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Право

Обновлены правила присвоения наименований аэропортам, вокзалам и другим объектам

Аэропорт в Астане, аэропорт Астаны, международный аэропорт Нурсултан Назарбаев, международный аэропорт в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 14:08 Фото: Zakon.kz
Постановлением правительства от 24 сентября 2026 года утверждены Правила присвоения наименования аэропортам, портам, железнодорожным вокзалам, станциям метрополитена т ж/д, автовокзалам, физико-географическим и другим объектам госсобственности в РК, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что при присвоении наименования и переименовании объектов, а также уточнении и изменении транскрипции их наименований и присвоении собственных имен лиц государственным юридическим лицам, юридическим лицам с участием государства, должны учитываться следующие требования:

  • учет исторических, географических, природных и культурных особенностей;
  • соответствие нормам литературного языка и орфографии;
  • переименование, изменение присвоенного собственного имени лица не ранее 10 лет со дня наименования, присвоения (изменения) имени;
  • присвоение собственных имен выдающихся государственных и общественных деятелей, деятелей науки, культуры и других лиц, имеющих заслуги перед РК и мировым сообществом, не ранее пяти лет со дня их смерти, за исключением случаев присвоения имен личностей, проявивших героизм и отвагу, внесших особо значимый вклад в укрепление Независимости государства;
  • руководствование перечнем "Тарихи тұлғалар", утвержденным Республиканской ономастической комиссией.

Указывается, что при присвоении собственных имен объектам казахские фамилии, имена, отчества, а также традиционные, исторически сложившиеся казахские имена излагаются на государственном языке.

Для присвоения наименования объектам, а также переименования, уточнения и изменения транскрипции их наименований и присвоения собственных имен лиц государственным юридическим лицам, юридическим лицам с участием государства, в уполномоченный орган в области ономастики предоставляются следующие документы:

  • ходатайство центральных государственных органов, местных исполнительных органов столицы, областей и городов республиканского значения;
  • совместное решение местных представительных и исполнительных органов столицы, областей и городов республиканского значения о присвоении наименования и переименовании объекта, а также об уточнении и изменении транскрипции их наименования и присвоении собственных имен лиц государственным юридическим лицам, юридическим лицам с участием государства, за исключением объектов, находящихся в ведении центральных государственных органов;
  • протокол собрания коллектива юридического лица по присвоению наименования и переименованию объектов, а также уточнению и изменению транскрипции их наименований и присвоению собственных имен лиц государственным юридическим лицам, юридическим лицам с участием государства, за исключением физико-географических объектов;
  • письмо-предложение первого руководителя объекта о присвоении наименования и переименовании объекта, а также уточнении и изменении транскрипции их наименований и присвоении собственных имен лиц государственным юридическим лицам, юридическим лицам с участием государства, за исключением физико-географических объектов;
  • справочные материалы о присвоении наименования и переименовании объектов, а также уточнении и изменении транскрипции их наименований (сведения, архивные и другие данные);
  • биографические данные лица, имя которого предлагается присвоить объекту (переименовать), государственному юридическому лицу, юридическому лицу с участием государства, с учетом требований и приложением справочных материалов;
  • сведения об источниках финансирования по присвоению наименования и переименованию объекта, а также уточнению и изменению транскрипции его наименования и присвоению собственных имен лиц государственным юридическим лицам, юридическим лицам с участием государства.

Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней направляет соответствующие документы на рассмотрение Комиссии.

После рассмотрения поступивших документов Комиссия в течение 10 рабочих дней направляет в уполномоченный орган заключение по присвоению наименования объектам, а также переименованию, уточнению и изменению транскрипции их наименований и присвоению собственных имен лиц государственным юридическим лицам, юридическим лицам с участием государства.

Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней направляет заключения Комиссии в центральные государственные органы, местные исполнительные органы столицы, областей и городов республиканского значения.

В случае получения положительного заключения Комиссии центральные государственные органы, местные исполнительные органы вносят в правительство РК проект постановления по присвоению наименования объектам с приложением заключения Комиссии.

Присвоение наименования объектам осуществляется постановлением правительства РК на основании заключения Комиссии.

В случае получения положительного заключения Комиссии центральные государственные органы, местные исполнительные органы в пределах своих полномочий принимают решение о присвоении наименований, переименовании, уточнении и изменении транскрипции их наименований и присвоении собственных имен лиц государственным юридическим лицам, юридическим лицам с участием государства.

Постановление вводится в действие с 9 октября 2026 года.

При этом ранее действовавшие правила утрачивают силу.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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