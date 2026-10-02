"Это же Том Харди!": в Сети обсуждают новый дуэт Валерия Меладзе
Фото: Instagram/meladzemusic
Сегодня, 2 октября 2026 года, рэп-исполнитель Гио Пика и эстрадный певец Валерий Меладзе выпустили совместную песню под названием "Соль земли", сообщает Zakon.kz.
Об этом стало известно из социальных сетей музыкантов.
В аннотации отмечено, что музыку и слова написали Гио Пика и Константин Меладзе.
Пользователи Сети поблагодарили артистов за новую композицию. Но многих больше заинтересовало сходство Пика с известным актером Томом Харди – именно над этим они шутили в комментариях.
- Показалось, что рядом Том Харди.
- Валерий Шотаевич, не знала, что вы дружите с Томом Харди.
- Я думала у вас дуэт с Томом Харди.
- Со смыслом. Мир во всем мире.
- Вы же тоже видите здесь Тома Харди?!
- Вот это я понимаю коллаборация.
- Ой, а я думала это Том Харди.
- Это же Том Харди!
- Голос Меладзе – это просто что-то космически-нереальное.
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