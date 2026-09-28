Утверждены правила пользования единой цифровой системой судебных экспертов

Приказом министра юстиции от 22 сентября 2026 года утверждены Правила пользования единой цифровой системой судебно-экспертной деятельности (ЕЦС СЭД), сообщает Zakon.kz.

Пользователями ЕЦС СЭД являются судебные эксперты органа судебных экспертиз, физические лица, занимающиеся судебно-экспертной деятельностью на основании лицензии, и другие лица, в том числе осуществляющие сопровождение и системно-техническое обслуживание ЕЦС СЭД, которым доступ к ЕЦС СЭД предоставляется в пределах выполняемых ими функций.

Организацию предоставления, изменения, временной блокировки и прекращения доступа пользователей к ЕЦС СЭД осуществляет орган судебных экспертиз.

Доступ пользователя к ЕЦС СЭД осуществляется с использованием средств идентификации и аутентификации, в том числе биометрической аутентификации.

Судебный эксперт органа судебной экспертизы и лицензиат для получения доступа к ЕЦС СЭД обращаются в орган судебных экспертиз с заявлением в бумажной либо электронной форме.

Сотрудникам органа судебной экспертизы, Палаты и ее филиалов доступ к ЕЦС СЭД предоставляется на основании заявления либо списка, направленного Палатой в орган судебных экспертиз.

Сотрудникам уполномоченного органа доступ к ЕЦС СЭД предоставляется на основании списка, направляемого уполномоченным органом в орган судебных экспертиз.

Предусмотрено, что орган судебных экспертиз в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления создает учетную запись пользователя и предоставляет доступ к ЕЦС СЭД в соответствии с его статусом и полномочиями.

Лицам, осуществляющим сопровождение и системно-техническое обслуживание ЕЦС СЭД, доступ предоставляется органом судебных экспертиз на основании документов, подтверждающих необходимость такого доступа для выполнения соответствующих работ.

Доступ указанных лиц ограничивается функциональными возможностями, необходимыми для сопровождения и системно-технического обслуживания ЕЦС СЭД.

Доступ к сведениям, содержащимся в ЕЦС СЭД, предоставляется указанным лицам исключительно в объеме, необходимом для выполнения возложенных на них функций. После прекращения оснований, в связи с которыми предоставлен доступ, такой доступ прекращается.

Изменение учетной записи пользователя осуществляется при изменении его должности, профессионального статуса, полномочий либо иных сведений, влияющих на объем предоставленного доступа ЕЦС СЭД, на основании соответствующих подтверждающих документов.

ЕЦС СЭД используются для:

внесения, получения, обработки и хранения сведений об организации и производстве судебных экспертиз и их результатах;

отражения этапов проведения судебной экспертизы, включая ходатайства и иные документы, в случаях, предусмотренных Законом;

ведения сведений, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о судебно-экспертной деятельности;

сбора и анализа информации органом судебных экспертиз, Палатой и уполномоченным органом в пределах их компетенции;

выполнения иных функций в сфере судебно-экспертной деятельности, предусмотренных Законом.

Судебный эксперт органа судебной экспертизы и лицензиат при пользовании ЕЦС СЭД:

вносит в ЕЦС СЭД сведения и документы, предусмотренные Законом;

отражает в ЕЦС СЭД этапы проведения судебной экспертизы, включая ходатайства и иные документы;

обеспечивает полноту и достоверность вносимых им сведений;

использует сведения, содержащиеся в ЕЦС СЭД, исключительно в целях осуществления судебно-экспертной деятельности и в пределах предоставленных ему полномочий;

соблюдает требования по защите сведений, содержащихся в ЕЦС СЭД.

Указывается, что сотрудники и другие лица получают доступ только к тем сведениям и функциональным возможностям ЕЦС СЭД, которые необходимы для выполнения возложенных на них функций.

Внесение сведений и документов в ЕЦС СЭД осуществляется пользователем, которому в соответствии с его ролью предоставлено право на совершение соответствующего действия. Пользователь несет ответственность за достоверность внесенных им сведений.

Действия пользователя в ЕЦС СЭД фиксируются средствами системы в соответствии с ее функциональными возможностями.

При выявлении факта или угрозы неправомерного доступа к учетной записи, компрометации средств идентификации, аутентификации или ЭЦП пользователь незамедлительно принимает меры по прекращению такого доступа и уведомляет орган судебных экспертиз.

При наличии риска неправомерного доступа к сведениям ЕЦС СЭД доступ прекращается незамедлительно.

Доступ пользователя к ЕЦС СЭД временно блокируется в случаях:

приостановления действия лицензии лицензиата;

приостановления членства лицензиата в Палате в случаях, когда такое членство является условием осуществления судебно-экспертной деятельности;

направления судебного эксперта на повторную аттестацию в случаях, предусмотренных Законом;

выявления факта или угрозы неправомерного доступа к учетной записи пользователя либо компрометации средств идентификации и аутентификации;

случаях возникновения угрозы кибербезопасности;

возникновения иных обстоятельств, временно исключающих возможность использования ЕЦС СЭД.

Временная блокировка доступа к учетной записи осуществляется на период существования обстоятельств, послуживших основанием для ее применения.

После прекращения указанных обстоятельств доступ восстанавливается на основании подтверждающих документов.

При возникновении обстоятельств, являющихся основанием для временной блокировки доступа к учетной записи, пользователь либо уполномоченный орган или Палата направляет информацию в орган судебных экспертиз в бумажной или электронной форме с приложением подтверждающих документов.

Орган судебных экспертиз незамедлительно осуществляет временную блокировку доступа к учетной записи.

В случаях возникновения угрозы кибербезопасности временная блокировка осуществляется незамедлительно.

Основаниями для прекращения доступа к ЕЦС СЭД являются:

прекращение трудовых отношений судебного эксперта органа судебной экспертизы с органом судебных экспертиз;

прекращение действия лицензии лицензиата;

выход или исключение лицензиата из Палаты, если членство в Палате является условием осуществления им судебно-экспертной деятельности;

прекращение трудовых отношений сотрудника уполномоченного органа, органа судебных экспертиз, Палаты или ее филиала либо прекращение выполнения им функций, для осуществления которых был предоставлен доступ;

прекращение договорных или иных оснований для осуществления сопровождения и системно-технического обслуживания ЕЦС СЭД.

Уполномоченный орган или Палата, по инициативе которых пользователю был предоставлен доступ к ЕЦС СЭД, не позднее трех рабочих дней со дня возникновения основания для прекращения доступа направляет соответствующую информацию в орган судебных экспертиз.

Орган судебных экспертиз в течение двух рабочих дней со дня получения информации прекращает доступ пользователя к ЕЦС СЭД, в том числе экспертов и сотрудников органа судебных экспертиз при наступлении соответствующих оснований.

Указывается, что пользователи не допускают раскрытия и распространения сведений, содержащихся в ЕЦС СЭД, за исключением случаев, предусмотренных законами РК.

Приказ вводится в действие с 1 января 2027 года.