных счетов наличности Фонда инфраструктурного развития, центрального и (или) местного уполномоченных органов соответствующей сферы, субъекта квазигосударственного сектора осуществляется в соответствии с требованиями параграфов 3 и 8 главы 4 настоящих Процедур.

При этом документ дополнен пунктом следующего содержания:

По государственным инвестиционным проектам, финансируемым за счет средств Фонда инфраструктурного развития, допускается финансирование за счет иных источников, не запрещенных законодательством РК и одобренных Республиканской бюджетной комиссией.

В новой редакции также изложены следующие пункты.

Для возврата или зачета сумм неналоговых поступлений, за исключением администрируемых органами государственных доходов, поступлений от продажи основного капитала, поступлений трансфертов, погашения бюджетных кредитов, поступлений от продажи финансовых активов государства, поступлений займов заключение составляется уполномоченным органом, ответственным за взиманием поступлений в бюджет, Национальный фонд РК, Фонд компенсации потерпевшим, Специальный государственный фонд, Фонд инфраструктурного развития.

В уполномоченный орган, ответственный за взимание поступлений в бюджет, Национальный фонд РК, Фонд компенсации потерпевшим, Специальный государственный фонд, Фонд инфраструктурного развития, по месту уплаты от плательщиков предоставляется письменное заявление с приложением копии платежного документа об уплате.

В заявлении о возврате или зачете плательщика – юридического лица, физического лица (индивидуального предпринимателя) указываются следующие сведения:

наименование заявителя (для юридических лиц, структурных подразделений, филиалов) или фамилия, имя и отчество (для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, адвокатов и частных нотариусов);

индивидуальный идентификационный номер/банковский идентификационный номер (нерезидент указывает при наличии), банковский идентификационный код, индивидуальный идентификационный код (при их наличии);

адрес заявителя;

номер удостоверения личности, паспорта или заменяющего их документа и кем он выдан (для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, адвокатов и частных нотариусов);

наименование поступлений, администрируемых уполномоченными органами, по которому образовалась излишне (ошибочно) уплаченная сумма;

сумма, подлежащая возврату или зачету;

в случае зачета – код бюджетной классификации, наименование поступления в бюджет, на который зачитывается излишне (ошибочно) уплаченная сумма, банковский идентификационный номер и наименование органа государственных доходов;

реквизиты платежных документов об уплате в бюджет – номер платежного документа и дата;

фактически внесенная сумма в бюджет;

в случае возврата на банковский счет – номер банковского счета получателя и наименование банка или организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, банковский идентификационный код, индивидуальный идентификационный код.

Уполномоченный орган, ответственный за взимание поступлений в бюджет, Национальный фонд РК, Фонд компенсации потерпевшим, Специальный государственный фонд, Фонд инфраструктурного развития, составляет заключение по форме в трех экземплярах.

Один экземпляр предоставляет в орган государственных доходов, для формирования платежного поручения на возврат или зачет поступлений в следующие сроки:

не позднее четырех рабочих дней со дня поступления заявления от плательщика на зачет;

со дня поступления заявления от плательщика на зачет; не позднее восьми рабочих дней со дня поступления заявления от плательщика на возврат.

Второй экземпляр заключения направляется плательщику, третий остается в уполномоченном органе.

УКазывается, что уполномоченный орган, ответственный за взимание поступлений в бюджет, Национальный фонд РК, Фонд компенсации потерпевшим, Специальный государственный фонд, Фонд инфраструктурного развития, при составлении заключения на возврат или зачет обеспечивает соблюдение требований законодательства Республики Казахстан, также достоверность данных, содержащихся в заключении, и несет ответственность за их несоблюдение/несоответствие.

Заключения регистрируются уполномоченным органом в Журнале регистрации заключений на возврат и/или зачет излишне (ошибочно) уплаченных сумм поступлений в бюджет по форме согласно приложению 69 к настоящим Процедурам.

Орган государственных доходов при получении от уполномоченного органа, ответственного за взимание поступлений в бюджет, Нацфонд, Фонд компенсации потерпевшим, Специальный государственный фонд, Фонд инфраструктурного развития, заключения на возврат или зачет сумм поступлений, администрируемых им, в течение пяти рабочих дней составляет и предоставляет по ЦС "Казначейство-клиент" платежное поручение в орган государственного казначейства.

Платежные поручения регистрируются органом государственных доходов в Журнале регистрации платежных поручений на возврат и/или зачет излишне (ошибочно) уплаченных сумм поступлений в бюджет.

Заключения на возврат или зачет излишне (ошибочно) уплаченных сумм поступлений уполномоченного органа, ответственного за взимание поступлений в бюджет, Национальный фонд, Фонд компенсации потерпевшим, Специальный государственный фонд, Фонд инфраструктурного развития, регистрируются органом государственных доходов в Журнале регистрации заключений на возврат и/или зачет излишне (ошибочно) уплаченных сумм поступлений, не администрируемых органами государственных доходов по форме.

Государственное учреждение заключает договор или дополнительное соглашение в рамках одной бюджетной программы в пределах индивидуального плана финансирования по обязательствам, за исключением случаев:

выделения средств из резервов правительства РК или местного исполнительного органа области, района (города областного значения);

изменения источника финансирования по гражданско-правовым сделкам в рамках реализации проектов, ранее профинансированных за счет средств Фонда поддержки инфраструктуры образования или Специального государственного фонда и/или Фонда инфраструктурного развития. При этом регистрации в органах государственного казначейства подлежат дополнительные соглашения по гражданско-правовым сделкам в рамках реализации проектов, ранее профинансированных за счет средств Фонда поддержки инфраструктуры образования и/или Специального государственного фонда, и/или Фонда инфраструктурного развития без регистрации основного договора.

К заявке на регистрацию дополнительного соглашения прилагается пояснительная записка, в которой дополнительно указывается сумма оплаченных обязательств по договору, ранее профинансированному за счет средств Фонда поддержки инфраструктуры образования и/или Специального государственного фонда, и/или Фонда инфраструктурного развития.

В случае выделения средств из Специального государственного фонда и/или Фонда инфраструктурного развития в рамках реализации проектов, ранее профинансированных за счет средств республиканского и/или местного бюджетов, дополнительное соглашение заключается без регистрации в органах государственного казначейства.

При заключении государственным учреждением договора с одним получателем денег по нескольким бюджетным подпрограммам или спецификам экономической классификации расходов в договоре указывается общая сумма с разбивкой ее по каждой бюджетной подпрограмме или каждому коду бюджетной классификации расходов.

При заключении договора, реализуемого за счет целевых трансфертов на развитие из вышестоящего бюджета, государственное учреждение обеспечивает обязательное указание бюджетных подпрограмм с ежегодными суммами со финансирования из местного бюджета в размере, утвержденном в областном, районном (города областного значения) бюджете для реализации местных бюджетных программ развития."

Также документ дополнен пунктом следующего содержания:

При выделении средств из Специального государственного фонда или Фонда инфраструктурного развития в рамках реализации проектов, ранее профинансированных за счет средств республиканского и/или местного бюджетов, закрытие (отмена) предыдущих заказов (уведомлений) производится на основании письма государственного учреждения с указанием номера и даты дополнительного соглашения на изменение источника финансирования, а также номера, даты, суммы и остатка суммы уведомления о регистрации договора. К письму дополнительно предоставляется копия вступившего в силу дополнительного соглашения на изменение источника финансирования и соответствующее решение Республиканской бюджетной комиссии.

Государственное учреждение для регистрации гражданско-правовой сделки при проведении заявок на бумажном носителе предоставляет в органы государственного казначейства реестр заявок на регистрацию гражданско-правовой сделки государственного учреждения и заявку на регистрацию гражданско-правовой сделки в двух экземплярах с приложением оригинала и копии договора (дополнительного соглашения), при этом один экземпляр реестра, заявки на регистрацию гражданско-правовой сделки и копия зарегистрированного договора (дополнительного соглашения) на бумажном носителе остается в органе государственного казначейства.

При предоставлении заявок для регистрации гражданско-правовой сделки посредством ЦС "Казначейство-клиент" реестры заявок не представляются.

Государственное учреждение обеспечивает:

соблюдение графика обслуживания государственных учреждений при предоставлении документов на бумажном или электронном носителе;

правомерность и обоснованность предоставления счета к оплате;

достоверность указанных реквизитов в счете к оплате и сумм в счете к оплате и подтверждающих документах;

своевременность и полноту выполнения обязательств по осуществлению платежей в пользу получателей денег;

оплату подрядчику в срок, установленный законодательством Республики Казахстан о государственных закупках при реализации бюджетных инвестиционных проектов на основании подписанного акта выполненных работ;

достоверность подтверждения поставки товаров, выполненных работ и (или) оказанных услуг в соответствии с заключенными гражданско-правовыми сделками;

достоверность подтверждающих документов;

при проведении платежа, за исключением суммы авансового платежа, по зарегистрированной гражданско-правовой сделке представление в орган государственного казначейства при приобретении либо поставке товаров – электронного счета-фактуры или накладной (акта) о поставке товаров или график погашения лизинговых платежей (в случае приобретения товара в лизинг), при выполнении работ или оказании услуг – акт выполненных работ, оказанных услуг, за исключением услуг, при которых акты не составляются.

Подтверждающие документы подписываются электронной цифровой подписью поставщика.

При этом копии подтверждающих документов, предоставляемые на бумажных носителях, заверяются подписью руководителя аппарата центрального исполнительного органа (должностного лица, на которого в установленном порядке возложены полномочия руководителя аппарата центрального исполнительного органа), или лица, им уполномоченного, а в случаях отсутствия таковых – руководителя государственного учреждения или лица, им уполномоченного, и оттиском гербовой печати государственного учреждения.

при получении электронного счета-фактуры, выписанного в соответствии с требованиями Налогового кодекса, формирование счета к оплате посредством интеграции из цифровой системы электронных счетов-фактур в ЦС "Казначейство-клиент";

предоставление копии или сканированного образа с положительного заключения комплексной вневедомственной экспертизы по проектно-сметной документации или положительного заключении комплексной вневедомственной экспертизы по технико-экономическому обоснованию при проведении платежа, следующего за авансовым, по расходам, связанным со строительством либо с реконструкцией зданий, сооружений, дорог, капитальным ремонтом помещений, зданий, сооружений, дорог и других объектов, по которым стоимость изготовления проектной (проектно-сметной) документации включена в стоимость договора;

при обслуживании по ЦС "Казначейство-клиент" достоверность электронной цифровой подписи руководителя аппарата центрального исполнительного органа (должностного лица, на которого в установленном порядке возложены полномочия руководителя аппарата центрального исполнительного органа), или лица, им уполномоченного, а в случаях отсутствия таковых ‒ руководителя государственного учреждения или лица, им уполномоченного и руководителя бухгалтерской службы центрального исполнительного органа или лица, им уполномоченного, или главного бухгалтера государственного учреждения;

пропорциональное удержание ранее выплаченного аванса при реализации проектов, финансируемых за счет Специального государственного фонда и/или Фонда инфраструктурного развития;

недопущение проведения авансовых платежей текущего финансового года при наличии непогашенного аванса прошлых лет.

Внесены и другие изменения.

Приказ вводится в действие со дня его подписания.