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Право

Установлены размеры годовой ставки вознаграждения по договору лизинга

Деньги, тенге, калькулятор, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 14:27 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Приказом министра промышленности и строительства от 24 сентября 2026 года установлены размеры годовой эффективной ставки вознаграждения по договору лизинга и иных платежей, сообщает Zakon.kz.

В частности, установлены:

размеры годовой эффективной ставки вознаграждения по договору лизинга:

  • не более 36% годовых – по договору лизинга, стоимость предмета лизинга по которому не превышает 20 миллионов тенге включительно;
  • не более 46% годовых – по договору лизинга, стоимость предмета лизинга по которому превышает 20 миллионов тенге.
  • не более 35% годовых – по договору лизинга, по которым в качестве лизингодателя выступает банк.

Также установлены размеры иных платежей по договору финансового лизинга.

Приказ вводится в действие с 9 октября 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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