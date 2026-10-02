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Право

У Министерства нацэкономики появились новые функции

Министерство национальной экономики РК, МНЭ РК, Министерство торговли и интеграции РК, МТИ РК, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 12:05 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Постановлением правительства от 29 сентября 2026 года внесены изменения в Положение о Министерстве национальной экономики Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, положение дополнено рядом функций министерства:

  • разработка критериев определения юридических лиц с государственным участием, которые обязаны иметь кредитный рейтинг (вводится в действие с 21 октября 2026 года);
  • разработка правил индексации должностных окладов государственных служащих;
  • разработка порядка и условий выплаты бонусов, премирования, оказания материальной помощи и установления надбавок к должностным окладам работников органов РК, содержащихся за счет средств государственного бюджета;
  • утверждение квалификационных требований к должностям, связанным с исполнением управленческих функций в государственных юридических лицах, по согласованию с уполномоченным органом по делам государственной службы на основе типовых квалификационных требований, утвержденных уполномоченным органом по делам государственной службы;
  • утверждение правил трудового распорядка на основе типовых правил трудового распорядка государственных служащих;
  • утверждение порядка выдачи служебного удостоверения и его описания;
  • после внесения в реестр государственных услуг новой государственной услуги принятие мер по переводу ее оказания в электронный формат в соответствии с законодательством РК по согласованию с уполномоченным органом в сфере цифровизации;
  • координация деятельности своих территориальных подразделений, а также местных исполнительных органов столицы, областей, городов республиканского значения, районов, городов областного значения, акимов районов в городе, городов районного значения, поселков, сел, сельских округов по соблюдению законодательства Республики Казахстан, регулирующего порядок оказания государственных и социально ответственных услуг;
  • принятие мер по переводу в проактивный, композитный и экстерриториальный виды оказания государственных услуг в соответствии с правилами цифровой трансформации государственного управления;

Кроме того, некоторые функции изложены в новой редакции:

  • согласование перечня приоритетных видов деятельности в области цифровых технологий и критериев собственного производства;
  • утверждение совместного приказа с уполномоченным органом в сфере цифровизации об утверждении перечня разрешений, подлежащих и не подлежащих автоматизации;
  • обеспечение своевременного принятия подзаконных нормативных правовых актов, определяющих порядок оказания государственных услуг, а также устранение противоречий и пробелов в них;
  • обеспечение перевода государственной услуги в цифровой и проактивный форматы, включая применение автоматизированного подписания результата государственной услуги, в соответствии с законодательством Республики Казахстан по согласованию с уполномоченным органом в сфере цифровизации;
  • разработка и утверждение типовых правил оказания социально ответственных услуг в сферах, осуществляющих государственное регулирование или руководство;
  • разработка и утверждение совместно с центральным уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сфере цифровизации, перечня объектов цифровизации государственных органов и организаций, подлежащих интеграции с реестром бизнес-партнеров, по согласованию с Национальной палатой предпринимателей РК.

Уточняется статус, полномочия первого руководителя и руководителя аппарата министерства:

  • назначает на должности и освобождает от должностей руководителей ведомств министерства;
  • назначает на должности и освобождает от должностей заместителей руководителя, руководителя аппарата министерства и руководителей территориальных подразделений министерства (в столице, областях, городах республиканского значения).

При этом положение дополнено полномочиями руководителя аппарата министерства:

  • организует реализацию задач, возложенных на министерство;
  • организует, координирует и контролирует деятельность структурных подразделений министерства в пределах своей компетенции;
  • организует материально-техническое, организационно-правовое и финансовое обеспечение деятельности министерства, его ведомств и их территориальных подразделений;
  • после согласования с первым руководителем министерства утверждает штатную численность и штатное расписание министерства в пределах лимита штатной численности министерства, утвержденного соответствующими нормативными правовыми актами;
  • обеспечивает своевременное принятие подзаконных нормативных правовых актов, определяющих порядок оказания государственных услуг;
  • организует работу по реализации плана развития министерства;
  • назначает на должности и освобождает от должностей государственных служащих аппарата центрального государственного органа, за исключением государственных служащих, вопросы трудовых отношений которых в соответствии с законами РК отнесены к компетенции вышестоящих должностных лиц (органов);
  • утверждает квалификационные требования к административным государственным должностям корпуса "Б" министерства по согласованию с уполномоченным органом по делам государственной службы на основе типовых квалификационных требований к административным государственным должностям, за исключением государственных служащих, вопросы трудовых отношений которых в соответствии с законами РК отнесены к компетенции иных должностных лиц (органов);
  • осуществляет общее руководство деятельностью дисциплинарной и конкурсной комиссий министерства;
  • осуществляет контроль за соблюдением служебной дисциплины;
  • решает вопросы дисциплинарной ответственности работников министерства, за исключением работников, вопросы трудовых отношений которых в соответствии с законами РК отнесены к компетенции вышестоящих должностных лиц (органов);
  • решает вопросы командирования, предоставления отпусков, оказания материальной помощи, подготовки, переподготовки и повышения квалификации, поощрения, выплаты надбавок государственным служащим министерства, за исключением работников, вопросы трудовых отношений которых в соответствии с законами РК отнесены к компетенции вышестоящих должностных лиц (органов);
  • осуществляет общее руководство в сфере государственных закупок министерства и организовывает проведение государственных закупок по материально-техническому обеспечению деятельности министерства;
  • обеспечивает исполнение требований законодательства республики о противодействии коррупции в пределах своей компетенции;
  • обеспечивает подготовку бюджетного запроса министерства, представляет бюджетный запрос первому руководителю министерства, а также выполняет иные процедуры бюджетного процесса;
  • контролирует ход исполнения решений, принятых первым руководителем министерства и его заместителями;
  • принимает правовые акты индивидуального применения;
  • осуществляет иные полномочия, определенные законодательством РК.

Постановление вводится в действие со дня его подписания, за исключением ряда абзацев.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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