Обновлен стандарт оказания медпомощи детям и молодежи

Приказом министра здравоохранения от 24 сентября 2026 года внесены изменения в стандарт организации оказания медицинской помощи по охране репродуктивного и психического здоровья несовершеннолетних в возрасте от 10 до 18 лет и молодежи, сообщает Zakon.kz.

В частности, стандарт изложен в новой редакции.

Субъектами здравоохранения, предоставляющими конфиденциальную комплексную помощь по охране репродуктивного и психического здоровья несовершеннолетним в возрасте от 10 до 18 лет и молодежи, включающую медицинские, психосоциальные и юридические услуги, являются молодежные центры здоровья.

Медицинская помощь по охране репродуктивного и психического здоровья несовершеннолетних и молодежи оказывается:

на районном уровне: молодежный центр здоровья, создаваемый в районном центре в составе районной или многопрофильной центральной районной больницы;

молодежный центр здоровья, создаваемый в районном центре в составе районной или многопрофильной центральной районной больницы; на городском уровне: молодежный центр здоровья, создаваемый на базе городских поликлиник или самостоятельной организации, не менее одного в каждом районе, входящем в административно-территориальную единицу города, а также городов областного значения.

В Молодежных центрах здоровья (МЦЗ) предусматриваются:

регистратура;

лечебно-диагностическая служба (смотровой кабинет, кабинеты приема специалистов);

социально-психологическая служба (кабинеты приема специалистов);

зал для проведения тренингов и обучения.

Медицинская помощь по охране репродуктивного и психического здоровья в МЦЗ оказывается в рамках обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

Медицинская помощь по охране репродуктивного и психического здоровья несовершеннолетним и молодежи предусматривает следующие задачи:

формирование навыков ведения здорового образа жизни, ответственного и осознанного поведения;

оказание консультативной, лечебно-диагностической, психологической помощи, а также психосоциальные и юридические услуги по охране репродуктивного и психического здоровья;

проведение информационно-разъяснительной работы среди несовершеннолетних в возрасте от десяти до восемнадцати лет и молодежи, их родителей и педагогов по вопросам пропаганды здорового образа жизни, охраны репродуктивного и психического здоровья, в том числе профилактики ранней половой жизни, планирования семьи, использования контрацептивных средств, предупреждения нежелательной беременности, профилактики суицидов;

проведение экспертизы временной нетрудоспособности;

оказание доврачебной и неотложной медицинской помощи;

оказание медицинской помощи жертвам жестокого обращения, а также сексуального, физического и психологического насилия;

правовое просвещение, оказание информационно-правовой помощи, консультирование и социально-правовая защита по вопросам медицинского обслуживания, прав в области охраны здоровья, а также в случаях сексуального насилия;

проведение профилактических мероприятий и консультирования по рискованным формам поведения;

координация, мониторинг, анализ организационной, учебно-методической, профилактической деятельности и развития сети МЦЗ.

Организации здравоохранения, оказывающие услуги по охране репродуктивного и психического здоровья несовершеннолетним и молодежи:

независимо от формы собственности осуществляют свою деятельность на основе государственной лицензии "Амбулаторно-поликлиническая помощь взрослому и детскому населению по специальностям: доврачебная, квалифицированная, консультативно-диагностическая помощь: акушерство и гинекология, терапия, педиатрия, общая врачебная практика, урология, дерматовенерология" и субъекты здравоохранения, включенных в базу данных субъектов здравоохранения, претендующих на оказание медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи или в системе ОСМС и без права передачи в аутсорсинг в другие медицинские организации медицинских, психосоциальных и юридических услуг, за исключением услуг лабораторной диагностики;

с диагностической целью направляют несовершеннолетних в возрасте от десяти до восемнадцати лет и молодежи на получение других медицинских услуг, входящих в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи и (или) медицинскую помощь в системе ОСМС;

регулярно повышают уровень квалификации специалистов, где не менее 50% от общего количества специалистов МЦЗ обучены и сертифицированы по вопросам репродуктивного и психического здоровья несовершеннолетних в возрасте от 10 до 18 лет и молодежи.

Для получения комплексной помощи несовершеннолетние в возрасте от 10 до 18 лет и молодежь обращаются в регистратуру МЦЗ, где обеспечивается:

раздельный прием медицинского регистратора и пациента от других лиц;

конфиденциальность беседы;

идентификация личности физического лица на основе одного из документов, удостоверяющих личность (паспорт гражданина РК, удостоверение личности гражданина РК, вид на жительство иностранца в РК, удостоверение лица без гражданства и свидетельство о рождении);

подтверждение права на получение медицинской помощи в системе ОСМС;

размещение справочной информации о режиме работы МЦЗ, графике приема специалистов и основных услугах, оказываемых МЦЗ;

"обратная" связь с пациентами для информирования их об изменениях в графике приема специалистов.

В МЦЗ оказывается медицинская помощь с учетом возрастных особенностей пациентов.

Приказ вводится в действие с 10 октября 2026 года.