Приглашение на въезд в РК иностранцев и выдача виз: что изменилось

Совместным приказом министра иностранных дел и министра внутренних дел внесены изменения в Правила оформления приглашений, согласования приглашений на въезд иностранцев и лиц без гражданства в РК, выдачи, аннулирования, восстановления виз РК, а также продления их сроков, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что территориальные органы полиции (ТОП МВД РК), МИД РК и загранучреждения обеспечивают внесение данных в цифровую систему мониторинга оказания государственных услуг о стадии оказания государственной услуги.

Приглашающая сторона для оформления приглашения представляет в ТОП МВД РК либо через НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по месту своей регистрации ходатайство и следующие документы, необходимые для оказания госуслуги "Прием и согласование приглашений принимающих лиц по выдаче виз РК":

для оформления приглашения по частным делам:

документ, удостоверяющий личность (для сверки);

заполненную в двух экземплярах таблицу по форме;

документ, подтверждающий уплату государственной пошлины при обращении в Государственную корпорацию (в случае уплаты государственной пошлины через платежный шлюз "цифрового правительства" (ПШЦП) предоставление данного документа не требуется);

для оформления приглашения юридического лица либо индивидуального предпринимателя:

заполненную в двух экземплярах таблицу по форме;

документ, подтверждающий уплату государственной пошлины при обращении в Государственную корпорацию (в случае уплаты государственной пошлины через ПШЦП предоставление данного документа не требуется);

документ, подтверждающий полномочия представителя.

Работник Государственной корпорации при оказании государственной услуги получает письменное согласие услугополучателя на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в цифровых системах.

При приеме полного пакета документов через Государственную корпорацию или уполномоченного сотрудника ТОП МВД РК услугополучателю выдается расписка о приеме соответствующих документов.

День приема заявлений и документов не входит в срок оказания государственной услуги.

Максимально допустимое время ожидания для сдачи документов услугодателю – 30 минут, в Государственную корпорацию – 15 минут. Максимально допустимое время обслуживания услугополучателя в Государственной корпорации – 20 минут.

В случаях обнаружения ошибок или неточностей в заявлении или документах, представленных услугополучателем, их несоответствия требованиям по форме и содержанию, представления услугополучателем неполного пакета документов или документов с истекшим сроком действия работник Государственной корпорации или уполномоченный сотрудник ТОП МВД РК принимают заявление посредством цифрового листа ожидания.

Представленные услугополучателем документы (в том числе оригиналы) подлежат возврату услугополучателю без их принятия на хранение услугодателем. При этом услугополучателю устанавливается разумный срок для устранения выявленных недостатков, который не включается в общий срок оказания государственной услуги и не должен превышать его.

В случае устранения недостатков днем приема заявления или документов считается день первоначального обращения услугополучателя. Течение срока оказания государственной услуги возобновляется с момента устранения выявленных недостатков.

В случае неустранения выявленных недостатков в установленный срок, а также представления услугополучателем неполного пакета документов или документов с истекшим сроком действия, работник Государственной корпорации или уполномоченный сотрудник ТОП МВД РК отказывает в приеме заявления и выдает расписку об отказе в приеме документов на оформление приглашения.

Также говорится, что уполномоченные сотрудники ТОП МВД РК, МИД РК и загранучреждений в день поступления документов о приглашении и выдачу визы, в том числе за восстановление и продление срока ее действия, осуществляют их прием и регистрацию.

В случаях обнаружения ошибок или неточностей в заявлении или документах, представленных услугополучателем, их несоответствия требованиям по форме и содержанию, представления услугополучателем неполного пакета документов или документов с истекшим сроком действия уполномоченные сотрудники ТОП МВД РК, МИД РК и загранучреждений принимают заявление посредством цифрового листа ожидания.

Представленные услугополучателем документы (в том числе оригиналы) подлежат возврату без их принятия на хранение услугодателем. При этом услугополучателю устанавливается разумный срок для устранения выявленных недостатков, который не включается в общий срок оказания государственной услуги и не должен превышать его.

В случае устранения недостатков днем приема заявления или документов считается день первоначального обращения услугополучателя. Течение срока оказания государственной услуги возобновляется с момента устранения выявленных недостатков.

В случае неустранения выявленных недостатков в установленный срок услугодатель отказывает в приеме заявления и документов и направляет услугополучателю мотивированный ответ с указанием причин отказа.

В случае представления услугополучателем полного пакета документов уполномоченные сотрудники ТОП МВД РК, МИД РК и загранучреждений выдают расписку о приеме соответствующих документов и направляют поступившие документы услугополучателя в день их поступления на согласование в КНБ РК.

После получения ответа КНБ РК уполномоченные сотрудники ТОП МВД РК, МИД РК и загранучреждений в течение одного рабочего дня со дня его поступления в обработку осуществляют выдачу визы соответствующей категории либо отказ в выдаче визы.

В процессе оформления электронной визы на ВМП электронная виза формируется на основании данных, указанных в приглашении приглашающей стороны.

После уплаты консульского сбора через ПШЦП оформленная виза поступает в "личный кабинет" услугополучателя. Услугополучатель перед оформлением электронной визы сверяет и подтверждает соответствие информации, указанной в приглашении, с паспортными данными.

Указывается, что визовые документы, в том числе вербальные ноты и ходатайства, согласовываются посредством ЕЦС "Беркут". Визы категории "С11" и визы для выезда с территории РК согласовываются путем внесения в ЕЦС "Беркут".

КНБ РК обеспечивает согласование оформления виз в течение 3 рабочих дней, в случае необходимости указанный срок может продлеваться до 30 календарных дней.

Виза, данные которой отсутствуют в ЕЦС "Беркут", считается недействительной. В случае сбоя в работе ЕЦС "Беркут" визовая наклейка заполняется вручную, а данные о выданных визах вносятся в ЕЦС "Беркут" по мере ее восстановления. Одновременно уполномоченный сотрудник выдает заявителю заверенное печатью письменное подтверждение о выдаче такой визы на фирменном бланке.

Учет выдаваемых виз производится постоянно в ЕЦС "Беркут".

МИД РК, МВД РК и КНБ РК формируют в ЕЦС "Беркут" единые статистические данные по оформляемым, выданным и согласованным визам.

Кроме того, в новой редакции изложены:

Перечень основных требований к оказанию государственной услуги "Прием и согласование приглашений принимающих лиц по выдаче виз Республики Казахстан".

Перечень основных требований к оказанию государственной услуги "Выдача, восстановление или продление на территории РК иностранцам и лицам без гражданства виз на право выезда из Республики Казахстан и въезда в Республику Казахстан".

Также добавлена Расписка о принятии заявления посредством цифрового листа ожидания.

Приказ вводится в действие с 28 сентября 2026 года.