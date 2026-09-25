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Право

Правила аттестации судебных экспертов изменились в РК

Нотариус, нотариусы, нотариат, нотариальная контора, нотариальное лицо, подписание документа, подписание документов, документы, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2026 15:57 Фото: freepik
Министр юстиции приказом от 21 сентября 2026 года внес изменения в Правила аттестации судебных экспертов, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что эксперты органа судебных экспертиз, находившиеся в отпуске по уходу за ребенком, подлежат аттестации, но не ранее, чем через три месяца и не позднее шести месяцев после выхода на службу.

Частные судебные эксперты, действие лицензии которых приостановлено более трех лет, также подлежат аттестации, но не ранее, чем через три месяца и не позднее шести месяцев со дня возобновления действия лицензии.

Предусмотрено, что ЦСЭ уведомляет Оператора и эксперта органа судебной экспертизы, частного судебного эксперта, подлежащих аттестации, о проведении аттестации, не позднее 30 календарных дней до начала ее проведения.

Список экспертов, подлежащих аттестации, формируется ЦСЭ и направляет ее Оператору.

Решение о проведении внеочередной аттестации частных судебных экспертов принимается уполномоченным органом в сфере судебно-экспертной деятельности, а экспертов органа судебной экспертизы – руководителем ЦСЭ.

Кроме того, изменен ряд других приказов по вопросам проведения судебных экспертиз.

Приказ вводится в действие после внесения соответствующих изменений в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовно-процессуальный кодекс РК.

Ранее мы рассказали, что изменились правила ведения реестра независимых экспертов МСЭ.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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