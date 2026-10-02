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Общество

Суд отказался возвращать 27 млн тенге обманутым клиентам юриста: названа причина

Тенге, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество , фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 10:07 Фото: Zakon.kz
Двое казахстанцев передали юристу 27 млн тенге в качестве взятки, но стали жертвами мошенничества. Однако деньги им не вернули. В Кассационном суде 2 октября 2026 года рассказали, почему, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенной информации, при оказании юридических услуг адвокат получила от двух человек 7 млн и 20 млн тенге якобы для передачи должностным лицам за положительное решение их вопросов. Но она не собиралась передавать деньги и присвоила их.

Суд первой инстанции осудил юриста за мошенничество в особо крупном размере и подстрекательство к даче взятки к 7 годам лишения свободы, а также взыскал в пользу двух ее клиентов причиненный материальный ущерб.

Апелляционная инстанция оставила приговор без изменения.

Кассационный суд признал обоснованными выводы местных судов о виновности осужденной, квалификации ее действий и назначенном наказании. Однако судебные акты все же изменили в части распоряжения деньгами.

"Суд установил, что двое граждан добровольно передали деньги, осознавая их предназначение для последующей дачи взятки. Поэтому Кассационный суд прекратил их участие в качестве потерпевших и гражданских истцов и отменил взыскание в их пользу материального ущерба. Принимая во внимание, что 27 млн тенге являлись предметом взятки, согласно пункту 29 Нормативного постановления Верховного суда № 8 от 27 ноября 2015 года, если предмет взятки не обнаружен, его стоимость как незаконно приобретенного имущества подлежит взысканию в доход государства. В связи с этим с осужденной взыскан предмет взятки в сумме 27 млн тенге в доход государства", – сообщили в Кассационном суде по уголовным делам.

В Уральске ранее вынесли приговор предпринимателю, который обманом вывел из страны в США 2,2 миллиона долларов.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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