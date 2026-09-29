В Алматы начал действовать запрет проезда на Шымбулак для электромобилей

Опубликовано Решение внеочередной сессии маслихата города Алматы от 18 сентября 2026 года о введении ограничения на въезд транспортных средств на особо охраняемую природную территорию, сообщает Zakon.kz.

"Ограничить въезд транспортных средств на особо охраняемую природную зону урочища Шымбулак, кроме транспортных средств на электрическом двигателе (электромобили), специальной техники и транспортных средств коммунальных, оперативных и экстренных служб, а также транспортных средств, принадлежащих физическим лицам, проживающим в данной зоне", – говорится в документе.

При этом подчеркивается, что в выходные и праздничные дни указанное ограничение распространяется также на электромобили. То есть проезд в эту зону им запрещен в эти дни.

Решение вводится в действие с 28 сентября 2026 года.

Ранее сообщалось, что ограничения вводятся для снижения транспортной и антропогенной нагрузки на особо охраняемую природную территорию.