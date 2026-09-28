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События

"Каждый солдат должен чувствовать себя в безопасности": новый министр обозначил приоритеты армии Казахстана

Айдос Мырзахметов, министр обороны РК, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 16:42 Фото: gov.kz
28 сентября 2026 года министр обороны Казахстана Айдос Мырзахметов провел первое рабочее совещание с руководящим составом Министерства обороны, на котором определил ключевые задачи по дальнейшему развитию и реформированию Вооруженных сил, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным оборонного ведомства, основной акцент будет сделан на повышении реальной боевой готовности войск, совершенствовании системы управления, повышении качества боевой подготовки и развитии вооружения и военной техники.

Также важной составляющей преобразований определено укрепление морального и боевого духа военнослужащих.

"Командирам поставлены задачи по формированию здорового морально-психологического климата в воинских коллективах, повышению качества воспитательной работы, улучшению условий службы и быта личного состава. Особое внимание должно уделяться обеспечению безопасности воинской службы, предупреждению и жесткому пресечению неуставных взаимоотношений".Пресс-служба МО РК

Особо министр подчеркнул необходимость пересмотра подходов к подготовке военнослужащих.

Обучение, по его словам, должно максимально соответствовать современным условиям ведения боевых действий, основываться на практическом опыте, анализе современных конфликтов и учитывать новые способы применения беспилотных систем, средств радиоэлектронной борьбы, разведки, связи и других технологий.

Кроме того, особое внимание уделено подготовке подразделений к выполнению задач по предназначению. Командирам поручено обеспечить высокий уровень выучки личного состава, слаженность подразделений и постоянную готовность к действиям в различных условиях.

Отдельным направлением реформирования станет совершенствование системы управления войсками:

"Предусматривается дальнейшая цифровизация процессов, сокращение избыточных административных процедур, отчетности и совещаний, не имеющих практической ценности. Высвобождаемые ресурсы должны направляться непосредственно на повышение боеспособности войск".

Продолжится работа по совершенствованию материально-технического обеспечения армии. При этом закупки и распределение ресурсов должны осуществляться исходя из реальных потребностей войск и приоритетов боевой подготовки. Министр поручил обеспечить рациональное и эффективное использование бюджетных средств, исключить неэффективные расходы и повысить прозрачность принимаемых решений.

"Армия должна развиваться не ради отчетных показателей и показных мероприятий. Каждый процесс, каждое решение и каждый выделенный ресурс должны иметь практический результат и быть направлены на повышение боеспособности Вооруженных сил. Каждый солдат должен чувствовать себя в безопасности".Айдос Мырзахметов

В ходе совещания также рассмотрен ход комплексной проверки деятельности Министерства обороны, проводимой по распоряжению главы государства. Руководителям структурных подразделений поручено обеспечить комиссии необходимое содействие и предоставить всю требуемую информацию.

Айдос Мырзахметов был назначен министром обороны РК 27 сентября 2026 года. Кадровые перестановки в руководстве оборонного ведомства произошли после трагической гибели 14 военнослужащих во время учений в Мангистау на Каспийском море. Предыдущий глава министерства, Даурен Косанов, был освобожден от занимаемой должности.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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