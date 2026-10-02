Дети с временными ограничениями двигательных функций будут получать необходимые средства
Проект предусматривает, что дети с временными ограничениями двигательных функций смогут получить во временное пользование необходимые средства: кресла-коляски, костыли, ходунки, трости, опоры и поручни.
Обеспечение будет осуществляться через организации первичной медико-санитарной помощи по месту прикрепления ребенка.
В Минздраве отметили, что новая мера позволит своевременно предоставлять детям необходимые средства для передвижения и поддержки в период восстановления.
Это поможет повысить доступность комплексной помощи и снизить риск развития стойких ограничений жизнедеятельности и инвалидности.
Главная цель – сделать необходимую помощь доступной ребенку именно тогда, когда она нужна, не дожидаясь установления инвалидности.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 16 октября.