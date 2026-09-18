На "Шымбулак" в выходные не пустят даже электромобили: в Алматы приняли новое решение

Сегодня, 18 сентября 2026 года, депутаты маслихата Алматы поддержали проект решения об ограничении въезда транспорта на особо охраняемые природные территории регионального природного парка "Медеу" и урочища "Шымбулак", сообщает Zakon.kz.

Известно, что проект на сессии представил заместитель руководителя Управления экологии и окружающей среды Алматы Аршат Бахтыгереев.

По его словам, ограничения вводятся для снижения транспортной и антропогенной нагрузки на особо охраняемую природную территорию.

Необходимость нового порядка возникла после постановления Конституционного суда от 12 июня 2026 года. Суд признал прежнее ограничение, установленное постановлением акимата 2016 года, не соответствующим Конституции, указав, что такие решения относятся к компетенции маслихата и должны учитывать права жителей.

"Мы предлагаем не просто сохранить прежний порядок, а установить законный механизм регулирования транспортной нагрузки с учетом экологической ситуации, требований законодательства и прав жителей". Аршат Бахтыгереев

По данным управления, через контрольно-пропускной пункт ежедневно проезжает порядка 700 автомобилей. За восемь месяцев 2026 года зафиксировано 179 024 проезда, тогда как за весь 2022 год – 76 606.

Так, принятое решение предусматривает ограничение въезда автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

"Для электромобилей установлен отдельный режим: в будние дни въезд будет разрешен, а в выходные и праздничные дни ограничение будет распространяться на все транспортные средства". Пресс-служба акимата Алматы

При этом, уточнили специалисты, новый порядок учитывает интересы жителей, а также работу экстренных, оперативных, коммунальных и специальных служб. Здесь находятся 48 частных домов, служебно-жилые здания "Казгидромета" и "Казселезащиты", а также объекты урочища Туюк-Су.

Стоит отметить, что с 24 июля по 30 ноября 2026 года на автомобильной дороге Медеу – Туюк-Су будут проводиться плановые работы по модернизации инженерной инфраструктуры.