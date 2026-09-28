Идентификация и оформление транспорта: что изменилось и для кого

Приказом министра торговли и интеграции от 23 сентября 2026 года внесены изменения в Правила оценки соответствия, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила дополнены понятием "единичное транспортное средство" – транспортное средство:

изготовленное в государствах – членах Таможенного союза в условиях серийного производства, в конструкцию которого в индивидуальном порядке были внесены изменения до выпуска в обращение, или вне серийного производства в индивидуальном порядке из сборочного комплекта, или являющееся результатом индивидуального технического творчества, или выпускаемое в обращение из числа ранее поставленных по государственному оборонному заказу;

ввозимое на единую таможенную территорию Таможенного союза физическим лицом для собственных нужд (под единичными транспортными средствами для собственных нужд понимаются отдельные виды авто- и мототранспортных средств и прицепов к авто- и мототранспортным средствам, определенные Евразийской экономической комиссией в качестве транспортных средств для личного пользования), в том числе приобретенное физическим лицом в качестве товаров электронной торговли, или юридическим лицом или физическим лицом, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, ранее участвовавшее в дорожном движении в государствах, не являющихся членами Евразийского экономического союза, при условии, что с момента изготовления транспортного средства прошло более трех лет, в том числе предназначенное для реализации физическим лицам в качестве товара электронной торговли.

Также правила дополнены новым параграфом: "Идентификация в целях отнесения продукции к объектам, подлежащим обязательному подтверждению соответствия".

Так, говорится, что в целях отнесения продукции к объектам, подлежащим или не подлежащим обязательному подтверждению соответствия, ОПС по обращению заявителя организует проведение экспертом-аудитором, осуществляющим деятельность в составе ОПС, в пределах своей области аттестации:

идентификации продукции на основании анализа технической документации (проектной или конструкторской, или технологической, или эксплуатационной) и иной документации, прямо или косвенно подтверждающей соответствие продукции, а также на основании документов, содержащих код единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (далее – ТН ВЭД ЕАЭС), присвоенный продукции, предоставляемых заявителем;

визуального осмотра образца продукции, предоставленного заявителем, в соответствии с документом по стандартизации.

Допускается проведение дистанционного осмотра посредством анализа фото- или видеоматериалов при одновременном соблюдении следующих условий:

для установления идентификационных признаков продукции не требуется проводить измерения, испытания, применять специальное оборудование либо обеспечивать непосредственный доступ эксперта-аудитора к продукции;

цветные фото- или видеоматериалы, содержащие общий вид продукции со всех сторон, изображения маркировки, этикетки (шильдика), товарного знака, наименования, типа, марки, модели, артикула, даты изготовления и наименования изготовителя – при наличии соответствующих сведений, изображения упаковки, комплектности и конструктивных элементов, позволяющие сопоставить их со сведениями, содержащимися в представленных документах, которые предоставляются посредством цифровой системы технического регулирования;

анализа продукции по отнесению к объектам обязательного подтверждения соответствия согласно техническим регламентам, а также Единому перечню продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов.

По результатам проведенной идентификации ОПС оформляет акт идентификации продукции по форме согласно приложению 3-1 к настоящим Правилам в цифровой системе технического регулирования с регистрацией в реестре технического регулирования или мотивированный отказ в срок не более 5 рабочих дней со дня предоставления образца продукции, либо фото- или видеоматериалов, отвечающих требованиям подпункта 2 пункта 36-1 Правил.

Акт идентификации продукции оформляется в отношении одного или нескольких наименований (обозначений или названий) продукции одного изготовителя, относящихся к одной товарной позиции на уровне первых четырех знаков кода ТН ВЭД ЕАЭС.

В акте идентификации продукции указывается код ТН ВЭД ЕАЭС продукции, соответствующий не менее четырем первым знакам кода ТН ВЭД ЕАЭС продукции, включенного в область аккредитации ОПС.

В случае технического сбоя цифровой системы технического регулирования, подтвержденного актом организации, обеспечивающей администрирование и кибербезопасность цифровой системы технического регулирования, течение срока, предусмотренного частью первой настоящего пункта, приостанавливается не более чем на 3 рабочих дня.

Срок действия акта идентификации продукции составляет 12 месяцев со дня внесения сведений о нем в реестр технического регулирования, за исключением случая, предусмотренного частью второй настоящего пункта, при котором срок устанавливается менее 12 месяцев.

ОПС при оформлении акта идентификации продукции устанавливает день окончания срока его действия, предшествующий дню введения в действие нормативного правового акта, предусматривающего отнесение продукции к объектам обязательного подтверждения соответствия. Акт идентификации продукции действителен при выпуске продукции в обращение в течение срока своего действия вне зависимости от объема ввозимой продукции.

Перевыпуск (переоформление) акта идентификации продукции и приложения к нему осуществляется без выполнения процедур и без изменения срока действия акта идентификации продукции, в случае выявления в акте идентификации продукции или приложениях к нему грамматических или орфографических ошибок (опечаток).

Действие выданного акта идентификации продукции прекращается:

решением ОПС в случае отнесения продукции к объектам обязательного подтверждения соответствия в соответствии с законодательством РК в области технического регулирования, иных нормативных правовых актов республики, либо решений Евразийской экономической комиссии;

решением должностного лица территориального подразделения ведомства уполномоченного органа в случаях:

- выявления недостоверных результатов идентификации;

- по основанию, предусмотренному подпунктом 1 настоящего пункта, при прекращении деятельности ОПС, приостановлении действия или отзыве его аттестата аккредитации.

Решение о прекращении действия акта идентификации продукции оформляется в цифровой системе технического регулирования с внесением соответствующей записи в реестр технического регулирования и уведомлением заявителя.

Действие акта идентификации продукции считается прекращенным с даты внесения соответствующих сведений в цифровую систему технического регулирования.

Указывается, что акт идентификации продукции не является обязательным условием для начала проведения работ по обязательному подтверждению соответствия.

Правила также дополнены новыми пунктами, в которых говорится, что проверка выполнения требований к единичным транспортным средствам осуществляется не менее чем двумя специалистами аккредитованной лаборатории, осуществляющими деятельность исключительно в данной аккредитованной лаборатории.

Аккредитованная лаборатория осуществляет непрерывную видеозапись процесса функциональной проверки работоспособности установленного на единичном транспортном средстве устройства вызова экстренных оперативных служб с регистрацией в цифровой системе технического регулирования информации о текущем местоположении транспортного средства.

Непрерывная видеозапись функциональной проверки работоспособности установленного на единичном транспортном средстве устройства вызова экстренных оперативных служб осуществляется в следующем порядке:

представление специалиста лаборатории (с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии), должности, наименования лаборатории, даты и времени проведения проверки, марки и модели транспортного средства);

фиксацию места проведения проверки, позволяющую идентифицировать фактическое место проведения работ, включая помещение аккредитованной лаборатории, испытательный пост либо территорию перед аккредитованной лабораторией с отображением фасада здания, вывески либо иных идентифицирующих признаков аккредитованной лаборатории;

фиксацию идентификационных данных единичного транспортного средства, включая идентификационный номер (Vehicle Identification Number, далее – VIN), нанесенный на кузов (раму), идентификационную табличку изготовителя, а также дополнительную маркировку VIN под ветровым стеклом (при наличии);

общий обзор единичного транспортного средства с фиксацией его передней, задней, левой и правой сторон;

проверка работоспособности системы (устройства) вызова экстренных оперативных служб.

Процесс проверки работоспособности системы (устройства) вызова экстренных оперативных служб на единичных транспортных средствах включает следующие действия:

включают зажигание (переводят пусковой переключатель в положение "включено" (рабочее положение)) и по завершении процедуры самодиагностики транспортного средства убеждаются в работоспособности устройства вызова экстренных оперативных служб на основе информации от оптического индикатора состояния устройства или текстового сообщения на комбинации приборов транспортного средства;

нажимают кнопку "Экстренный вызов" (кнопку вызова экстренных оперативных служб), находящуюся в кабине (салоне) транспортного средства;

дожидаются ответа оператора фильтрующего контакт-центра национальной системы экстренного реагирования при авариях;

сообщают оператору о проводимой проверке, для чего произносят в микрофон следующую фразу "Тестовый вызов. Проведение проверки автомобиля (указывают марку, модель и цвет) в аккредитованной лаборатории. Прошу подтвердить информацию" (в рамках установленного при экстренном вызове голосового соединения устройство вызова экстренных оперативных служб осуществляет передачу в систему экстренного реагирования при авариях минимального набора данных, содержащего информацию о координатно-временных параметрах транспортного средства в момент осуществления экстренного вызова, а также об идентификационных параметрах единичного транспортного средства).

Материалы, используемые в качестве доказательств для оценки соответствия транспортного средства, в том числе материалы фото-, видеозаписи проведения испытаний, хранятся в аккредитованной лаборатории не менее трех лет со дня выдачи свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства.

Также добавлено, что аккредитованная лаборатория осуществляет испытание единичного транспортного средства в помещениях, соответствующих национальным стандартам.

Результат работы лаборатории относительно к единичным транспортным средствам оформляется в виде свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства.

При оформлении свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства максимальная 30-минутная мощность указывается согласно сведениям, содержащимся в сообщении об официальном утверждении типа транспортного средства или в одобрении типа транспортного средства.

Свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства на транспортное средство, ввозимое физическим лицом из третьих стран для личного пользования, оформляется не более одного раза в течение одного календарного года.

При оформлении свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства на ввозимый автомобиль легковой (за исключением автомобиля, специально предназначенного для медицинских целей) или прочее моторное транспортное средство, предназначенное главным образом для перевозки людей, либо моторное транспортное средство для перевозки не более 12 человек, включая водителя, допускается одновременное оформление свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства только на один прицеп, ввезенный совместно с указанным транспортным средством (за исключением прицепа для перевозки автомобилей) с полной массой до 3,5 тонны включительно, а также прицеп типа "дом-прицеп" для проживания или для автотуристов.

Оформление свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства не осуществляется в отношении транспортных средств, ввозимых на территорию РК:

физическими лицами из третьих стран, не являющихся транспортными средствами для личного пользования;

физическими лицами из третьих стран, не соответствующих допустимым параметрам автотранспортных средств, предназначенных для передвижения по автомобильным дорогам РК;

физическими лицами из государств – членов Евразийского экономического союза;

на которые в соответствии с Правилами ведения электронных паспортов транспортных средств (паспортов шасси транспортных средств) и электронных паспортов самоходных машин и других видов техники, электронный паспорт транспортного средства не оформляется.

Вводится в действие с 25 декабря 2026 года дополнение следующего содержания:

Оформление свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства не осуществляется в отношении ввозимого на территорию РК транспортного средства, переоборудованного с правостороннего расположения органов управления на левостороннее.

Внесены и другие изменения.

Приказ вводится в действие с 26 ноября 2026 года, за исключением ряда абзацев.