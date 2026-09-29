Что нужно знать алматинским водителям о движении по улице Саина

На ул. Саина в Алматы отменили выделенку для автобусов, но сама полоса и разметка остались. В акимате города разъяснили причину и ответили на вопрос, можно ли сейчас заезжать на эту полосу автомобилям, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в акимате 29 сентября 2026 года, на данный момент пилотный вариант с автобусной линией на улице Саина завершен. Сейчас эта полоса открыта для всех видов транспорта.

Что касается заезда и выезда со дворов, то это обеспечено соответствующей разметкой.

"Есть разрывы. Мы все это обследовали. Вместе с тем сплошная линия нанесена для обеспечения упорядоченного движения и исключения хаотичного передвижения стратегических средств . Заодно это снижает конфликтные точки и способствует снижению аварийности", – объяснили причину оставленной сплошной полосы в акимате.

При этом там заверили, что камеры на том участке не фиксируют проезд по бывшей автобусной полосе.

"Мы понимаем переживания автовладельцев. Камеры не фиксируют нарушения. Но вместе с тем мы просим соблюдать дорожную разметку и правила дорожного движения", – добавили в акимате.

С 20 июня в Алматы на ул. Саина, на участке от пр. Рыскулова до ул. Мустафина, в пилотном режиме функционировала выделенная полоса для общественного транспорта. Водители через некоторое время стали жаловаться на усилившиеся там пробки. Власти проанализировали обращения и жалобы и приняли меры. Позже на отрезке от ул. Рыскулова до ул. Толе би снизили скорость и "перерезали" полосы. А 27 августа стало известно, что проект по организации выделенной полосы для автобусов на ул. Саина завершают. Но лишь с той целью, чтобы развить выделенные полосы не как отдельные участки, а как взаимосвязанную систему, обеспечивающую приоритет общественного транспорта на ключевых магистралях города. Улица Саина рассматривается как часть комплексной схемы, предусматривающей кольцевой маршрут по направлениям пр. аль-Фараби – ул. Саина – пр. Рыскулова – Восточная объездная дорога, на котором общественному транспорту будет обеспечен приоритет.