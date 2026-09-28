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Право

Обновлены правила интродукции и гибридизации животных

животные, скрещивание, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 12:46 Фото: pixabay
Министр экологии и природных ресурсов приказом от 24 сентября 2026 года утвердил Правила интродукции, реинтродукции и гибридизации животных (за исключением рыбных ресурсов и других водных животных), сообщает Zakon.kz.

Гибридизация животных – скрещивание особей разных видов или пород животных с целью получения особей с лучшими хозяйственно полезными признаками или свойствами;

интродукция животных – преднамеренное или случайное распространение особей видов животных за пределы ареалов (областей распространения) в новые для них места, где ранее эти виды не обитали;

реинтродукция животных – преднамеренное переселение особей видов животных в прежние места обитания.

Основанием для интродукции является необходимость преднамеренного распространения особей видов животных за пределы ареалов в новые для них места обитания с целью:

  • увеличения численности;
  • вселения нового вида животного в местную фауну;
  • использования полезных свойств животного.

Основанием для реинтродукции является необходимость преднамеренного переселения особей видов животных в прежние места их обитания с целью:

  • возврата ранее обитавших видов;
  • восстановления численности;
  • улучшения репродуктивности.

Указывается, что основанием для гибридизации является необходимость получения особей с лучшими хозяйственно полезными признаками или свойствами путем скрещивания особей разных видов или пород животных.

Интродукция и реинтродукция животных осуществляются путем перевозки транспортным средством в специальных клетках, контейнерах и резервуарах с максимальной заботой о здоровье животных.

При перевозке, погрузке и выгрузке животных обеспечиваются:

  • меры безопасности, исключающие причинение вреда животным и самопроизвольное открывание засовов;
  • ветеринарные мероприятия;
  • вентиляция, корма и питьевая вода;
  • изолирование больных или раненых в ходе перевозки животных, оказание при необходимости первой помощи.

Приказом территориального подразделения образуется комиссия по приему и выпуску животных в природную среду, в состав которой включаются сотрудники территориального подразделения, ветеринарной службы и заявитель.

При поступлении животных на место назначения комиссией составляется акт приема (выпуска) животных.

В целях адаптации и карантина заявителем по приезду на место выпуска осуществляется передержка животных в соответствии с биологическим обоснованием в клетках, вольерах и других помещениях, отвечающих требованиям содержания животных, в зависимости от вида, возраста и физиологического состояния. После адаптации комиссией составляется акт выпуска животных после передержки, где указывается их физическое состояние.

За состоянием животных и достижением целей интродукции, реинтродукции и гибридизации осуществляются учет и мониторинг территориальными подразделениями.

Приказ вводится в действие с 6 октября 2026 года.

При этом ранее действовавшие правила утрачивают силу.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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