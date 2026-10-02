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Право

Дети с временными ограничениями двигательных функций будут получать необходимые средства

Инвалидность, рабочие места для инвалидов, люди с ограниченными возможностями, инвалиды, инвалидное кресло, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 10:03 Фото: pexels
Минздрав разработал Правила предоставления технических вспомогательных и специальных средств передвижения для детей с ограниченными возможностями после перенесенных заболеваний, сопровождающихся временным ограничением двигательных функций, за исключением детей с инвалидностью.

Проект предусматривает, что дети с временными ограничениями двигательных функций смогут получить во временное пользование необходимые средства: кресла-коляски, костыли, ходунки, трости, опоры и поручни.

Обеспечение будет осуществляться через организации первичной медико-санитарной помощи по месту прикрепления ребенка.

В Минздраве отметили, что новая мера позволит своевременно предоставлять детям необходимые средства для передвижения и поддержки в период восстановления.

Это поможет повысить доступность комплексной помощи и снизить риск развития стойких ограничений жизнедеятельности и инвалидности.

Главная цель – сделать необходимую помощь доступной ребенку именно тогда, когда она нужна, не дожидаясь установления инвалидности.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 16 октября.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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