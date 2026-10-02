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Право

Как будут разрабатывать карты селевых, оползневых и лавинных опасностей

Горы, горная местность, лавина, лавины, лавиноопасные районы, лавиноопасный район, лавиноопасный участок, лавиноопасные участки, опасность схода лавины, опасность схода лавин, сход лавины, сход лавин, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 09:14 Фото: pixabay
Министр науки и высшего образования приказом от 23 сентября 2026 года утвердил правила разработки и применения разномасштабных карт селевых, оползневых и лавинных опасностей и рисков, сообщает Zakon.kz.

Правила устанавливают порядок разработки и применения разномасштабных карт селевых, оползневых и лавинных опасностей и рисков (РКСОЛОР).

РКСОЛОР предназначены для первичной оценки опасностей и рисков на соответствующих территориях.

Разработка РКСОЛОР осуществляется с учетом международных стандартов, соответствующих научно-исследовательских материалов и рекогносцировочных работ, а также государственных нормативных документов в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

При разработке РКСОЛОР в качестве картографической основы используются государственные топографические карты и планы, базовые и тематические пространственные данные.

РКСОЛОР разрабатываются на основе:

  • результатов оценки селевой, оползневой и лавинной опасностей, представляющих собой количественные показатели опасных явлений, характеризующие их масштабность, частоту возникновения и распространенность;
  • результатов оценки селевых, оползневых и лавинных рисков, полученных на основе научных прогнозов возможных человеческих жертв и материального ущерба от селевых потоков, лавин и оползней.

Разработка РКСОЛОР осуществляется с применением геоинформационных систем (GIS) и технологий дистанционного зондирования Земли.

Помимо этого, при разработке РКСОЛОР учитывается влияние сейсмических воздействий, включая сейсмоиндуцированные оползни, сели и лавины, на основе данных сейсмического зонирования территории.

РКСОЛОР составляются в масштабах:

  • 1:500 000 – 1:1 000 000 – обзорные;
  • 1:100 000 – 1:200 000 – для регионального и территориального планирования;
  • 1:10 000 – для планирования развития и застройки населенных пунктов, для проектирования объектов и защитных сооружений.

РКСОЛОР в масштабе 1:100 000 относятся к носителям служебной информации ограниченного распространения, которым присваивается пометка "Для служебного пользования".

На РКСОЛОР отображаются следующие данные:

  • вероятность превышения определенного уровня опасности (интенсивности, объема, скорости или площади воздействия) в конкретной точке или зоне;
  • ожидаемые параметры процессов – интенсивность селевых потоков, глубина и скорость оползневых смещений, объем и дальность выброса снежных лавин;
  • распределение природных факторов, способствующих развитию процессов (потенциально опасные склоновые участки, зоны аккумуляции рыхлых материалов, лавинные очаги, водосборы селевых бассейнов);
  • деление территории на зоны различной степени опасности (слабой, средней, сильной и очень сильной) и зоны различного уровня риска (низкого, среднего, высокого и очень высокого);
  • информация об инженерно-геологических, геоморфологических, геоботанических, метеорологических, гидрологических, сейсмологических и техногенных условиях, влияющих на формирование процессов;
  • сведения об уровнях ответственности объектов, в том числе объектов социальной и критической инфраструктуры, размещенных в зоне воздействия, для последующей оценки риска.

Разработка РКСОЛОР осуществляется в шесть этапов:

  • сбор и анализ исходных данных: геоморфологических, геологических, гидрологических, климатических, дистанционного зондирования и архивных данных о прошлых событиях;
  • идентификация опасных участков (склонов, бассейнов, лавинных очагов, зон аккумуляции материала) и параметризация протекающих на них процессов;
  • определение частотных и вероятностных характеристик формирующих факторов и процессов;
  • расчет параметров воздействия (интенсивности, объемов, скоростей, дальности распространения) для различных сценариев;
  • оценка вероятности превышения рассчитанных параметров в течение заданного периода времени;
  • создание картографических материалов, формирование тематических слоев пространственных данных и применение картографических условных знаков.

РКСОЛОР согласовываются с территориальными уполномоченными органами в сфере гражданской защиты.

РКСОЛОР утверждаются местными исполнительными органами соответствующей административно-территориальной единицы в сфере гражданской защиты в течение пятнадцати рабочих дней после завершения процедуры согласования.

Утвержденные РКСОЛОР являются официальным документом по обеспечению селевой, оползневой и лавинной безопасности и подлежат размещению на интернет-ресурсе уполномоченного органа в сфере гражданской защиты, за исключением РКСОЛОР в масштабе 1:100 000.

РКСОЛОР используются при планировании мероприятий для предупреждения и ликвидации последствий селей, лавин и оползней местными исполнительными органами и уполномоченным органом в сфере гражданской защиты, в том числе при:

  • планировании мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
  • разработке планов защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
  • реализации инженерно-защитных мероприятий;
  • территориальном планировании и размещении объектов.

Утвержденные РКСОЛОР подлежат учету субъектами архитектурной, градостроительной и строительной деятельности при разработке проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий и сооружений.

Приказ вводится в действие с 11 октября.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Обозреватель отдела "Право"
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