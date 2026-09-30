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Право

Обновлен стандарт оказания медпомощи детям и молодежи

Врач, врачи, доктор, доктора, прием у врача, осмотр врача, осмотр у врача, пациент, пациенты, больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2026 13:57 Фото: Zakon.kz
Приказом министра здравоохранения от 24 сентября 2026 года внесены изменения в стандарт организации оказания медицинской помощи по охране репродуктивного и психического здоровья несовершеннолетних в возрасте от 10 до 18 лет и молодежи, сообщает Zakon.kz.

В частности, стандарт изложен в новой редакции.

Субъектами здравоохранения, предоставляющими конфиденциальную комплексную помощь по охране репродуктивного и психического здоровья несовершеннолетним в возрасте от 10 до 18 лет и молодежи, включающую медицинские, психосоциальные и юридические услуги, являются молодежные центры здоровья.

Медицинская помощь по охране репродуктивного и психического здоровья несовершеннолетних и молодежи оказывается:

  • на районном уровне: молодежный центр здоровья, создаваемый в районном центре в составе районной или многопрофильной центральной районной больницы;
  • на городском уровне: молодежный центр здоровья, создаваемый на базе городских поликлиник или самостоятельной организации, не менее одного в каждом районе, входящем в административно-территориальную единицу города, а также городов областного значения.

В Молодежных центрах здоровья (МЦЗ) предусматриваются:

  • регистратура;
  • лечебно-диагностическая служба (смотровой кабинет, кабинеты приема специалистов);
  • социально-психологическая служба (кабинеты приема специалистов);
  • зал для проведения тренингов и обучения.

Медицинская помощь по охране репродуктивного и психического здоровья в МЦЗ оказывается в рамках обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

Медицинская помощь по охране репродуктивного и психического здоровья несовершеннолетним и молодежи предусматривает следующие задачи:

  • формирование навыков ведения здорового образа жизни, ответственного и осознанного поведения;
  • оказание консультативной, лечебно-диагностической, психологической помощи, а также психосоциальные и юридические услуги по охране репродуктивного и психического здоровья;
  • проведение информационно-разъяснительной работы среди несовершеннолетних в возрасте от десяти до восемнадцати лет и молодежи, их родителей и педагогов по вопросам пропаганды здорового образа жизни, охраны репродуктивного и психического здоровья, в том числе профилактики ранней половой жизни, планирования семьи, использования контрацептивных средств, предупреждения нежелательной беременности, профилактики суицидов;
  • проведение экспертизы временной нетрудоспособности;
  • оказание доврачебной и неотложной медицинской помощи;
  • оказание медицинской помощи жертвам жестокого обращения, а также сексуального, физического и психологического насилия;
  • правовое просвещение, оказание информационно-правовой помощи, консультирование и социально-правовая защита по вопросам медицинского обслуживания, прав в области охраны здоровья, а также в случаях сексуального насилия;
  • проведение профилактических мероприятий и консультирования по рискованным формам поведения;
  • координация, мониторинг, анализ организационной, учебно-методической, профилактической деятельности и развития сети МЦЗ.

Организации здравоохранения, оказывающие услуги по охране репродуктивного и психического здоровья несовершеннолетним и молодежи:

  • независимо от формы собственности осуществляют свою деятельность на основе государственной лицензии "Амбулаторно-поликлиническая помощь взрослому и детскому населению по специальностям: доврачебная, квалифицированная, консультативно-диагностическая помощь: акушерство и гинекология, терапия, педиатрия, общая врачебная практика, урология, дерматовенерология" и субъекты здравоохранения, включенных в базу данных субъектов здравоохранения, претендующих на оказание медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи или в системе ОСМС и без права передачи в аутсорсинг в другие медицинские организации медицинских, психосоциальных и юридических услуг, за исключением услуг лабораторной диагностики;
  • с диагностической целью направляют несовершеннолетних в возрасте от десяти до восемнадцати лет и молодежи на получение других медицинских услуг, входящих в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи и (или) медицинскую помощь в системе ОСМС;
  • регулярно повышают уровень квалификации специалистов, где не менее 50% от общего количества специалистов МЦЗ обучены и сертифицированы по вопросам репродуктивного и психического здоровья несовершеннолетних в возрасте от 10 до 18 лет и молодежи.

Для получения комплексной помощи несовершеннолетние в возрасте от 10 до 18 лет и молодежь обращаются в регистратуру МЦЗ, где обеспечивается:

  • раздельный прием медицинского регистратора и пациента от других лиц;
  • конфиденциальность беседы;
  • идентификация личности физического лица на основе одного из документов, удостоверяющих личность (паспорт гражданина РК, удостоверение личности гражданина РК, вид на жительство иностранца в РК, удостоверение лица без гражданства и свидетельство о рождении);
  • подтверждение права на получение медицинской помощи в системе ОСМС;
  • размещение справочной информации о режиме работы МЦЗ, графике приема специалистов и основных услугах, оказываемых МЦЗ;
  • "обратная" связь с пациентами для информирования их об изменениях в графике приема специалистов.

В МЦЗ оказывается медицинская помощь с учетом возрастных особенностей пациентов.

Приказ вводится в действие с 10 октября 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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