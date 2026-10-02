Как будут разрабатывать карты селевых, оползневых и лавинных опасностей

Министр науки и высшего образования приказом от 23 сентября 2026 года утвердил правила разработки и применения разномасштабных карт селевых, оползневых и лавинных опасностей и рисков, сообщает Zakon.kz.

Правила устанавливают порядок разработки и применения разномасштабных карт селевых, оползневых и лавинных опасностей и рисков (РКСОЛОР).

РКСОЛОР предназначены для первичной оценки опасностей и рисков на соответствующих территориях.

Разработка РКСОЛОР осуществляется с учетом международных стандартов, соответствующих научно-исследовательских материалов и рекогносцировочных работ, а также государственных нормативных документов в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

При разработке РКСОЛОР в качестве картографической основы используются государственные топографические карты и планы, базовые и тематические пространственные данные.

РКСОЛОР разрабатываются на основе:

результатов оценки селевой, оползневой и лавинной опасностей, представляющих собой количественные показатели опасных явлений, характеризующие их масштабность, частоту возникновения и распространенность;

результатов оценки селевых, оползневых и лавинных рисков, полученных на основе научных прогнозов возможных человеческих жертв и материального ущерба от селевых потоков, лавин и оползней.

Разработка РКСОЛОР осуществляется с применением геоинформационных систем (GIS) и технологий дистанционного зондирования Земли.

Помимо этого, при разработке РКСОЛОР учитывается влияние сейсмических воздействий, включая сейсмоиндуцированные оползни, сели и лавины, на основе данных сейсмического зонирования территории.

РКСОЛОР составляются в масштабах:

1:500 000 – 1:1 000 000 – обзорные;

1:100 000 – 1:200 000 – для регионального и территориального планирования;

1:10 000 – для планирования развития и застройки населенных пунктов, для проектирования объектов и защитных сооружений.

РКСОЛОР в масштабе 1:100 000 относятся к носителям служебной информации ограниченного распространения, которым присваивается пометка "Для служебного пользования".

На РКСОЛОР отображаются следующие данные:

вероятность превышения определенного уровня опасности (интенсивности, объема, скорости или площади воздействия) в конкретной точке или зоне;

ожидаемые параметры процессов – интенсивность селевых потоков, глубина и скорость оползневых смещений, объем и дальность выброса снежных лавин;

распределение природных факторов, способствующих развитию процессов (потенциально опасные склоновые участки, зоны аккумуляции рыхлых материалов, лавинные очаги, водосборы селевых бассейнов);

деление территории на зоны различной степени опасности (слабой, средней, сильной и очень сильной) и зоны различного уровня риска (низкого, среднего, высокого и очень высокого);

информация об инженерно-геологических, геоморфологических, геоботанических, метеорологических, гидрологических, сейсмологических и техногенных условиях, влияющих на формирование процессов;

сведения об уровнях ответственности объектов, в том числе объектов социальной и критической инфраструктуры, размещенных в зоне воздействия, для последующей оценки риска.

Разработка РКСОЛОР осуществляется в шесть этапов:

сбор и анализ исходных данных: геоморфологических, геологических, гидрологических, климатических, дистанционного зондирования и архивных данных о прошлых событиях;

идентификация опасных участков (склонов, бассейнов, лавинных очагов, зон аккумуляции материала) и параметризация протекающих на них процессов;

определение частотных и вероятностных характеристик формирующих факторов и процессов;

расчет параметров воздействия (интенсивности, объемов, скоростей, дальности распространения) для различных сценариев;

оценка вероятности превышения рассчитанных параметров в течение заданного периода времени;

создание картографических материалов, формирование тематических слоев пространственных данных и применение картографических условных знаков.

РКСОЛОР согласовываются с территориальными уполномоченными органами в сфере гражданской защиты.

РКСОЛОР утверждаются местными исполнительными органами соответствующей административно-территориальной единицы в сфере гражданской защиты в течение пятнадцати рабочих дней после завершения процедуры согласования.

Утвержденные РКСОЛОР являются официальным документом по обеспечению селевой, оползневой и лавинной безопасности и подлежат размещению на интернет-ресурсе уполномоченного органа в сфере гражданской защиты, за исключением РКСОЛОР в масштабе 1:100 000.

РКСОЛОР используются при планировании мероприятий для предупреждения и ликвидации последствий селей, лавин и оползней местными исполнительными органами и уполномоченным органом в сфере гражданской защиты, в том числе при:

планировании мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

разработке планов защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

реализации инженерно-защитных мероприятий;

территориальном планировании и размещении объектов.

Утвержденные РКСОЛОР подлежат учету субъектами архитектурной, градостроительной и строительной деятельности при разработке проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий и сооружений.

Приказ вводится в действие с 11 октября.