Установлены размеры годовой ставки вознаграждения по договору лизинга
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Приказом министра промышленности и строительства от 24 сентября 2026 года установлены размеры годовой эффективной ставки вознаграждения по договору лизинга и иных платежей, сообщает Zakon.kz.
В частности, установлены:
размеры годовой эффективной ставки вознаграждения по договору лизинга:
- не более 36% годовых – по договору лизинга, стоимость предмета лизинга по которому не превышает 20 миллионов тенге включительно;
- не более 46% годовых – по договору лизинга, стоимость предмета лизинга по которому превышает 20 миллионов тенге.
- не более 35% годовых – по договору лизинга, по которым в качестве лизингодателя выступает банк.
Также установлены размеры иных платежей по договору финансового лизинга.
Приказ вводится в действие с 9 октября 2026 года.
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