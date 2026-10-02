"Это же Том Харди!": в Сети обсуждают новый дуэт Валерия Меладзе

Сегодня, 2 октября 2026 года, рэп-исполнитель Гио Пика и эстрадный певец Валерий Меладзе выпустили совместную песню под названием "Соль земли", сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из социальных сетей музыкантов.

В аннотации отмечено, что музыку и слова написали Гио Пика и Константин Меладзе.

Пользователи Сети поблагодарили артистов за новую композицию. Но многих больше заинтересовало сходство Пика с известным актером Томом Харди – именно над этим они шутили в комментариях.

Показалось, что рядом Том Харди.

Валерий Шотаевич, не знала, что вы дружите с Томом Харди.

Я думала у вас дуэт с Томом Харди.

Со смыслом. Мир во всем мире.

Вы же тоже видите здесь Тома Харди?!

Вот это я понимаю коллаборация.

Ой, а я думала это Том Харди.

Это же Том Харди!

Голос Меладзе – это просто что-то космически-нереальное.

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