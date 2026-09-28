Обновлены правила интродукции и гибридизации животных
Гибридизация животных – скрещивание особей разных видов или пород животных с целью получения особей с лучшими хозяйственно полезными признаками или свойствами;
интродукция животных – преднамеренное или случайное распространение особей видов животных за пределы ареалов (областей распространения) в новые для них места, где ранее эти виды не обитали;
реинтродукция животных – преднамеренное переселение особей видов животных в прежние места обитания.
Основанием для интродукции является необходимость преднамеренного распространения особей видов животных за пределы ареалов в новые для них места обитания с целью:
- увеличения численности;
- вселения нового вида животного в местную фауну;
- использования полезных свойств животного.
Основанием для реинтродукции является необходимость преднамеренного переселения особей видов животных в прежние места их обитания с целью:
- возврата ранее обитавших видов;
- восстановления численности;
- улучшения репродуктивности.
Указывается, что основанием для гибридизации является необходимость получения особей с лучшими хозяйственно полезными признаками или свойствами путем скрещивания особей разных видов или пород животных.
Интродукция и реинтродукция животных осуществляются путем перевозки транспортным средством в специальных клетках, контейнерах и резервуарах с максимальной заботой о здоровье животных.
При перевозке, погрузке и выгрузке животных обеспечиваются:
- меры безопасности, исключающие причинение вреда животным и самопроизвольное открывание засовов;
- ветеринарные мероприятия;
- вентиляция, корма и питьевая вода;
- изолирование больных или раненых в ходе перевозки животных, оказание при необходимости первой помощи.
Приказом территориального подразделения образуется комиссия по приему и выпуску животных в природную среду, в состав которой включаются сотрудники территориального подразделения, ветеринарной службы и заявитель.
При поступлении животных на место назначения комиссией составляется акт приема (выпуска) животных.
В целях адаптации и карантина заявителем по приезду на место выпуска осуществляется передержка животных в соответствии с биологическим обоснованием в клетках, вольерах и других помещениях, отвечающих требованиям содержания животных, в зависимости от вида, возраста и физиологического состояния. После адаптации комиссией составляется акт выпуска животных после передержки, где указывается их физическое состояние.
За состоянием животных и достижением целей интродукции, реинтродукции и гибридизации осуществляются учет и мониторинг территориальными подразделениями.
Приказ вводится в действие с 6 октября 2026 года.
При этом ранее действовавшие правила утрачивают силу.