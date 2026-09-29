У Министерства промышленности изменился ряд функций

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Правительство постановлением от 25 сентября 2026 года внесло изменения и дополнения в Положение о Министерстве промышленности и строительства Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что одним из прав министерства является: запрашивать и получать от государственных органов, должностных лиц иных организаций и физических лиц информацию, необходимую для осуществления функций, возложенных на министерство, с соблюдением установленных законами РК требований к разглашению сведений, составляющих коммерческую и иную охраняемую законом тайну. Ведомству добавили несколько новых функций: разработка и утверждение перечня, условий и порядка предоставления мер государственной поддержки промышленным кластерам вокруг системообразующих предприятий;

формирование оценки баланса производственных мощностей;

разработка и утверждение методики оценки баланса производственных мощностей;

утверждение порядка проведения мониторинга выполнения условий договоров об осуществлении деятельности на территориях специальных экономических и индустриальных зон;

согласование отраслевого планирования индустриальных зон;

участие в формировании и реализации государственной инвестиционной политики;

взаимодействие с инвесторами и иными заинтересованными государственными органами;

мониторинг реализации инвестиционных проектов и оценка их эффективности. Кроме того, у министерства изменился ряд функций: формирование потребности рынка труда в признании профессиональных квалификаций с учетом актуальности профессий в текущем и будущем периодах по согласованию с местными исполнительными органами столицы, областей и городов республиканского значения;

осуществление совместно с государственными органами, ответственными за реализацию промышленно-инновационных проектов, местными исполнительными органами столицы, областей и городов республиканского значения общей координации по единой карте индустриализации;

разработка и утверждение правил формирования и ведения реестра промышленных кластеров;

разработка и утверждение правил предоставления мер государственного стимулирования промышленности в развитии промышленных кластеров;

разработка и утверждение правил конкурсного отбора промышленных кластеров;

разработка и утверждение правил разработки, согласования, утверждения, реализации и мониторинга программ развития внутристрановой ценности и их типовой формы;

предоставление с привлечением национального института развития в области развития промышленности мер государственного стимулирования промышленности в развитии промышленных кластеров;

разработка и утверждение правил проведения экспертизы по определению страны происхождения товара, выдаче акта экспертизы о происхождении товара и отмене его действия;

заключение на добровольной основе соглашения в области энергосбережения и повышения энергоэффективности с местным исполнительным органом столицы, области, города республиканского значения и субъектом государственного энергетического реестра, потребляющим энергетические ресурсы в объеме 100 тысяч и более тонн условного топлива в год;

согласование положительного заключения местного исполнительного органа столицы, области, города республиканского значения об отсутствии или малозначительности полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки при проектировании и строительстве населенных пунктов, промышленных комплексов и (или) других хозяйственных объектов;

согласование разрешения местного исполнительного органа столицы, области, города республиканского значения на застройку территорий залегания полезных ископаемых;

согласование правил формирования архитектурного облика и градостроительного планирования столицы, городов республиканского значения и городов областного значения с особым статусом в соответствии с законом «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» и иными нормативными правовыми актами РК в области архитектуры, градостроительства и строительства;

осуществление координации деятельности местных исполнительных органов столицы, областей, городов республиканского значения при управлении, эксплуатации и развитии систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов, находящихся в коммунальной собственности;

осуществление координации местных исполнительных органов столицы, областей, городов республиканского значения при субсидировании затрат организаций по водоснабжению и (или) водоотведению на погашение и обслуживание займов международных финансовых организаций, привлеченных для реализации проектов по расширению, модернизации, реконструкции, обновлению, поддержанию существующих активов и созданию новых активов в населенных пунктах;

осуществление координации местных исполнительных органов столицы, областей, городов республиканского значения при субсидировании затрат организаций по водоснабжению и (или) водоотведению на погашение и обслуживание облигационных займов, привлеченных для реализации проектов строительства и реконструкции комплексов очистных сооружений сточных вод;

формирование и ведение реестра промышленных кластеров. Уточнено, что первый руководитель, помимо прочего, представляет министерство в Курултае, государственных органах и иных организациях. Постановление введено в действие с 25 сентября.



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