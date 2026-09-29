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Право

Министерству внутренних дел добавили новые функции

МВД РК, Министерство внутренних дел РК, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 11:20 Фото: Zakon.kz
Постановлением правительства от 24 сентября 2026 года внесены дополнения в Положение о Министерстве внутренних дел Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, в положении добавлены функции министерства:

  • разрабатывает и утверждает порядок проведения оперативно-профилактических мероприятий органами внутренних дел Республики Казахстан;
  • утверждает правила и методы определения профессиональных компетенций, ключевых показателей и расчета показателя конкурентоспособности (цифрового рейтинга) военнослужащего органов внутренних дел РК;
  • утверждает перечень воинских должностей, при назначении на которые в отношении военнослужащих и лиц гражданского персонала (работников) проводится проверка с применением психофизиологического и полиграфологического исследований.

Постановление вводится в действие с 9 октября 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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