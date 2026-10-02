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Культура и шоу-бизнес

"Это же Том Харди!": в Сети обсуждают новый дуэт Валерия Меладзе

Меладзе, режиссер, съемка, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 10:54 Фото: Instagram/meladzemusic
Сегодня, 2 октября 2026 года, рэп-исполнитель Гио Пика и эстрадный певец Валерий Меладзе выпустили совместную песню под названием "Соль земли", сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из социальных сетей музыкантов.

В аннотации отмечено, что музыку и слова написали Гио Пика и Константин Меладзе.

Пользователи Сети поблагодарили артистов за новую композицию. Но многих больше заинтересовало сходство Пика с известным актером Томом Харди – именно над этим они шутили в комментариях.

  • Показалось, что рядом Том Харди.
  • Валерий Шотаевич, не знала, что вы дружите с Томом Харди.
  • Я думала у вас дуэт с Томом Харди.
  • Со смыслом. Мир во всем мире.
  • Вы же тоже видите здесь Тома Харди?!
  • Вот это я понимаю коллаборация.
  • Ой, а я думала это Том Харди.
  • Это же Том Харди!
  • Голос Меладзе – это просто что-то космически-нереальное.

Ранее мы писали о том, что 40-летняя известная казахстанская эстрадная певица Молдир Ауелбекова после очередного скандала с продюсером Баян Алагузовой объявила о новом этапе карьеры.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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