Министерству внутренних дел добавили новые функции

Фото: Zakon.kz

Постановлением правительства от 24 сентября 2026 года внесены дополнения в Положение о Министерстве внутренних дел Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, в положении добавлены функции министерства: разрабатывает и утверждает порядок проведения оперативно-профилактических мероприятий органами внутренних дел Республики Казахстан;

утверждает правила и методы определения профессиональных компетенций, ключевых показателей и расчета показателя конкурентоспособности (цифрового рейтинга) военнослужащего органов внутренних дел РК;

утверждает перечень воинских должностей, при назначении на которые в отношении военнослужащих и лиц гражданского персонала (работников) проводится проверка с применением психофизиологического и полиграфологического исследований. Постановление вводится в действие с 9 октября 2026 года.

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