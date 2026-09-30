Правительство поменяло правила мониторинга продовольственной безопасности

Правительство Казахстана постановлением от 25 сентября 2026 года внесло поправки в Правила проведения мониторинга состояния продовольственной безопасности, сообщает Zakon.kz.

В документе говорится, что местные исполнительные органы районного уровня осуществляют сбор данных по объему запасов основных продовольственных товаров у сельскохозяйственных предприятий, крестьянских или фермерских хозяйств, хлебоприемных пунктов и элеваторов, торговых точек и ежегодно, по итогам года за 15 календарных дней до конца третьего квартала, представляют их в местные исполнительные органы столицы, областей и городов республиканского значения.

В свою очередь местные исполнительные органы столицы, областей и городов республиканского значения представляют информацию об объеме запасов основных продовольственных товаров в столице, области, городе республиканского значения за 10 календарных дней до конца третьего квартала в уполномоченный орган.

Также уточнено, что результаты мониторинга состояния продовольственной безопасности уполномоченный орган ежегодно, до конца третьего квартала, размещает на своем интернет-ресурсе.

Постановление введено в действие с 25 сентября.

Мы рассказывали, сколько зерна экспортирует Казахстан в 2026 году.